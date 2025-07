Polsko a Maďarsko: Diplomatická válka sílí. Ministři se neudrželi

Diplomatický spor, jaký střední Evropa dlouho neviděla. Polsko natrvalo stáhlo svého velvyslance z Budapešti Sebastiana Kęcieka. V současné době Polsko v Budapešti zastupuje diplomat s hodností chargé d'affaires, upozornila polská státní televize TVP.

Maďarsko a Polsko se neshodnou např. v pohledu na ruskou agresi na Ukrajině.

Sikorski se na adresu Maďarska vyjádřil ostře. „Viktor Orbán proměnil Maďarsko v nejchudší zemi Evropské unie a teď vyhrožuje odchodem (z EU). Tato hrozba mě neděsí, protože už léta sabotuje EU ve spolupráci s Putinem. Varuji vás: k tomuto vede krádež a nacionalismus,“ vypálil Sikorski na sociální síti.

Szijjártó Sikorskému okamžitě vrátil slovní úder. „Ministr zahraničí Sikorski zjevně ztratil zdravý rozum kvůli válečnému štvaní,“ poznamenal šéf maďarské diplomacie.

Sikorski přidal ještě jednu reakci. „Petře, Budapešť byla ve 20. století dvakrát dobyta Rudou armádou, takže bych očekával, že budete mít nějaké sympatie k statečnému národu, který jí dnes klade odpor. Přiznávám, že bych raději podporoval Ukrajinu, než abych dostal medaili od Putina,“ zdůraznil.

Peter, Budapest was twice conquered by the Red Army in 20th century, so I would expect you to have some sympathy with a brave nation which is resisting it today.

I admit I’d rather be a supporter of Ukraine than have medal from Putin.