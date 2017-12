V roce 2018 bude opět v popředí zájmu těžební společnost OKD

Vedení i zaměstnanci OKD čekají na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci týkající se reorganizačního plánu. Plán už schválili věřitelé i Krajský soud v Ostravě, odvolali se ale neuznaný věřitel Citibank a mateřská společnost NWR. Pokud by soud odvolání zamítl, mohlo by vedení OKD začít postupovat podle plánu. Doly a provozní majetek firmy by přešly do nové společnosti OKD Nástupnická, jejíchž 100 procent akcií získá za 80 milionů korun státní podnik Prisko. Podle plánu by měl začít útlum dolů Darkov a Lazy.

Vítkovická skupina podnikatele Jana Světlíka už letos o několik firem zeštíhlila. Hutní montáže koupila skupina E-Invest podnikatele Martina Ulčáka, společnost Vítkovice Power Engineering skončila v konkurzu a insolvenční správce ji postupně rozprodává. V nejbližší době by měla být prodána také firma Vítkovice Gearworks a zřejmě i Vítkovice Recycling.

Připravuje se také několik hudebních festivalů

V Ostravě by v příštím roce měla pokračovat příprava proměny někdejších jatek nedaleko centra města, kde bude sídlit městská galerie Plato Ostrava. Jatka by měla být zrenovována podle návrhu polského architekta Roberta Konieczného. V roce 2018 by společnost Smart Innovation Center (SIC) měla dokončit problematickou dostavbu objektu naproti Domu kultury města Ostravy. Zastupitelé koncem roku umožnili převod nemovitosti z původního vlastníka, společnosti Red House Development, právě na SIC. Objekt měl být původně krajským sídlem komunistické strany, ale po roce 1989 zůstal nedostavěný.

Připravuje se také několik hudebních festivalů. Jeden z nejvýznamnějších v zemi, Colours of Ostrava, se uskuteční od 18. do 21. července v Dolních Vítkovicích. Vystoupí na něm britský zpěvák George Ezra, nejstarší syn legendárního hudebníka Boba Marleyho Ziggy či popová kapela Cigarettes After Sex. O týden později se na břehu jezera v Hlučíně uskuteční Štěrkovna Open Music. Pořadatelé už také oznámili hlavní hvězdy. Návštěvníci se mohou těšit na písničkáře Jaromíra Nohavicu či Tomáše Kluse, který přijede s ještě utajeným projektem. Jediný koncert v Česku odehraje v Hlučíně Dan Bárta s kapelou Alice.

Poprvé se moravskoslezská umělecká veřejnost dočká svých cen. Ceny Jantar se budou předávat v polovině dubna. Sošky pro hudební, divadelní, literární a výtvarné kategorie vytvořila sochařka Šárka Mikesková.

Nejvýznamnější sportovní událostí bude atletický Kontinentální pohár, který je vrcholnou soutěží světové atletiky. Jde o třetí nejvýznamnější atletickou událost světa po olympiádě a mistrovství světa v atletice. Uskuteční se 8. a 9. září na městském stadionu.

