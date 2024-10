„Všichni jsou na tom už líp než Německo.“ Přečetli si dnes Němci

Německá ekonomika na tom není nejlépe. Mezinárodní měnový fond (MMF) snížil očekávání německého růstu ekonomiky. V roce 2025 má růst jen o 0,8 procenta. A v roce 2024 prý Německo čeká stagnace. „Všechny ostatní velké průmyslové země jsou na tom v současnosti lépe než Německo,“ napsal k tomu server magazínu Der Spiegel.

Robert Schneider v komentáři pro Bild prohlásil, že velká německá automobilka VW už krvácí.

Narážel na fakt, že šéf liberálů z FDP a ministr financí Christian Lindner svolal kulatý stůl s podnikateli a chtěl s nimi řešit krizi. Kancléř Olaf Scholz o pár hodin později hovořil na jiném místě na stejné téma s kapitány průmyslu a s odboráři. A ani na jedné z těchto akcí se neobjevil ministr hospodářství z řad Zelených Robert Habeck. Takovýto obraz podle šéfredaktora Bildu dokládá především to, jak nejednotná je současná německá ekonomická politika. „Skutečnost, že se červeno-zeleno-žlutá koalice již nedokáže dohodnout ani na společném dialogu s podnikateli a odbory, je ... dalším dokladem selhání semaforové koalice,“ konstatoval šéfredaktor Bildu s dovětkem, že zmínění pánové jednak vystavují na odiv svá ega, ale navíc ještě každý z nich říká něco trochu jiného, což německému hospodářství taktéž neprospívá.

Na jedné straně stojí ministr financí Lindner, který by rád snížil firmám daně a ulehčil jim od návalu byrokracie. Na straně druhé stojí sociální demokraté a Zelení, kteří chtějí do německé ekonomiky napumpovat další peníze cestou dotací. Nijak by jim přitom nevadilo více se zadlužit, což však FDP důrazně odmítá.

Zpravodajský pořad Tagesschau veřejnoprávní televize ARD upozornil, že Robert Habeck sepsal pro kolegy patnáctistránkovou zprávu, ve které volá po dalších masivních investicích do chátrající německé infrastruktury. „Konkrétně Habeck navrhuje nový ‚Německý fond‘. S ním by měly firmy během příštích pěti let získat nebyrokratický investiční bonus ve výši deseti procent. Pokud tedy firma investuje 100 000 eur, stát by měl vyplatit bonus ve výši 10 000 eur,“ popsal Habeckův nápad Tagesschau.

Problémy německé ekonomiky shrnul do několika slov. Německé firmy trápí vysoké daně, vysoké odvody, přemíra byrokracie, vysoké ceny energií, ale také nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Vedle toho je podle šéfredaktora trápí stále nedořešení migrační krize, ale také finanční zátěž stále většího počtu příjemců tzv. občanské dávky. Přetíženy jsou prý i zdravotní pojišťovny, trh s bydlením je nefunkční a Německo není tak docela v bezpečí jak při pohledu dovnitř, o čemž svědčí počty zločinů, tak při pohledu ven. Stačí se podívat na chování Ruska. Kancléř Scholz se přitom současně snaží příliš nenaštvat Vladimira Putina.

„Myslím si, že by si Německo už zasloužilo lepší vládu,“ uzavřel šéfredaktor nejčtenějšího německého listu.

