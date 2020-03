,,Válečné" Česko: Přesný popis zákazů. A zprávy, jak je Češi hned začali očurávat

Vláda Andreje Babiše (ANO) vyhlásila zákaz konání veřejných akcí jakéhokoli druhu, na kterých by se mohlo sejít víc než 100 lidí. Vedle toho byly vyhlášeny koronavirové prázdniny. Zavřou se základní, střední i vyšší odborné školy. Rozhodnutí bude platit, jak dlouho bude třeba. Až do odvolání. V tuto chvíli ale podle vlády ještě není důvod k tomu, aby všichni občané nosili roušku na obličeji. Ale za dva týdny pry může být všechno jinak.

Předseda vlády Andrej Babiš na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu oznámil, že vláda využije v boji s koronavirem dvou tvrdých opatření. Od úterních 18 hodin večer zakáže všechny sportovní, kulturní, společenské a jim podobné akce, na nichž existuje možnost, že by se tu mohlo sejít víc než sto lidí.

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš. Zprávu přinesla ČTK. Sněmovna, která čítá 200 poslanců, se tedy bude scházet dál.

Stát zatím neuvažuje o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Problémem jsou podle něj jednorázové akce.

„Toto, o čem hovoříme a na co se to vztahuje, jsou nějaké jednorázové akce, kde je najednou poměrně velký počet lidí,“ řekl Vojtěch. „Nejsou to zařízení, kde se ti lidé mění v čase, procházejí a podobně, jako jsou nákupní centra, wellness centra. Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují,“ doplnil ministr. Hokejové a fotbalové ligy by se mohly konat bez diváků.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1 193 pacientů, informoval dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„S účinností od 11. března se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školních a jiných podobných zařízeních,“ oznámil dále Babiš koronavirové prázdniny.

„My si myslíme, že ta opatření jsou skutečně nutná, protože ten koronavir vícero států v Evropě nemá pod kontrolou,“ pravil Babiš.

Jedním dechem dodal, že nárůst pozitivních nálezů sice není dramatický, ale i tak je kabinet přesvědčen, že postupuje správně, protože nikdo nechce, aby Česko dopadlo jako Itálie, která je celá v karanténě.

Bezpečnostní radu státu k tomuto tvrdému rozhodnutí dovedlo to, že v České republice máme první případ onemocnění koronavirem, u kterého se nelze dopátrat původu nákazy, jde o pražského taxikáře.

Vojtěch doplnil, že epidemiologická situace v EU není dobrá a vláda je odhodlána udělat všechno pro to, aby se onemocnění koronavirem dál nešířilo. „Asi nedávalo smysl zavřít školy před 14 dny, kdy jsme neměli jediný případ v České republice. Ta opatření musí být přiměřená,“ vysvětloval Vojtěch.

Není přitom bez zajímavosti, že zatímco děti a studenti do základních, středních a vysokých škol docházet nesmí, učitelé do práce chodit mohou. Ministr zdravotnictví Vojtěch na tiskové konferenci prohlásil, že by výuka mohla probíhat např. po internetu.

Podle náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly nastal čas omezit kontakty mezi občany tak, aby se prodloužily časové lhůty postupu nemoci a aby bylo možné občany léčit. „My tady s těmi opatřeními přicházíme opravdu brzo. Na evropské poměry jsme opravdu první,“ uvedl Prymula.

Obratem dodal, že klienty, které vezl již zmíněný pražský taxikář, bude možné dohledat podle dat samotných taxislužeb.

Předseda vlády dal jasně najevo, že si přeje, aby lidé chodili do práce. „My chceme, aby lidi chodili do práce,“ poznamenal Babiš. Vláda prý lidem doporučuje, aby po práci vyrazili do svých domovů, trávili čas s rodinou, a pokud možno, aby jinak nikam nechodili. Ale nákupní a obchodní centra zatím zavřena nebudou, a lidé tedy mají možnost opatřit si potraviny. Kupříkladu sportovní utkání mohou lidé sledovat právě v televizi.

Zavření vzdělávacích zařízení se i proto nevztahuje na mateřské školy, kde by rodiče často museli zůstat doma a starat se o své nejmenší ratolesti. Ministr Vojtěch zdůraznil, že ve školkách a předškolních vzdělávacích skupinách se schází relativně malé kolektivy. Nejmenší děti navíc patří k nejméně ohroženým skupinám obyvatel.

Pokud chtějí rodiče s dětmi zůstat doma, mohou požádat o ošetřovatelské volno.

Vojtěch však zároveň ujišťoval, že se lidem nezakazuje sportovat. „My neomezujeme sportování, my omezujeme sportovní akce, kde by se mohlo sejít nad sto lidí,“ upozornil.

„My doporučujeme nepodávat si ruce, nelíbat se, vyhýbat se kontaktům rukou a očí ve veřejném prostoru. Jsou to skutečně doporučení, která jsou velmi vážná. Já prosím, aby byl v tomto každý odpovědný,“ zdůraznil Vojtěch.

Pokud má někdo nařízenou karanténu a poruší ji, tak mu stále hrozí pokuta až 3 miliony korun.

Náměstek ministra zdravotnictví Prymula poznamenal, že situace u nás vypadá prozatím dobře, ale pokud se podíváme do jiných zemí sedm dní zpátky, tak tam také situace nevypadala špatně. „Například u Itálie je vidět, že ta opatření, která znamenají karanténu celé země, přichází pozdě a to šíření nemoci už tam prakticky nelze zastavit,“ upozornil náměstek. „Když se tady sejdeme za týden, tak budeme moct posoudit, jestli jsme postupovali správně,“ uvedl.

Pokud bude patrné, že je epidemie na ústupu, budou tato tvrdá opatření zrušena. Může se ale také ukázat, že nastal čas na to, aby všichni občané nosili roušky.

Babiš se v této souvislosti vymezil vůči opozičním politikům, kteří tvrdí, že česká vláda měla podobná tvrdá opatření přijmout dřív. My jsme byli první v Evropě,“ bránil se Babiš. „Já bych prosil opozici, aby se chovala racionálně,“ pokračoval.

Ministr vnitra Jan Hamáček konstatoval, že kontroly na hranicích budou pokračovat a hasiči i vojáci dostanou patřičné zdravotnické vybavení.

Na nařízení vlády už reagují různá divadla. Ozval se Ředitel Divadla na Jezerce Jan Hrušínský.

„Jsme donuceni pro vás nehrát. Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky. V každém případě vstupenky na dnešní a případně i další naše představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny, o kterých budete včas informováni. Děkujeme za pochopení vážné situace, která díky tomuto rozhodnutí pro nás a pro tisíce dalších firem v České republice nastala. Prosíme naše diváky i příznivce divadla: Nepodlehněte panice a zachovejte nám přízeň. Děkujeme. Těšíme se na vás v lepších časech – věříme, že přijdou brzy. Vaše Divadlo Na Jezerce,“ stojí v prohlášení.

Divadelní stopku oznámilo i Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.

„Vážení diváci, vzhledem ke kapacitě 230 míst jsou z nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 všechna představení ZRUŠENA. Prozatím se nařízení netýká představení, která se hrají pro maximálně 60 diváků. Pro další informace ohledně kompenzace sledujte, prosím, naše webové stránky.“

Kino Lucerna v Brně se rozhodnutí státu přizpůsobilo po svém.

„Vzhledem k ohlášení Ministerstva zdravotnictví, které dnes zakázalo všechny společenské akce nad 100 osob, včetně filmových představení – zmenšujeme kapacitu sálu na 99 míst. Možnost zakoupení vstupenek bude omezena systémem a do sálu tedy nebude vpuštěno více jak 100 lidí,“ lze se dočíst na sociální síti.

Na představeních, kam si koupilo lístek přes sto lidí, bude také vpuštěno jen 99 diváků.

