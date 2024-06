„Všechno, co dělá, je na objednávku zvenčí.“ Tlustý na Fialu použil ošklivé slovo

Prvním tématem byla úvodní debata prezidentských voleb v USA mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem. Jak uvedl titulek na CNN Prima NEWS, Trump řekl, že Biden je nekompetentní, proto Putin napadl Ukrajinu. Nesmysly, reagoval prezident. V rozhovoru bylo tématem také zdraví jednotlivých kandidátů.

Ukončí podle Tlustého případně Trump válku na Ukrajině? „Já v to věřím,“ podotkl Tlustý. „Jedna věc je pro mě úplně jasná. Ta válka neprospívá v tuhle chvíli vůbec nikomu. Snad nějakým války chtivým bláznům z České republiky. Těm jo. Ti na tom založili svou propagandu. Ale pro Ukrajince je to tragédie, pro Rusy je to tragédie. Ty důvody, které k tomu vedly. Já bych neřekl, že to byla nekompetentnost prezidenta. Byli to ti, kteří řekli, že Ukrajina vstoupí do NATO. Ti rozhodli o té válce, protože dlouhodobě bylo jasné, to trvalo mnoho let, že Rusko si zásadně nepřeje, aby sousedilo se zemí NATO, právě jako je Ukrajina. Má to dokonce technický základ. Tam jde o čas, za jaký doletí rakety. A ten požadavek Ruska je daný tím, že nechtějí, aby se ten čas zkrátil. Aby tam ty rakety mohly doletět od NATO mnohem rychleji. To je skutečný důvod té války,“ zmínil. Biden podle něj nemůže vyhrát volby.

To, že jsou oba kandidáti seniorní, Trumpovi nevadí. „Dívám se na to jen přes činy. To, kolik mu je, je naprosto nepodstatné, a tak by se na to měl koukat každý rozumný člověk. Vítězství Trumpa přinese ukončení války. Nejstrašnější věc, kterou udělal Biden, je, že on nahnal do spojenectví k Rusku Čínu. To je jeho nejstrašnější chyba. Protože ti předchozí američtí prezidenti věděli, že se mají pokoušet udržet buď Čínu na straně Ameriky, nebo aspoň mimo spojenectví s Ruskem. A to, že teď je to naprosto evidentně blok, který dokonce sílí,“ poznamenal Tlustý.

Tlustý také rozebral text serveru Aktuálně.cz „Kdo mě viní z cenzury, kolaboruje s Ruskem, říká Foltýn. Ke spolupráci vyzval i ANO“. „Strašná lež. Přece cenzura a spojenectví s Ruskem jsou dvě absolutně nesouvisející věci. Protestujete-li proti cenzuře, tak můžete Rusko zrovna tak nenávidět, jako mít rádi. To je vytvoření vazby, která neexistuje, takže to je prokazatelná lež, co ten člověk říká. A ještě ke všemu to říká za peníze a na objednávku. Říká to, aby podporoval tu válečnou kampaň, kterou dělá Fiala a spol. Když rozdělíte společnost podle strachu z války, tak prostě část lidí je podporuje, protože se bojí. A když se někdo bojí, tak je rád, že mu někdo pomáhá ten strach odstranit. To dělají oni. Oni rozdělují společnost na jedny a druhé,“ řekl Tlustý.

Podle něj takovéhoto koordinátora komunikace nepotřebujeme. „Potřebuje jej vláda k té své propagandě. To nemá reálné výsledky,“ sdělil Tlustý.

A jak hovoří o prosincové tragédii na filozofické fakultě? „Je těžké se v tom vyznat. Chápu, že pro většinu veřejnosti ty argumenty, které se týkají různých okamžiků a různých okolností, že to je nepřehledné. Já jsem si sám sobě řekl, v čem je to jádro nespokojenosti s policií. Oni přece věděli, že do Prahy ozbrojen míří vrah. V té chvíli už to věděli,“ podotkl Tlustý. „Na té fakultě už měli čekat ozbrojení policisté, až tam ten člověk přijede,“ dodal Tlustý.