„Vy jste zapálili barák a teď křičíte!“ V Partii se rvali zástupci vlády a opozice. Moderátorka je marně brzdila

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti), europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, europoslanec z TOP 09 Jiří Pospíšil a místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher se v Partii pustili do diskuse o energetické krizi, o prezidentské volbě i o superhrubé mzdě. A chvílemi to mezi jednotlivci velmi jiskřilo.

Vláda chce připravit opatření, která povedou ke snížení deficitu zhruba o 70 miliard. Premiér přitom říká, že vláda nezvedne daně.

„My jsme strana, která dlouhodobě říká, že vzhledem k tomu, jaké veřejné služby je třeba zajišťovat, tak je potřeba hledět na zdroje příjmů státního rozpočtu. Chceme, aby stát dobře fungoval a současně jsme zodpovědní. V situaci, v jaké nyní jsme, tak z těch opatření NERVu, si myslím, že by bylo nyní nezodpovědné vytrhávat jednotlivosti, ale řeknu ten princip, kterým se jako Piráti řídíme. A ten jeden je, jaké má být zdanění něčeho, co je škodlivé, co má nějaké negativní externality,“ zmínila Richterová úvodem pořadu. Podle jejích slov by se také měly dotáhnout daně, které jsou nesrovnatelně nízké oproti ostatním zemím. „Dám příklad, daň z těžby nerostných surovin,“ sdělila Richterová.

„Další věc je klíčová, a to je podporovat něco, co jsou prorůstová opatření. Jedna oblast – ta mi přijde velmi blízká, prostě pomoci těm lidem, kteří chtějí pracovat, aby se na ten trh práce dostali. Jde o rodiče malých dětí, kde je dneska málo míst ve školkách,“ dodala. „Druhou oblastí je podpora lidí v exekucích, insolvencích. Aby tolik lidí nemuselo být v šedé ekonomice, aby nemuseli volit strategii návratu do legálního zaměstnání, abychom co nejefektivněji umožnili oddlužení,“ řekla Richterová.

Hnutí ANO vládu za hospodaření kritizuje, rozpočet nepodporuje. „Určitě by se neměly rušit podpory v těch produktech, kterým lidé věří, to znamená stavební spoření, penzijní připojištění, protože tam se lidé mnoho let učí spořit. Jsou to jedny z mála produktů, kde má člověk kontrolu nad výdajem státu do poslední koruny,“ zmínil Nacher.

„Co naopak bychom chtěli, je lepší výběr daní. A tam nerozumím moc tomu, proč tato vláda tak vehementně věnovala tolik času a energie, aby zrušila EET,“ dodal Nacher.

Otázka daní

„Musíme se pokusit snížit deficit šetřením,“ domnívá se Pospíšil. „Pokud říká ministr financí, a já s tím souhlasím a mám z toho radost, že jeho ambicí je každým rokem ušetřit 70 miliard ze strukturálního deficitu, tak to je částka podobná, kterou šetřila naše vláda za doby Miroslava Kalouska,“ sdělil Pospíšil a ubezpečil, že se to dělalo škrty, nikoliv zvyšováním daní. „Není správné házet zodpovědnost za rozházený rozpočet na občany a primárně to lepit tím, že jim zvýšíme daně. To je postup sociálních demokratů. Ale pravicově zodpovědné vlády musí primárně šetřit. A ono to jde,“ dodal.

„Jestli nechcete dál zadlužovat tuto zemi, tak to bez těch daní nepůjde. Prostě to je ekonomická realita, ve které žijeme. Vy se tady pořád bavíte – mateřská, školné, to jsou prostě drobné. Bez daňové reformy se tenhle stát nepřestane zadlužovat. A my k tomu dodáváme – sektorová daň, ne žádná windfall tax. Sektorová daň, především pro banky, digitální firmy, ale můžeme mluvit i o té energetice. Zrušení superhrubé mzdy nepomohlo těm nízkopříjmovým, vůbec; pomohlo těm, kteří mají na to ty daně platit,“ sdělila europoslankyně Konečná, jež se domnívá, že ten, kdo si umí vydělat, by měl být se státem solidární. Konečná pak protestovala i proti návrhu TOP 09 zavést dvoje standardy ve zdravotnictví.

Nacher se následně dostal do křížku s Richterovou, když se hovořilo o kompenzacích v době covidu či v době energetické krize.

„Když jste byli v opozici, rozšafně jste tady vy nezodpovědně dávali, tak teď najednou s tím čekáte. Podnikatelé si počkají, možná příští rok. Občané teď budou čekat, jak to dopadne s tím zastropováním, viděli jste, jaké jsou zálohy? Samozřejmě, že všichni budou platit tu zastropovanou cenu, která se však pro spoustu spotřebitelů zdvojnásobila. Vy jste se na to teď úplně vykvajzli, předtím jste byli energičtí a aktivní, protože jste byli v opozici, to bylo nezodpovědné. Teď najednou říkáte – kompenzace počkáme, spočítáme, uvidíme, jak to bude, čekáme na EU. Takhle se chováte. A podívejte se, jak se to u nás vyvíjí,“ rozhorlil se Nacher.

Richterová při Nacherově monologu kroutila hlavou, na závěr si povzdechla. „Zaznívá tady spousta podsouvání nepravd, což mě mrzí. Já to nedělám. Co jsme dělali my v covidu? Že jsme třeba řešili opomenuté skupiny, dohodáře. Vždycky jsme i navrhovali zdroje příjmů. Na to jsme si jako Piráti vždy dávali pozor, to je jedna věc,“ řekla Richterová.

Superhrubá mzda i prezidentské volby

„Co si ti lidé z této debaty odnesou občané? Že si tady vyčítáte, kdo komu dřív rozbil bábovičku? Krucinál, jděte do háje. Díky tomu, že se tady ta sekera udělala, tak tady ministr financí navrhuje, aby se snížila mateřská, ministr práce a sociálních věcí chce snížení důchodu, ministr školství nechce 130% valorizaci, ale už jen 110%,“ vstoupila ještě do diskuse Konečná, a že chce, aby se to narovnalo. „Dokud se k tomu nepostavíme čelem, že bohatí v této zemi prostě budou solidárně platit – a že firmy typu těch energetických, které mají neskutečné zisky, to budou vracet do státního rozpočtu, tak k žádnému narovnání nedojde,“ dodala Konečná.

Závěrečné téma patřilo prezidentské volbě.

Zda komunisté vysloví někomu podporu, když nekandiduje jejich kandidát Josef Skála, Konečná neumí říct. „My dneska nevíme, kdo to bude. Myslím si, že z těch 21 to bude nakonec polovina, takže netuším, kdo tam zůstane,“ zmínila Konečná. „Levicový kandidát mi tam v té škále bude chybět,“ dodala.

„Co se Pirátů týče, tak v prezidentské volbě to většinou je tak, že máme nějaký balíček doporučených kandidátů, kterým právě členská základna je nakloněna. Myslím si, že to budou tři kandidáti, podobně jako v minulosti,“ sdělila Richterová. „Laťka je nastavená nízko. Byla bych ráda, aby uspěl demokratický kandidát, aby uspěl někdo, kdo vrátí úřadu důstojnost a nebude udělovat milosti právě třeba odsouzeným dotačním podvodníkům,“ nechtěla být Richterová konkrétní, koho bude volit.

„Otevřeně říkám, že ještě nevím, koho budu volit. Mám tam některé favority. Ale podle mě bude strašně důležité, jak ti kandidáti povedou kampaň. Proč bych to měl říkat dneska, to by byla kampaň zbytečná. Jsem zvědavý na jednotlivá vystoupení, na prezentaci,“ podotkl Pospíšil, jenž má favorita v daném trojlístku podporovaném koalicí Spolu, tzn. Petr Pavel, Danuše Nerudová, Pavel Fischer.

Moderátorka se následně nezeptala na to, koho bude v prezidentských volbách volit Patrik Nacher, neboť podle svých slov nepovažuje otázku za relevantní, Nacher si ji vyžádal a odpověděl: „Pro mě je důležitá ta kampaň, protože ukáže reakci těch politiků. Samotná kampaň může spojovat ty lidi, ne rozdělovat,“ sdělil Nacher.

A moderátorka se hned zeptala: „Je možné, že byste nevolil Andreje Babiše?“ – „Podepsal jsem kandidaturu Andreje Babiše jako poslanec. Pro mě je důležité – a teď to tady řeknu – kandidát, kterého nepodporuje pětikoalice. Protože v této chvíli dneska my tady máme, že má pětikoalice vládu, většinu v Poslanecké sněmovně, v Senátu... Většinu hejtmanů...“ řekl Nacher. A následně odpověděl, že tedy bude volit Andreje Babiše.

