„Už toho máme dost.“ V Irsku vyšli lidé do ulic proti migrantům. Přidala se celebrita

Protiimigrační shromáždění začalo podle deníku The Irish Times ve dvě hodiny odpoledne v Zahradě vzpomínek jako připomínka Velikonočního povstání z roku 1916, které bylo pokusem Irských republikánů o získání nezávislosti na Spojeném království.

Protidemonstrace organizace s názvem Sjednocení proti rasismu (United Against Racism) začala už v půl druhé odpoledne. Podporu jí vyjádřili členové opozičních stran včetně Sinn Féin, labouristů, People Before Profit, sociálních demokratů a Strany zelených. Účastníci nesli transparenty „Postavte se proti rasismu“, skandovali hesla jako „uprchlíci jsou vítáni“ a „čí jsou ulice - naše ulice“.

Účastníci protiimigračního protestu nesli irské trikolóry a transparenty typu „Na irských životech záleží“. Někteří protestující také měli zelené čepice s názvem „Make Ireland Great Again“ a provolávali hesla typu „Vyžeňte je“ a „Sinn Féin jsou zrádci“. Protest později pokračoval na nábřeží Custom House Quay, kde vystoupili někteří dublinští radní i aktivisté.

Radní Malachy Steenson ve svém projevu zdůraznil, že Irové „jsou na prvním místě v naší vlastní zemi“. Kritizoval vládu za zanedbávání domácích občanů ve prospěch imigrantů a vyzval k masové deportaci. Zazněla také silná kritika politických elit, zejména ze sídla irského parlamentu Leinster House, za to, že ignorují potřeby obyčejných lidí. Steenson vysvětlil, že lidé se na demonstraci shromáždili, protože „mají dost toho, že s námi vláda zachází jako s hovnem“ a že „lidé v této zemi nemohou vyjít“, protože se potýkají s účty, nájemným a splátkami hypoték.

„Už toho máme dost a lidé v Leinster House prostě neposlouchají,“ řekl. „Přivážíme tisíce a tisíce lidí a ubytováváme je v hotelech, zatímco naše vlastní lidi necháváme hnít. Máme přes 15 500 lidí v nouzovém ubytování, ti jsou na prvním místě,“ řekl dublinský radní Steenson a apeloval na přítomné, aby své děti registrovali k volbám a politicky se více angažovali.

Velkou pozornost přitáhl i zápasník Conor McGregor, který na sociálních sítích protest podpořil. Ve videu ze Zahrady vzpomínek označil shromáždění za „velký den pro Irsko“.

„Nejsme tu proto, abychom mezi sebou budovali nenávist. Nejsme tu proto, abychom zasévali rozkol. Jsme tu proto, abychom uctili památku hrdinů, kteří tu byli před námi. Ctíme jejich ducha, ctíme jejich boj. A jsme tu dnes proto, abychom si posvítili na selhání irské vlády a plně ji odsoudili,“ řekl McGregor.

„Společně povstaneme, společně zvítězíme,“ prohlásil irský zápasník.

In the heart of sacrifice, I stand and speak for those who fought, and for those still fighting.



Have a great, peaceful, and productive day everyone!



Let your voice be heard.



The correct way! ???? ???? pic.twitter.com/WW9R5I2Cwb — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 26, 2025

Na protest proti imigraci se společně s McGregorem vydalo tisíce Irů.

??BREAKING: Thousands of Irish patriots are gathering in Dublin to stand with McGregor against mass migration



They want a revolution. pic.twitter.com/38OIELrxfQ — Inevitable West (@Inevitablewest) April 26, 2025

Drone footage of the demonstration in Dublin this afternoon. Thousands showed up to protest the government’s handling of migration.

??????pic.twitter.com/SEtHQWOBc4 — Dr. Eoin Lenihan (@EoinLenihan) April 26, 2025

????DUBLIN:



15K people turn out to oppose mass immigration. One of the largest protests in the country in recent years.



Follow @TheFlareNews for more. pic.twitter.com/bhTDakb9jT — The Flare (@TheFlareNews) April 26, 2025

Psali jsme: Okamura: Rozhazovat za zbrojení, neomezeně. To Černochové schválili, i s ANO Babiš to neumí, Babiš je pro Trumpa, Babiš by neměl být premiér. Lipavský měl jedno téma Vzpomínka na Cyrila Höschla. „Pozvání neodmítal v době, kdy setkávat se se mnou nebylo taktické.“ Lang (ANO): Vyvinění se z paktu víz a migrace problém s migranty neřeší