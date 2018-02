„Už mi to udělej, prosím, prosím,“ zní sexuální vtip ke sjezdu ČSSD. A prozradilo se, jak to mají s Babišem

Straníci se na sjezdu také vymezili proti Andreji Babišovi ve vládě. Hamáček mimo jiné uvedl, že je potřeba jasně říci, že účast trestně stíhaných lidí ve vládě je pro stranu velký problém. „Snažili jsme se to formulovat tak, abychom se proti Babišovi vymezili, ale nové vedení mělo pro vyjednávání volné ruce. Kdybychom tam napsali, že obviněný v koalici sedět nebude, tak bychom to rovnou mohli zabalit a poslat Babiše za komunisty a SPD,“ konstatuje však pro MF Dnes vlivný zdroj ze sociální demokracie.

Definitivní slovo o vstupu ČSSD do vlády ale budou mít stejně nakonec straníci, kteří tak rozhodnou v celostranickém referendu.

Co je však jasné, jak píší i Lidové noviny, první komunikace mezi Hamáčkem a Babišem již proběhla. Šéf hnutí ANO poslal Hamáčkovi gratulaci hned po jeho zvolení. „Zdravím, gratuluji ke zvolení předsedou ČSSD a těším se na spolupráci,“ měl napsat Babiš. Hamáček jen stručně odvětil, že děkuje a také se těší.

Babiš pak včera večer také uvedl, že vítá prohru exministra vnitra Milana Chovance, jenž ve volbách předsedy ČSSD skončil až třetí. „Je to člověk, který je to nejhorší, co se vyskytlo v české politice,“ prohlásil Babiš o Chovancovi.

Na vítězství Hamáčka pak zareagoval i bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek. „Tak co ten Hamáček? Někdy se ukáže v člověku zaškatulkovaném, omezeném a nestatečném objeví světlo, které ho změní v hrdinu chudého lidu. Kolik vsadíte na to, že se takové světlo rozžehne v Janu Hamáčkovi? Dlouho čekal na příležitost, aby se oženil s princeznou. Teď ji dostal, ale holku právě pohřbívají mezi zvadlými růžemi. Zázrak je možný vždycky. Nebyla by první, kdo vstal z mrtvých, moc jich takových ale nebylo. Politikaření mrtvé nekřísí, ale politikařit se bude. Hamáček ví, že Babiš je v kleštích. S Okamurou si nemůže zadat, to by měl v Bruselu utrum. Už obvinění je zátěž na hranici snesitelnosti. Socialisty tedy potřebuje, chce-li vládu uplácat. A ČSSD bude mít ve vedení Ano aspoň jednoho velmi vlivného přímluvce. Omlouvám se, že otravuju s politikařením, ale nemohu jinak: Usnesení socialistického sjezdu je mimořádnou ukázkou politikářské hanebnosti. Neříká: ‚S obviněným člověkem do vlády nejdeme‘ nebo ‚Ctíme presumpci neviny‘. Říká: ‚Máme velký problém být ve vládě s obviněným.‘ Což znamená: ‚Naprosto nesnáším kluky s řídkejma vousama, ale už mi to udělej, prosím, prosím!‘ Inu, socan zůstal socanem a to je sice očekáváné, leč přes to kormutlivé,“ podotkl.

Sociální demokracie, jak píše server Aktuálně.cz, není v současné chvíli v příliš dobré situaci. Jak podotkl jeden z delegátů, „nemáme program, nemáme ideologii a nemáme dostatek peněz“.

Původní text ZDE.

autor: vef