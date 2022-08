„Vždyť té paní málem ukousla prst. To ČT nenatočí!“ Babiš ve varu. Co se děje na jeho akcích?

reklama

Andrej Babiš se ještě jednou vrátil k zákroku police proti mladíkovi-autistovi, který se objevil na demonstraci proti Babišovi na jihu Čech.

„Mě to samozřejmě strašně mrzí. Já jsem se o tom zákroku dozvěděl až později. Nicméně ten kluk se v podstatě zúčastnil tý demonstrace, křičel na nás, urážel nás a potom ukradl ten reproduktor. A moje kolegyně za ním běžela, ptala se ho: proč to děláš? A on jí sprostě nadával. A potom to vrátil. A pak už nevím, co bylo dál,“ popsal situaci Babiš ze svého pohledu ve vyjádření pro TV Nova, o které se podělil i na facebookovém profilu.

Zdůraznil přitom, že on na akcích jen rozdává knížky a chová se mírumilovně; a pokud někdo rozeštvává společnost, jsou to podle expremiéra příznivci či dokonce členové politických stran vládní pětikoalice. „Nejsme to my, kteří chodí někoho provokovat,“ zdůraznil Babiš s tím, že stoupenci ANO na setkání politiků SPOLU nechodí. „Tam nechodí skoro nikdo,“ nechal se slyšet Babiš.

Obrátil se i na Českou televizi. „Pokud Česká televize vysílala přímo akce Milionu chvilek, tak ať přijde na naše meetingy, aby přišla na náš meeting a přesvědčila se, jak to probíhá,“ pravil Babiš.

Problém viděl v tom, že na akci v Domažlicích jedna z jeho odpůrkyň údajně málem ukousla prst jiné paní.

„Já jsem poprosil policii v Táboře, aby zasáhla, protože ti demonstranti napadají naše příznivce a došlo k potyčkám. Nebo jako to bylo v Českém Krumlově, kde ti demonstranti byli agresivní. Anebo aby se neopakovala situace jako v Domažlicích, kde téměř demonstrantka ukousla prst jedné paní,“ uvedl na kameru Babiš.

Pár slov řekl i k označení svých odpůrců za fašisty a nacisty. Jak počastoval demonstranty na jedné z akcí.

„Prosím vás, o tom fašismu a nacismu, já jsem se tady odvolával na článek v deníku Právo,“ vysvětloval Babiš. V deníku Právo před časem skutečně vyšel komentář, v němž bylo uvedeno, že setkání jiných politických stran už před sto lety narušovali fašisté a nacisté. V novodobé demokracii se takové věcí nedějí.

„Nikde není, aby konkurenti chodili narušovat meeting politické strany. To není. Takže já jsem neříkal o tom, ale odvolával jsem se na ten článek,“ řekl Babiš s tím, že v rámci svého turné v obytňáku uspořádal desítky setkání s občany, a problémy se začaly objevovat až teď.

„Všichni tady vidí, jak vláda kašle na lidi, máme tady Dozimetr, tak se dělá, že hnutí ANO má nějaký problém. My nemáme problém, něch tam ti lidi nechodí,“ požádal své odpůrce Babiš.

Ale to nebylo jediné video, které sdílel na sociálních sítích. Kvůli energetické krizi se taktéž obul do Fialovy vlády, speciálně do pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského, který podle šéfa hnutí ANO vůbec nerozumí tomu, v čem je problém v energetické krizi.

„Já nevím, jestli větší komik ve vládě je pan (ministr zemědělství Zdeněk) Nekula nebo pan Lipavský, který říká, že evropská solidarita zafunguje, protože k čemu bude Německu plyn, když budou české továrny stát. Tak pane ministře, když budou české továrny stát, tak ty německé pojedou. Solidaritu, tu si dobře pamatuju, když Merkelová popravila (exkancléře Sebastiana) Kurze. I se mnou. Protože jsme chtěli, aby se vakcíny rozdělovaly solidárně podle počtu obyvatel. Držme si palce, ať to teď nenastane,“ pravil Babiš.

A pak zkritizoval vládu jako celek. „Já tady mám hezkou tabulku, co mi dala Alenka,“ odvolal se na svou exministryni financí Alenu Schillerovou. „Tady to máte černé na bílém. Výdaje rozpočtu poprvé v historii překročí 2 biliony korun. Ano. Dva biliony korun. Takže to zadlužení, které bylo nižší 2021, než když jste končili v roce 2013, tak to vy určitě překonáte. Takže další nesplněný slib,“ uzavřel kanonádu Babiš.

