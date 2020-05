„Všichni po mně jdou, vo*e.“ Pavel Novotný ztratil nervy. „Sv*ně zku*vená.“ Svůj totální výplach natočil na VIDEO

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný natočil video, v němž opět bez obalu vyslovil všechno, co si myslí. Ač už to mnohokrát sliboval, ani tentokrát se nedokázal vystříhat vulgárních slov, která by bylo lépe nevyslovovat. Ve spojitosti se šéfem komunistů Vojtěchem Filipem použil sousloví „svině zkurvená“. A to nebylo zdaleka všechno.

Starosta Pavel Novotný šlape. Šlape na elektrokole a prvních pár vteřin jen mlčí. Možná sbírá sílu k tomu, co se během příštích osmi minut chystá vyslovit na videu. „Jako já nevím, jestli to půjde vysílat, že jo. Jako prostě mám držák na kolo a telefon, že jo, tak jsem se pustil do takového vysílání," odstartoval pomalý rozjezd při cestě z práce domů. „Ono se takhle bude líp šlapat," poznamenal lakonicky.

A pak začal pomalu přitvrzovat.

„Všichni po mě jdou, vole. Expres mě chce zničit, vole, Mafra mě chce zničit, vole, Babiš mě chce zničit, vole. Strana mě snad zničit nechce, ty vole,“ poznamenal na adresu ODS.

Narážel tím na článek serveru, pro který v minulosti pracoval. V článku stojí, že Novotný předvádí spíše silvestrovskou show než cokoli jiného, a ta sice lidi baví, ale z jeho myšlenek si voliči těžko něco zapamatují.

„Protože Pavla dobře známe, víme, že to není vyložený prospěchář, má v jádru dobré srdce a svoje možnosti si dobře uvědomuje, jen se bojí udělat chybu. Když ji udělá, jako například se Zahradilem, nastupuje u něj panika a tehdy napáchá největší škody, ztrácí integritu a zdravý úsudek. Podobně se choval, když se mu hroutila jeho mediální kariéra, urážel a ponižoval lidi kolem sebe, pak se k nim zase vracel. Je to vždycky, jako když se polije benzínem, nahý vletí do stohu a škrtne zápalkou,“ stojí v článku.

„Přitom by stačilo nebláznit. Když Pavel začal starostovat, velice příjemně nás překvapil a ze stylu, jakým to dělal, nám spadla brada. Fandili jsme mu upřímně v tom, jak dělá regionální politiku, a stejně jako on jsme si pokládali otázku, jak je možné, že je venkovský politik známější než celá brněnská a pražská ODS dohromady. Pavel mohl být ukázkový prototyp regionálního politika, který si může dovolit tepat vedení na plnou hubu, protože má za sebou skutečné výsledky, celá dědina stojí za ním a on se o její obyvatele příkladně stará," píše dále server.

Když se Novotný bavil s lidmi o politice, dozvídal se prý, že ODS chybí téma a on sám je údajně jedinou výraznou osobností této partaje. „Voni se budou zviditelňovat přes tebe a to téma budeš ty,“ slyšel prý. „Ty vole, já ale nechci bejt téma,“ dodal okamžitě. „Ale já si myslím, že mě stejně zaříznou,“ rozvíjel svou úvahu.

„Ale dneska jsem byl na tý Frekvenci a řekl jsem jenom jedno sprostý slovo,“ pochválil se po pár vteřinách. „Jedna prdel mi ujela,“ práskl na sebe. „Ale byl tam ještě jeden zajímavej moment, i když já nevím, jestli mě slyšíte, vlastně to je prdel,“ odmítal se vystříhat vulgarismů při cestě na kole.

Pak se opět pochválil za to, že nepoužil sprostá slova, ani když přišla řeč na předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. „Samozřejmě jsem myslel na svini zkurvenou,“ nedokázal se znovu udržet.

Okamžitě však dodával, že se snaží mluvit slušně – ve veřejném prostoru i v soukromí.

Jenže pak promluvil o cyklistech, kteří na něj prý kvůli tomu, že používá elektrokolo, hledí skrz prsty. „Ale neexistuje důkaz, že se cyklisti dožívají vyššího věku. Ani hovno,“ korunoval svá slova. „Oni (cyklisti) jsou jako jehovisti. Oni nandaj ty kola zkurvený, vole, a jedou na dovolenou. Elektrokolo je nejlepší věc, akorát tomu, vole, chybí jeden režim, a to je motorka,“ pravil Novotný.

Jedinou věc by prý v politice nepřežil – kdyby ODS v budoucnu spolupracovala s Babišem. Nechce prý říkat lidem, že šéf hnutí ANO je zloděj, ale chce jim nabídnout pozitivní alternativu. A pokud se dostane do Sněmovny, má jasno – hodlá prosazovat zákon, který by postavil komunisty mimo zákon. Navzdory tomu, že už uplynulo 30 let od sametové revoluce a sám starosta Řeporyjí uznává, že už je na tento zákon vlastně pozdě. „(Chci) postavit ty komunisty mimo zákon, označit komunismus za horší než nacismus. Jak to, že je zakázaná propagace nacismu, ale je povolená propagace komunismu, kurva. Nechápu,“ vypálil na videu nakonec.

