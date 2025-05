„Volby ovlivněné Ruskem.“ Přišel výsměch

ptá se Petr Holec . „A je to tu zas – máme se prý bát, že naše volby ‚ukradne‘ Rusko. Kdo se pak může divit, že se většina Čechů bojí, že české sněmovní volby neukradne Putin, ale česká vláda?“



Připomíná, že informace tu novináři přebírají od ministra vnitra, který celý své funkční období bojuje s obrazem Ruska. „Navíc je to příznačná fialovská ironie: zmíněný průzkum si zadalo vnitro, které ministr a šéf STAN Vít Rakušan proměnil v ministerstvo strachu. I on si tak potvrdil, že jeho práce nese plody – vedle týmů KRIT a manuálů na odhalování nepřátel režimu totiž patří právě Rakušan k těm, kteří nás permanentně straší Putinem.“ Petr Holec připomíná, že se blíží sněmovní volby.



„Představte si to. Čísla naznačují, že vítězí opozice a Česku proto hrozí cesta na Východ, straší národ Petr Fiala s mastným čelem. Jiří Pehe se upaluje. Okamžitě se mobilizují vládní média v čele s ČT, Ústavní soud i EU – a volby se proto ruší. Hlasování totiž musí zajistit, že národ stojí na správné straně a že jdeme na Západ,“ popisuje Holec s trochou nadsázky předvolební kampaň vládních stran.



A nabádá čtenáře k velké obezřetnosti. „Ne, vůbec nezpochybňuju, že se Rusko možná i snaží ovlivnit volby v různých zemích ve svůj prospěch. Dělá to úplně stejně jako USA nebo EU i jiné větší země, které to unisono brutálně předvedly právě v Rumunsku. Do prezidentských voleb tam vstoupila vláda Joea Bidena, EU i francouzské tajné služby, jak víme. Ironií je, že první kolo voleb nakonec bylo zrušeno kvůli údajnému vlivu Ruska. Jak to tak čtu, nečeká nás na podzim nic hodnotového.“