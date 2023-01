„Vypadá to, že jste třem milionům lidí na Nově trošku kecal!“ Babiš zpražil Pavla

reklama

Tu již předtím zmínil i u otázky covidu-19. „Moje heslo je pomáhat lidem. Covid byla epidemie a my jsme bojovali za ochranu životů. My jsme bojovali společně. Armáda, hasiči, policisté, všichni jsme bojovali, abychom uchránili životy našich spoluobčanů. A k tomu zadlužení, prosím vás. My jsme ty peníze dali lidem,“ pochválil Babiš českou armádu i za její činnost za počátku pandemie a podotkl, že je mu „strašně líto, že zemřeli lidé“, ale prý „není fér o tom mluvit“.



Petr Pavel mu kontroval a označil Babišův „krizový management“ za covidové krize za „chaos“. „Mrzí mě u pana Pavla, že nazývá naši armádu chaosem,“ podotkl na to Babiš, který kritiku svého protikandidáta vztáhl na českou armádu. Pavel se na to jen usmíval. „Proč pan Pavel nešel pomáhat s otvíráním očkovacích center?“ zeptal se Babiš a odmítl, že by armáda byla chaos. „Výkon jejich byl heroický, to řízení bylo chaotické,“ ujistil poté Pavel, že by asi jen těžko armádu kritizoval.

Během své obhajoby, že je „krizovým manažerem“, Babiš hovořil o evakuaci vojáků z Afghánistánu, o tornádu i o útoku ruských agentů ve Vrběticích.



Právě po shrnutí těchto událostí znovu chválil armádu, za což mu Pavel poděkoval, neboť v době, kdy se Babišem zmíněné události odehrávaly, byl podle svých slov náčelníkem generálního štábu, takže si váží pochvalných slov ohledně armády. „Pan Pavel má slabší paměť, neboť mu musím připomenout, že do té pozice v NATO napsal náš ministr Stropnický dopis a pan Zeman lobboval osobně za pana generála. Pan generál nebyl u těch věcí,“ řekl mu však již během debaty Babiš. Pavel to odmítl a řekl Babišovi, že má špatnou paměť on. Babiš však následně ještě tvrdil, že za Pavlovu funkci v NATO lobboval.

Přestože zřejmě Babiš chválil armádu za její pomoc při novějších krizích, jakými byly jím jmenované události v podobě tornáda, ruského útoku ve Vrběticích či covidu-19 a stažení z Afghánistánu, Pavel po debatě opět mínil, že se děkovná slova expremiéra týkala i doby, kdy Pavel stál v čele generálního štábu.



„Děkuji panu Babišovi, že ocenil práci armády v době krize. V té době jsem byl náčelníkem generálního štábu, takže to beru i jako své ocenění,“ sdílel Pavel na svých sociálních sítích.

Babiš ho však posléze usadil, že měl na mysli pouze novější krize.



„Hm, tohle nesedí. V době krize, ať to byla evakuace z Afghánistánu nebo covid, jste, pane Pavle, náčelníkem generálního štábu Armády České republiky NEBYL. Skončil jste 30. 4. 2015. Jsou to zásluhy, za které si vážím jak tehdejšího náčelníka Aleše Opaty, tak generála Petra Procházky, který řešil covid, vedl krizový štáb. Jestli jste je řídil z chalupy, tak respekt. Spíš to vypadá, že jste včera třem milionům lidí na Nově trošku kecal,“ pustil se Babiš tvrdě do Pavla a dal mu jasně najevo, že jeho pochvala směřovala armádě za její pomoc při nedávných událostech.

