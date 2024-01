„Voliči nejsou připraveni.“ Napsal a rozpoutal bouři. Přitom stejně se vyjadřoval muž od Pekarové...

Zástupci opozice v diskusích čím dál častěji zvedají otázku referenda. Občané by podle nich měli rozhodovat o korespondenční volbě, euru, migračním paktu či omezení práva veta v EU. Nesouhlasný komentář, že jde o „cestu do pekel“, jak varuje například Ondřej Hradecký z webu Seznam médium, naráží v českém internetu na silný odpor. Podobný názor v minulosti sdílel Václav Ágh, poradce šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Komentátor Petr Holec má pro takové označení „totalitářský dementi“.

reklama

„Vážně byste ale vložili podobnou důvěru z hlediska jakýchkoliv strategických a politických rozhodnutí do rukou svých spoluobčanů? Já tedy rozhodně ne. V zemi, kde Okamura opakovaně ve volbách dostává kolem 10 % hlasů a kde na Rajchlovy demonstrace chodí vyšší desítky tisíc lidí, důvěru v přímou demokracii vážně nemám.

Podle dat OECD z roku 2022 je v České republice pouze 27 % lidí s vysokoškolským vzděláním. A právě komunistická minulost, která chtě nechtě zanechala svou stopu na mentalitě některých našich spoluobčanů, je jedním z mnoha důvodů, proč nejsme na tuto formu demokracie připraveni,“ uvedl Hradecký ve svém komentáři, že čeští občané nejsou mentálně připraveni na to, aby s podobnou zodpovědností zvládli efektivně naložit, a rozhodování o celospolečenských otázkách bychom měli nechat na těch, kteří jsou k tomu kvalifikovaní.

Hradeckého prohlášení, že referendum by bylo „cestou do pekel“, protože čeští voliči jsou nekompetentní, zvedlo na nohy řadu lidí na sociálních sítích, kteří vyjadřovali nesouhlas.

Jedním z těch, kteří si s Hradeckým pro jeho postoj proti referendu nebrali servítky, byl komentátor Petr Holec: „Člověk musí smeknout před tím, jakou bandu totalitářských dementů dokázala soustředit tahle žumpa. Jen houšť,“ uvedl na sociální síti X.

Člověk musí smeknout před tím, jakou bandu totalitářských dementů dokázala soustředit tahle žumpa. Jen houšť?? https://t.co/J9UAx3XKDY — PetrHolec (@PetrHolec) January 29, 2024

Velmi podobně jako Hradecký se v minulosti v souvislosti s obecným referendem vyjadřoval Václav Ágh, současný člen poradního týmu Markéty Pekarové Adamové, i on v roce 2019 hovořil o „cestě do pekel“. „Dívejte, jedna z nejdebilnějších myšlenek, která je zároveň velmi nebezpečná, je ta, že když něco funguje ve Vancouveru, Paříži, Berlíně, jedno kde, tak to bude fungovat i u nás. Nebude. Stejně jako ve Švýcarsku funguje referendum, ale u nás by bylo cestou do pekel,“ uvedl na tehdejší sociální síti Twitter.

Dívejte, jedna z nejdebilnějších myšlenek, která je zároveň velmi nebezpečná je ta, že když něco funguje ve Vancouveru, Paříži, Berlíně jedno kde, tak to bude fungovat i u nás. Nebude. Stejně jako ve Švýcarsku funguje referendum, ale u nás by bylo cestou do pekel. — VÁ (@VVetvicka) April 4, 2019

Pravidla všelidového hlasování navrhovaná SPD leží ve Sněmovně od listopadu 2021, tedy od počátku nynějšího volebního období. Poslanci je předloni v březnu pouze rozjednali, také předloha poslanců opozičního hnutí ANO o uzákonění celostátního referenda leží v dolní komoře od loňského dubna, vláda Petra Fialy (ODS) se k ní postavila záporně.

V minulém volebním období poslanci projednávali hned několik předloh k zavedení obecného referenda. K závěrečnému hlasování se ale nedostali. Lidové hlasování se nyní může konat na obecní a krajské úrovni.

Psali jsme: „Občané“, dovezení ze zahraničí. Daně neplatí, česky neumí. Okamura varuje před volební fintou pětikoalice „A teď si představte ty obličeje.“ Petr Mach navnadil voliče na eurovolby Senátorka Zwyrtek Hamplová: Podporuji návrh zákona o celostátním referendu KSČM požaduje referendum o vystoupení z Evropské unie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE