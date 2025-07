Lití exkrementů i kečupu. Čekali na Maláčovou, ale tomuto se těžko věří

„Pro mne je nepochopitelné, že policie a orgány činné v trestním řízení vykazují poměrně velkou míru jakési slepoty a tolerance k Oganesjanovi a jeho gangu,“ upozorňuje investigativní novinář Pavel Cimbál, který se specializuje na tento gang a dlouhodobě detailně mapuje jejich činnost. Kvůli tomu se i on sám stal terčem jejich útoků, kdy terorizujou jeho i jeho staré rodiče.

Ničí majetek, šikanují, napadají a urážejí staré lidi a ty, které vládní režim označí za nepohodlné. Vše natáčejí a umisťují na sociální sítě. Na tom vydělávají miliony. „Policie pro nim nemůže zasáhnout a soukromě mi řada z nich říká, že už toho mají dost. Soudní jednání Oganesjan a jeho komplicové protahují, jak to jen jde,“ popisuje Pavel Cimbál, který byl tento týden u jednoho z řady soudních stání s Oganesjanem. On a skupina kolem tohoto potomka arménského migranta recidivisty Mikaela Oganesjana, který má tři podmínky a hrozí mu až rok vězení, publikuje pod nickem Mike je Pán nebo Mike detektiv a sledují ho především děti, které k šikaně nabádá také. Varuje před ním dlouhodobě i Česká televize.

„Používají stejnou taktiku vulgarity a provokace,“ líčí Ivan Smetana z KTV live, který vysílá na facebooku, kde má přes 166 tisíc sledujících. Ten byl začátkem tohoto týdne svědkem incidentu ve vrátnici sídla Komunistické strany po tiskové konferenci, kde Hnutí STAČILO! oznámilo, že se domluvilo na kandidatuře spolu se Sociální demokracií. Janu Maláčovou si tu vyhlédli provokatéři z Oganesjanovi skupiny, které zaměstnává a točí pro něj. Mimo jiné i proto, že on sám už má zákaz se k řadě lidí přiblížit,“ doplňuje Pavel Cimbál.

Mainstreamová média o útocích informují zaujatě

„Tady vyprovokovali Romana Rouna, který je tiskový mluvčí STAČILO! Ten přišel na pomoc mně a staré paní ve vrátnici, kterou nestoudně uráželi, anižby jim něco udělala. To oni nejraději, zaměřují se na starší lidi a ty, kteří se nemohou bránit,“ líčí Ivan Smetana.

„Tato skupina se poslední dobou zaměřuje i na hnutí STAČILO! a opoziční strany a názorové oponenty této vlády. Byl to už několikátý útok na ně. Takže Roman Roun prostě přišel až když už se Pšenákova hysterie vystupňovala; to je jeden z Oganesjanových poskoků. Vždycky najímá ne zrovna intelektuální výkvět. Tak toto byl jeden z nich, Vojtěch Pšenák.

Roun přišel k němu, chytil ho a prostě ho vyvedl ze soukromého prostoru. Pšenák u toho kvičel a choval se nesmírně nenávistně. Z celé akce pak sestříhal gang video a pouštěl po sítích s tím, že oni byli bezdůvodně napadeni.

To mě ani neudivilo po tom všem, co jsem si s nimi i já za poslední léta prošel, co mě ale šokovalo, bylo to, jak mainstreamová média z toho udělala neodůvodněný útok Romana Rouna na Pšenáka. Naštěstí jsem byl při tom a všechno točil, jak už to dělám, takže je tam přesně i vidět celý záběr, který pak ostatní pouštěli sestříhaný jen tak, aby se to hodilo té problematické skupině a provládním médiím,“ líčí Ivan Smetana.

Ten s nimi má dlouholeté zkušenosti. Sám založil svou KTV Live, kde natáčí videa a živě vysílá především na facebooku a na youtube. „Nikdy jsem nepracoval v žádných médiích. Nápad na KTV Live vznikl spontánně. Byl jsem kdysi na jednání zastupitelstva města Frýdek-Místek, odkud pocházím. Tehdejší vedení města arogantně umlčovalo starousedlíky, především seniory, kvůli zahušťování staré zástavby.

Lidé protestovali, že se v jejich sousedství má z bývalé prádelny postavit několikapatrový dům. Místo férové diskuse přišla ignorance. To mě nastartovalo. Vzal jsem kameru a začal natáčet – bez cenzury, bez příkazů shora, prostě z občanského přesvědčení. Nebylo to však po chuti místnímu establishmentu. Když jsem začal informovat o aktivitách vedení, tehdy složeného ze Sociální demokracie.

Tak oni a Piráti, kteří měli pod palcem přenosy ze zastupitelstva začali cenzurovat přenosy ze zastupitelstva, Piráti úmyslně ustřihli konec záběru. Snahy o nápravu přes tajemníka úřadu nikam nevedly. A protože jsem neskončil, naopak jsem se rozhodl, že už budu točit všechno, co se děje, ale nedostane se to do mainstreamových médií nebo je to přehlíženo.

A tak jsem pak už takto pokračoval i během pandemie, všechna ta podivná opatření a absurdní tresty za jejich porušování nebo pak snaha umlčovat otázky lidí k jednostrannému informování o rusko-ukrajinském konfliktu a všeho, co s tím souvisí. Od té chvíle začaly útoky ze strany skupiny Illumicati, od Pirátů, neziskovek a ideologických hnutí. Hezky proti mně a dalším spolupracovali,“ líčí Ivan Smetana.

Vše se ještě vystupňovalo, když se rozhodl podpořit petiční stánek před Úřadem vlády. „Udělal jsem si tam vlastní stanoviště a točil jsem a živě vysílal to, co se tam děje. Protože byly snahy to ututlat nebo informovat o tom, že je to jen akce nějakých podivínů a ne kritika vlády,“ líčí. Stánek se dlouhodobě nedařilo legálními cestami kvůli shromažďovacímu a petičnímu právu odstranit, na což si dlouhodobě premiér i ministr vnitra stěžovali.

Začali tedy jednat tito jejich lidé, sympatizanti, aktivisté, inspirováni povětšinou Pavlem Novotným, s nímž se na útocích na stánek domlouval i Oganesjan a jeho parta. Ke stánku pak chodili, házeli na lidi v něm exkrementy, ničili věci a obtěžovali je. Vše u toho natáčeli a pouštěli na sociálních sítích a za placené odběry. Ivan Smetana toto všechno vysílal a informoval o tom, jak to bylo doopravdy a vyvracel mýty. I proto si ho vzali na mušku pak.

„Mimochodem partička má prsty v polití vozidla, se kterým jezdím, nejen exkrementy v Praze ze dne 7. 9. 2024, kdy mi vznikla škoda za vyčištění vozidla cca 16 000 Kč, tak i ze dne 22. 9. 2024. Ukradli mi poznávací značku, vypustili pneumatiky a polili celé auto kečupem, který rozleptal těsnící gumy u dvou oken se škodou dalších 3 tisíc korun, a to nepočítám několikrát vypuštěné pneumatiky, které vždy prohlédl pneuservis, protože nejprve začali provrtáním pneumatiky, kdy nic netušící řidička vozidlem odjela na veřejnou komunikaci a po chvíli volala, že má prázdné pravé přední kolo. Tohle už nebyla klukovina a mohla se zabít.

Další útok na stejné vozidlo provedli o necelé dva týdny později ve 2.00 hodiny ráno, kdy všichni v okolí spali. Polili vozidlo mého zaměstnavatele kečupem, opět ukradli značku a vypustili pneumatiky. Oni nejsou moc kreativní, v podstatě pořád opakují totéž. Policie ČR řešila v naší zemi pouze 3 polití kečupem, a to polití Ruské ambasády v roce 2024, které má na svědomí Oldřiška Blujová a zastupitel Vojtěch Pšenák. Oba z Oganesjanova gangu.

Druhé bylo polití kečupem petičního stánku před Úřadem vlády Vojtěchem Pšenákem. Třetí polití kečupem bylo polití vozidla mého zaměstnavatele ve Frýdku-Místku. Jaká to náhoda, že se v roli reportérů, kteří přijeli natáčet ve stejný den třetího polití kečupem, objeví zrovna recidivista Oganesjan, Blujová, Pšenák a Smejkal. Tedy tvrdé jádro Oganesjanových pohůnků. A právě ve stejný den pak došlo k druhé šikaně staré a nemocné paní, která nedávno zemřela.

V ten den svým jednáním v rámci natáčení nepravdivých výplodů pro Oganesjanovu rodinu několikrát zhoršili zdravotní stav staré paní a video zhoršení jejího stavu již vidělo vedení policie ve Frýdku-Místku. Sdělil jsem jim, že záležitost budu řešit po vlastní ose a video důkaz nemíním dávat do složky, ze které by ho tato psychopatická a asociální rodina Oganesjanových vytáhla a prodávala dětem na Herohero.

Každý grázl si teď může dovolit napadat lidi a ničit majetek

Bude až součástí důkazů u soudu, kdy první se nám blíží, a to s Oldřiškou Blujovou, za napadení mé osoby a křivého obvinění před Úřadem vlády ČR, kde se ze mě snažila udělat člověka, který mlátí ženy. V té věci sama policii přiznala, že to byla právě ona, kdo neustále útočil na Ivana Smetanu, tedy mne, kdy mě škrábala a kopala do hlavy. Já ji jen zákonně zadržel do příjezdu PČR a opětovně, světe, div se, se ukázalo, že nám tato slečna celou dobu lhala, protože se prezentovala jako Tereza Hofová.“

Oganesjan a jeho spolupracovníci se nyní zaměřují především na akce proti STAČILO! Nedávno Kateřině Konečné ukradli opět značku, na mítincích ji a další lidi ze STAČILO! pronásledují a vše točí a záběry pak manipulují. Nedávno se na pozvání europoslance SPOLU dostali do Evropského parlamentu, kde pronásledovali Ondřeje Dostála a poté opět Kateřinu Konečnou.

„U nás si teď každý grázl může dovolit napadat lidi, ničit majetek, denně rušit noční klid, sprostě nadávat dětem či starým lidem a občanů se nikdo nezastane. Jsem právník a z přesvědčení demokrat, ale je stále těžší vysvětlovat občanům, že nemají chtít změnu režimu a vládu tvrdé ruky. Mají mě za naivního,“ řekl nedávno Ondřej Dostál, Europoslanec za STAČILO! v rozhovoru pro ParlamentnÍListy.cz, kde podrobně popisoval, co se dělo v parlamentu.

Tito lidé mají podle očitých svědků vždy stejný scénář. „Vždycky jsou to urážky, vstupování do komfortní zóny, tedy přijdou k vám velice blízko, pomalu vám strčí telefon do obličeje a nechtějí poodstoupit, nedovolí vám odejít. Jen tak stojí a začnou vás urážet.

Dělají to tak, aby vám zabránili odejít od nich, takže vy pak nemáte jinou možnost, než je odstrčit, a to oni pak začnou natáčet, začnou ječet, případně z jemného postrčení udělají pád, jakože jste je shodil, a to všechno točí. Pak to sestříhají jen ten kousek od toho momentu, a pokud si netočíte hned od první interakce s nimi video také, tak nemáte šanci se obhájit. Mají vždy jasný scénář, co potřebují natočit. Nikdy to nemá nic společného s realitou a videa se stříhají tak, aby z obětí vždy udělali hlupáka a oni byli ty chudinky,“ líčí Ivan Smetana zkušenost, kterou potvrzují všechny oběti Oganesjana a jeho gangu a nazývají to jako provokaci, hraní oběti a poté manipulaci se záznamem. Často pak ještě volají policii s tím, že jsou oběti.

Systém formálně funguje, ale morálně padl

„Jak je možné, že si tato asociální rodina Oganesjanových může dělat, co chce? Tedy prozatím, protože současná vláda nepotřebuje chytré voliče. Potřebuje lehce manipulovatelný dav, který jim skočí na cokoliv, a to rádoby zábava Mike Oganesjana splňuje. Co tak může vyrůst z mládeže, která mu hltá jeho setříhaná videa nezakládající se na pravdě a ještě se u toho dobře baví, protože šikana je prostě cool, pokud se netýká jich samotných. V davu jsou hrdinové, ale jako jedinci naprosto selhávají,“ podivuje se Ivan Smetana, který nemá už na základě svých dosavadních zkušeností příliš důvěry v českou justici a bezpečnostní složky.

„Systém formálně funguje, ale morálně padl. Soudy a policie jsou často politicky řízené nebo pasivní. Viníci unikají, oběti jsou ignorovány. Pokud máte správné kontakty nebo jste „užitečný“, jako Oganesjan, můžete si dovolit prakticky cokoliv. Stojíme na pokraji krize důvěry ve stát. Pokud spravedlnost neplatí pro všechny, není to spravedlnost. A pokud člověk natáčí nepravosti a za to je zatýkán, umlčován, napadán a démonizován, něco je zásadně špatně,“ poznamenává Ivan Smetana.

„Každopádně i kdyby soud dopadl špatně, tak skupina lidí, která se dala dohromady proti rodině Oganesjanových, která vlastní tuto firmu na šikanu (majitelem a jednatelem firmy, která inkasuje peníze za šikanózní videa není Oganesjan, ale jeho otec a žena Simona, Oganesjan sám je v insolvenci a vykazuje oficiálně jen zaměstnanecký poměr s malým příjmem), otevřela veřejnou debatu, kde to Mike a další dostávají od zdravé společnosti pořádně sežrat.

Návrat krále, jak on sám avizoval, se nekoná. Domnívám se, že pro něj nastane dlouhý nekontrolovaný pád. Poslední incident z tohoto pondělka, který jsem popisoval, kdy Pšenák otravoval před a po tiskové konferenci STAČILO!, u kterého jsem byl i já, a mainstream opětovně ukázal lidem polopravdu a politik Letocha ze sebe udělal před veřejností hlupáka. Ten člověk je v bezpečnostním výboru a ani neví, co tato partička provádí po celé ČR,“ uzavírá.

