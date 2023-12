„Válku nevyhraje.“ Před rokem prokremelský názor. Dnes? Čeští politici čerstvě o Ukrajině

reklama

„V našich vojenských kruzích vždy jejich čelní představitelé varovali před přílišným optimismem a v rychlé vytlačení ruských vojsk, natož v porážku, nevěřili. Pro mě to není překvapení. Zavléct NATO do války nikdo nechce a materiální pomoc vázne. Vojenský průmysl je v Evropě na black listu bank. Výroba vázne. Tak spíš očekávám zamrznutí konfliktu na čáře dotyku,“ sdělil naší redakci poslanec ODS a člen Výboru pro obranu Karel Krejza.

Podle dalšího z členů sněmovního obranného výboru Radovana Vícha z SPD je dávno zřejmé, že Ukrajina nemůže zvítězit. „V podstatě je jasné od samého počátku konfliktu, že Ukrajina nemůže proti jaderné mocnosti, kterou Ruská federace bez pochyby je, nikdy vojensky zvítězit. Nemá na to dostatek zdrojů finančních, materiálních a zejména lidských. To muselo být každému jasné od samého počátku. Navíc nyní ještě sledujeme, jak prezident Zelenskyj obchází velitele armády Zalužneho a jedná s ostatními veliteli. To může souviset i s případnou prezidentskou volbou na Ukrajině, kde Zalužnyj má velkou podporu zejména u vojáků. Vidíme také, jak se k podpoře Ukrajiny staví USA, kde Republikáni v Senátu zablokovali Bidenovi další podporu Ukrajiny a to navíc v souvislosti s blížícími se volbami v USA, kde kandidát na prezidenta Trump prohlásil, že válku na Ukrajině ukončí, pokud bude zvolen, mezi tím, než dojede z domova do Bílého domu. Je potřeba se připravit ze strany Ukrajiny a západu na kompromisy a ty budou ze strany Ukrajiny znamenat zejména postoupení anektovaných území anebo jejich částí Ruské federaci. Hlavně je ale potřeba ukončit dodávky zbraní na Ukrajinu a co nejdříve tak zahájit mírové rozhovory. Zrovna tak je nesmysl dát na Ukrajinu 70 mld euro ze strany NATO a EU, protože se tyto prostředky stanou pouze nástrojem korupčníků. EU by místo toho měla iniciovat mírová jednání a nikoliv za naše peníze financovat zkorumpovaný stát, který v EU není a doufejme, že ani nikdy nebude,“ konstatoval Vích.

„Vzhledem k tomu, že Ukrajina je vůči ruskému agresorovi podstatně menší, pochopitelně prohraje, pokud ji ostatní evropské země podrazí a nechají bez pomoci. Vnímám to tak, že různí podrazáci se teď vyloženě rojí. Pevně doufám, že alespoň my, Češi, si dokážeme udržet rovnou páteř a pomáhat slabšímu v obraně proti silnějšímu,“ říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Kateřina Konečná vidí rozdíl mezi médii v naší zemi a ve světě. „Světová média na rozdíl od těch našich nemají ukrajinskou vlajku na očích. V mém pořadu Bez obalu jsem hovořila mnohokrát například o posunu vnímání ukrajinského konfliktu v USA. Znovu opakuji, že řešení konfliktu vede skrze mírová jednání, nikoli skrze nekonečné posílání zbraní, munice, peněz a tisíce mrtvých," řekla ParlamentnímListům.cz.

„Odkázal bych se na slova prezidenta Petra Pavla, který před časem tvrdil, že pokud nenastane průlom do této zimy, tak už je pravděpodobnost v následujících měsících velmi malá. Blížíme se tedy zamrzlému konfliktu. Nás jako Přísahu ale zajímá jednání této vlády a jen díky naší žádosti jsme se jako národ dozvěděli, co jsme vlastně na Ukrajinu poslali. Bohužel stále není jasné, zda byla česká pomoc poskytována v souladu se zákonem,“ uvedl předseda Přísahy Robert Šlachta.

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová lituje životů obyčejných lidí. „Trvalo dlouho, než přišli na to, že silácké řeči nestačí. Bohužel to zbytečně stálo statisíce životů obyčejných lidí. Přitom stačilo naplnit Minské dohody, problém by nevznikl, a pokud, hned měl skončit diplomatickou cestou. Když jsem to však řekla před rokem, byla jsem hrubě napadaná jako prokremelská, i na půdě Senátu. Jako rozumnému člověku mne však šlo hlavně o mír v Evropě. Konflikt na Ukrajině byl západem nelogicky a v rozporu s citovanými dohodami podporován, a teď bude problém dostat Rusko k jednacímu stolu,“ je přesvědčena.

„Od začátku je jasné, že Ukrajina čelí útoku mnohem silnějšího a většího nepřítele. Válka už trvá skoro dva roky. Ukrajinská armáda se brání statečně a odhodlaně. To ale nestačí. Západ ji musí podporovat a zajistit jí dostatek prostředků k obraně. Zároveň je třeba tlačit na Rusko a hledat cesty k ukončení konfliktu,“ míní k věci předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

Ukrajina podle šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla nemá šanci na výhru. „Od začátku konfliktu tvrdím, že Ukrajina nemá šanci na vojenské vítězství v tomto konfliktu. Bylo to jasné všem, kteří se na danou situaci dívali realistickým pohledem a nikoliv přes žlutomodré brýle. Čím déle bude konflikt trvat, tím hůře na tom Ukrajina bude. Jednak z hlediska obrovských ztrát na životech svých občanů a jednak z hlediska vyjednávací pozice při mírových rozhovorech. Sečteno a podtrženo - Ukrajina v tomto válečném konfliktu nemá šanci na výhru. Čím dříve si to uvědomíme a začneme jednat o míru, tím lépe pro tuto zem. A potažmo pro celý svět. To je pozice, kterou zastáváme od první minuty tohoto konfliktu,“ sděluje.

„Je potřeba zasadit současné děje do širších souvislostí. Začněme třeba 9. dubna 2022. Toho dne proběhlo vpravdě historické jednání, od kterého se odvíjí naprosto zbytečná smrt statisíců především mladých mužů, vojáků, Ukrajinců i Rusů, ale nejen jich, také tisíců a tisíců civilistů. Bylo relativně krátce po ruské invazi na Ukrajinu a Ukrajina a Rusko byly blízko dohodě o mírovém řešení konfliktu. Britský premiér Boris Johnson však mír ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému „rozmluvil“, „nedovolil“, „zakázal“. Vyberte si! Nepochybně se souhlasem Washingtonu. Střih. Čas oponou trhnul, jsme o rok a půl dál, zemřely mezitím statisíce lidí a Daily Express aktuálně píše, že britští diplomaté se nyní pro změnu chystají donutit Ukrajinu k jednání s Ruskem o ukončení konfliktu. Karel Havlíček Borovský kdysi napsal: „Nechoď, Vašku, s pány na led, neboť mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme.“ Vašek nebo Volodymyr, vyjde to na stejno. Jenže životy už těm statisícům mrtvých nikdo nevrátí. Někdo si na tom ale setsakramentsky impozantně namastil kapsu,“ uvádí první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

