„Vymejšlíte si!“ Jen 15 minut, ale Babiš sjel Bartoše. Křičelo se. A u toho Fiala

„Poučili jsme se z minulého léta, jsme na to podstatně lépe připraveni. Pandemie postupuje. Čekáme velký nárůst, asi tisíce pozitivních. Ale situace je jiná, očkujeme, trasujeme,“ začal odpovídat premiér Andrej Babiš na otázku politické analytičky Deníku Kateřiny Perknerové. Ta však s odpovědí nebyla spokojená, neboť podle jejích slov zněla otázka jinak: Co by premiér udělal s dnešní zkušeností jinak? „Po bitvě je každý generál. Chyby minulého léta napravujeme tím, co teď děláme. Testujeme děti ve školách, testujeme lidi, co se vracejí z dovolené. Apelujeme na očkování. To je jediný způsob, jak porazit covid,“ odvětil tedy premiér. „Minulý rok jsme tohle nedělali, a to je ten rozdíl,“ dodal.

Podle jeho slov jeho vládu potkalo všechno – tornádo, kovid, Afghánistán, Vrbětice, přívalové deště a další. Situaci však dle Babišových slov zvládala vláda s maximálním nasazením. Zároveň se Babiš pustil také do opozice. „Koronavirus jim vyhovoval. Pojďme ale aspoň teď přesvědčit těch 370 tisíc seniorů nad 60 let, kteří ještě nejsou očkovaní... Nikdy jsem neslyšel, že by opozice vyzývala k očkování,“ řekl Babiš, přičemž ho napomenula moderátorka, že to není pravda. „Zřejmě se nedíváte na sdělovací prostředky,“ podotkla moderátorka.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš následně opozici hájil. „Za celou dobu s kovidem, od března loňského roku, jsme přicházeli s kvalitními návrhy řešení. 92 jich neprošlo Sněmovnou spíš přes ego premiéra,“ poukázal Bartoš, že mnohé návrhy následně prosadila vláda, jen o něco později. „Důležité je se opírat o odborníky a to bez ohledu na to, jakou situaci řešíte. Nespekulovat. Nelhat lidem, mluvit srozumitelně. Na podzim minulého roku neposlouchal premiér ani vlastního ministra zdravotnictví a došlo k podcenění situace,“ kritizoval Bartoš.

Jste hulvát, řekl Bartoš Babišovi

Jako poslední vystoupil předseda ODS Petr Fiala. „Minulost je důležitá pro to, abychom se poučili. Vláda se tváří, že se nic nestalo, ale samozřejmě se stalo. Pandemii jsme nezvládli. Poctivě jsme upozorňovali na to, co může přijít, přicházeli jsme s řešeními, včas, podávali jsme ruku a vláda nás do té ruky kousala, nebo mlátila, ale ta spolupráce ze strany vlády tady dobrá nebyla. I tohle by mělo být poučení. Vláda by měla slyšet hlasy z opozice, naslouchat jim, připravovat se lépe a poučit se z toho, co opravdu vláda nezvládla. To je zcela jasné. Nevím, jestli dnes běží dostatečně trasování i testování,“ poznamenal Fiala, kterému chybí i přesvědčivá kampaň na podporu očkování. „Skoro rok zavřené školy – to jsou věci, se kterými se budeme vyrovnávat. Pojďme si z toho vzít poučení, abychom případnou další vlnu, kterou si nikdo nepřeje, zvládli,“ dodal Fiala.

V posledních hodinách neustále přicházejí informace o stoupajícím počtu pozitivních případů. Imunolog Václav Hořejší však uvádí, že covid-19 máme díky promořenosti a očkování v podstatě za sebou, že se změnil v epidemii chřipky. "Souhlasíte s tímto názorem, pane premiére?" vyzvala moderátorka Babiše.

Ten se však rozhodl místo toho pustit do opozice. "Ta se nezměnila. Jen kritika, demagogie. Pan Bartoš dokonce říká, že důchodci nemají vakcínu. Není to pravda. Samozřejmě, že mají vakcínu," řekl Babiš, ale moderátorka jej opravila a uvedla, že 430 tisíc seniorů nad 65 let ještě nebylo očkovaných. "Můžete mi nechat mluvit jako ostatní?" rozčílil se Babiš na moderátorku, že mu skáče do řeči. "Opozice nám celý čas házela klacky pod nohy. Naštěstí jsou rozumní hejtmani, kteří nás podrželi. Opozice využívala nouzový stav na ty jejich teoretické řeči," pokračoval Babiš, ale moderátorka jej opět přerušila a vyžadovala odpověď na otázku. Babiš si však dále vedl svou o kritice opozice. Moderátorku následně rozčílil natolik, že nemluví k věci, že pronesla: "Čtenáři nám píší, že vás máme vypínat, že neodpovídáte na otázky." A zopakovala tu svou, zda se covid změnil v epidemii chřipky.

Připraven na zteč!

"Nemyslím si. Nevím, jaký je pan Hořejší odborník. My tady máme tolik odborníků. Pana Hořejšího znám," odvětil Babiš. Následovala odpověď Bartoše. "Myslím si, že musíme být připraveni na různé varianty vývoje. To, že ti lidé nad šedesát, ta riziková skupina nad šedesát, to očkování nemají, to je prostě fakt a když jsou věci, které vláda teď tvrdí, že dělá, mimo jiné ten dopis myslím iniciovala Olga Richterová, stejně tak jako jsme řešili to sekvenování, uznávání protilátek. Ale tak se musí postupovat, aby ti lidé skutečně k tomu očkování přistoupili. Třicet procent lidí, co váhá, tak říká, že kdyby v místě, kde se chtějí nechat očkovat, bylo na výběr z těch vakcín, které jsou k dispozici, že by k tomuto kroku přistoupilo. Když sleduji situaci v okolních zemích a řešíme i ty nové mutace, že ta promořenost a proočkovanost, tak pokud tady jsou nové varianty, které to přebíjejí, tak musíme být připraveni na všechny scénáře, musí být připraveny kapacity hygien. Doufám, že ta situace..." odpověděl Bartoš. Poté se však strhla slovní přestřelka mezi Babišem a Bartošem.

"Vy si normálně vymejšlíte. Doneste nám seznam lidí, kteří..." křičel Babiš na Bartoše. "Neskákejte mi do řeči. Jste hulvát," odvětil v hádce mimo jiné Bartoš. Fiala následně jen podotkl, že doufá, že je Česko na případnou další vlnu připraveno. "Přál bych si, aby měl pan profesor Hořejší pravdu, ale nevím, jestli má pravdu. Musíme všichni počítat i s možností horších scénářů a byli na to připraveni. Tím mám na mysli vládu, společnost. Když tady pan premiér mluvil o primátorech, hejtmanech - ano, oni dělali to, co vláda dělat nedokázala. Ale my teď stojíme před otázkou, která tady byla loni. Přijde nějaká další vlna, nepřijde? Nepřipustíme, aby se opakovaly lockdowny," uvedl.

