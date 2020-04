„Uměle vytvořený“ koronavirus a jeho skutečný účel? Slovenský radikál Kotleba vypustil šílenou teorii. Raději se posaďte

Slovenský radikál Marian Kotleba přišel se zvláštní teorií o tom, čemu všemu má sloužit koronavirus. S pomocí tohoto viru se prý vlády snaží zdevastovat své ekonomiky, a to vše jen proto, aby slovenský a jiný majetek uzurpovaly nadnárodní korporace a oligarchové. Na obsáhlém videu, které koluje po internetu, vysvětluje, jak na to přišel. Přišel také s teorií, jak bude slovenská vláda sledovat své občany. Nařídí jim očkovat se proti koronaviru, ale do oné vakcíny umístí nanočipy, které budou monitorovat, co lidé dělají.

„Vážení přátelé i nepřátelé, prostě všichni,“ začal Kotleba na videu na sociální síti Facebook, v němž prý nechce usilovat o sledovanost. „Nechci nikoho osočovat ani dělat politiku. Jednoduše vám chci říct, jak to vidím,“ rozjížděl se předseda slovenské extremistické strany LSNS - Naše Slovensko.

Konstatoval, že žijeme v době koronaviru, v době paniky z koronaviru a tahle panika podle jeho názoru vyhovuje konkrétním lidem.

„To, že koronavirus byl uměle vytvořený, jsou na to důkazy, to už je všem asi úplně jasné,“ nechal se slyšet Kotleba, aniž však svým divákům předložil jediný důkaz, kterým by své tvrzení podložil. Dovolával se analýz biologů, mikrobiologů a dalších specialistů. Jde prý o lidi, kteří se tématu věnují, a Kotleba to nechtěl dále rozvíjet.

„Jestli byl ten virus vytvořen a vypuštěn schválně, nebo unikl z nějaké laboratoře omylem, to už je otázka a dnes už to neovlivníme,“ uvedl Kotleba.

„Jestliže Matovičova vláda nezačne během jednoho týdne uvolňovat opatření, která se netýkají těch ohrožených skupin, tak potom není cílem premiéra Matoviče ochránit lidi před koronavirem, ale podle mého názoru je jeho cílem dostat slovenskou ekonomiku na kolena a připravit půdu pro to, aby se mohl přeskupit majetek lidí do rukou vyvolených skupin, do rukou oligarchů, do rukou nadnárodních finančních skupin a nadnárodního kapitálu,“ vyjádřil svůj názor Kotleba.

„Jestliže toto umělé zastavení ekonomiky potrvá ještě měsíc, pak mnoho lidí přijde o práci, už dnes lidé přicházejí o práci. Mnoho lidí přijde o výplaty, přijde o živobytí, nebudou moc platit účty, nebudou si moct dovolit ani jednoduché investice v podobě hypotéky a jednoduše budou muset, ať už budou chtít, nebo nebudou chtít, prodávat svůj majetek,“ pokračoval Kotleba.

„A v tomto momentě, kvůli umělému zastavení ekonomiky vládou, ze strany Igora Matoviče, nastoupí tzv. finanční pomoc ze strany EU, která už dnes hovoří o tom, že uvolní finanční pomoc. Jestli už to bude tisíc miliard, to je teď úplně jedno, protože to budou peníze, které nebudou ničím kryté. Ty už ani nebudou vytištěné. Ty si někdo nakliká v počítači jako v počítačové hře nebo jako když si v nějakém simulátoru nahazujete kredity. Přesně tak funguje EU, přesně tak funguje Evropská centrální banka. Oni si nahazují v počítači kredity jako vy v počítačové hře,“ rozvíjel svou teorii Kotleba.

S takto uměle vytvořenými penězi přijdou prý na Slovensko oligarchové a začnou skupovat majetek všech těch slovenských občanů, kteří budou kvůli krizi bez práce. Nakoupí prý ve velkém i domy, byty, půdu, všechno.

Až se tímto způsobem dostane slovenský majetek do cizích rukou, vláda Igora Matoviče uzná, že už může začít uvolňovat ekonomiku. Přesně tak se to jeví slovenskému extremistovi, o němž jako o radikálovi mluví často i prezident Miloš Zeman, který dal také opakovaně najevo, že Kotlebovi nepřeje volební úspěchy.

Slováci se podle Kotleby dostanou do situace, že budou nájemníky ve své vlastní zemi, budou nájemníky v bytech, které před krizí ještě patřily jim.

Zdá se mu navíc, že se Slováci příliš snadno vzdávají svobody a nechávají Velkého bratra, aby nahlížel do jejich životů. Kotleba si tady vzal k ruce knihu George Orwella 1984, knihu o totalitním státě, a konstatoval, že i když nemůže souhlasit se vším, co se zde píše, tak dnešní sledování občanů popisu v knížce odpovídá.

„A druhá věc, se kterou podle mě přijdou, je, že každý, komu záleží na rodině, na jeho kolezích na Slovensku, tak se nechá povinně očkovat. Proti koronaviru nebo proti něčemu jinému. A kdo se nedá povinně očkovat, tak hazarduje nejenom se svým zdravím, ale hazarduje i se zdravím všech ostatních. A podle toho, jak důkladné masáži se jim podaří lidi vystavit, tak hluboko se jim podaří lidem vštípit představu, že se půjdou očkovat. Já nechci nikoho přesvědčovat, jestli se má nechat očkovat, nebo nemá, to je každého věc, ale chci vám říct, že v USA nebo v Izraeli už mají vakcíny, které obsahují tzv. sledovací nanočipy. A vy samozřejmě nevíte, jaké funkce má aktivní a jaké má neaktivní. Možná se teď někteří smějete, ale to, že o tom vy nic nevíte, ještě neznamená, že to neexistuje. A potom už bude příliš pozdě plakat nad tím, že nad vámi má někdo kontrolu,“ varoval občany Kotleba.

Znovu však nepředložil jediný důkaz, že existují vakcíny s čipy.

Kotleba posléze dodal, že nabízí řešení. Řešením je údajně vrátit Slovensku jeho soběstačnost, potravinovou, ekonomickou – návratem ke slovenské koruně, ale i jinou. Protože pokud Slovensko nebude soběstačné, padne na kolena a oligarchové se svými finančními skupinami Slovensko ovládnou. Ale koronavirus nezmizí, bude tu dál. Jen Slovensko už bude jiné.

Své provolání uzavřel tvrzením, že na této krizi vydělají jen a pouze banky, které budou lidem poskytovat půjčky, aby přežili vypnutí ekonomiky. A lidé by měli říct, že si nepřejí, aby na této krizi vydělaly banky.

Marian Kotleba přišel s nejednou zvláštní teorií a opakovaně se dovolával fašistické minulosti Slovenského státu, který vznikl se svolením Adolfa Hitlera. To je ten stát, k němuž se Kotleba v minulosti opakovně vztahoval. Nezdráhal se své obdivovatele zdravit také slovenským nacistickým pozdravem „Na stráž“. V roce 2009 ho za to policie začala stíhat pro podezření z trestného činu podpory a propagace skupin směřujících k potlačování základních práv a svobod. Trestní stíhání však bylo zastaveno 16. června 2009.

