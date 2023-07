„Za naše ho přivezli, za naše ho odvezli.“ Holec se nebál jít proti návštěvě Zelenského

reklama

„Po dvou týdnech v Itálii jsem rád zpátky doma v naší chudší, ale o to dražší zemi. Mnoho lidí na twitteru použilo ošklivé slovo, k čemu to začíná být vrátit se domů do Česka,“ začal Holec. „Z Česka se stává taková klasická země v tom, že jsme chudší, ale o co jsme chudší, o to jsme dražší,“ zopakoval po chvilce.

A hned přeřadil na vyšší palebnou rychlost, když konsolidační balíček Fialovy vlády označil za „sebevraždu celého kabinetu“. „Vláda slibovala, jak bude šetřit, ale nakonec z toho nezbylo nic. Nakonec to zaplatíme my všichni. Z toho mám velkou radost. Stejně jako vy,“ poznamenal ironicky.

Holec získal dojem, že ministr financí má problémy ve vládě, možná ve straně a možná i doma. „Proboha, řekněte mi, že tahle leklá ryba není ministrem financí,“ kroutil hlavou Holec s tím, že Zbyněk Stanjura je „neštěstí vlády, neštěstí nás a hlavně neštěstí ODS“, protože ODS podle něj v minulosti věděla, kam chce po ekonomické stránce dojít. Ale u Stanjury tenhle tah na branku Holec nevidí. Místo toho vidí, že vládu vlastně zachrání Piráti. Konkrétně místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, která oznámila, že se zjednoduší pravidla pro výrobu cukroví a domácích marmelád.

„Zjednodušujeme regule pro domácí marmelády a cukroví,“ oznámila Richterová.

„Tak to se přestávám bát o Česko, protože navzdory ministrovi financí, premiérovi a dalším ministrům vyrazila správným směrem,“ smál se Holec.

Uhodil i na prezidenta Petra Pavla, který pohrozil, že balíček může vetovat, pokud příliš dopadne na nejchudší. „Z Pavla se stává trochu hodnější Putin. Takový idol pro mladší generaci,“ pravil Holec.

V tuto chvíli by podle Holce měl být ministrem financí sedmdesátník, který má zkušenosti z průmyslu a z ekonomie. „To by byl ideál, ale takoví lidé došli,“ posteskl si Holec s tím, že vládě by mohl radit i osmdesátník, pokud bude mít ještě dost energie, a přitom by měl kupu zkušeností. Místo takových lidí, které by Holec uvítal, vládě radí ekonomka Helena Horská, která to podle jeho názoru nedělá dobře.

Zdá se mu, že bychom se měli emancipovat od Německa. „My jsme německá laciná dílna. Do značné míry nám tady určují platy,“ zlobil se Holec.

Poté přehodil tematickou výhybku k návštěvě Zelenského v Praze.

„Přivezli si ho naším speciálem za naše peníze, pak jsme ho naším letadlem a za naše peníze poslali na Slovensko i dál,“ poznamenal na konto ministrů. „Bylo to velké divadlo,“ kroutil hlavou Holec. Petr Fiala dnes víc potřebuje Zelenského, protože nic moc jiného už nemá. Doma se mu to hroutí. V koalici se hádají i mezi sebou. Takže co mu zbývá: Ukrajina! Jenže ono to moc nefunguje, protože podpora Ukrajiny klesá,“ poznamenal Holec. „Byl to foto-výlet za naše peníze. Ono to tady skutečně proběhlo jako v Moskvě, protože ze sálu na Hradě vyvedli ruskou opoziční novinářku. Zdůrazňuji opoziční. … Tohleto je běžné v Rusku. Mě z toho fakt mrazilo a říkal jsem si, že se to stalo v Rusku nebo na Ukrajině v Kyjevě,“ prozradil Holec.

Další moment, který nás podle Holce přiblížil Rusku, označil tiskovou konferenci dvou prezidentů, prezidenta Zelenského a Pavla, kde se zpravodaj ČT Andreas Papadopulos zeptal, jak Ukrajinci zabrání potenciálnímu odsunu Rusku nakloněných lidí z osvobozeného územní. „A to, co se strhlo … vždyť se všichni na toho novináře sesypali. Přitom to byl legitimní dotaz,“ zdůraznil Holec.

Většina Čechů podle komentátora chápe, že Ukrajině je třeba pomáhat, ale vláda to podle něj s podporou Ukrajiny přestřelila. „Já když jsem jel Itálií, tak všude viseli 2 vlajky. Italská a vlajka EU. Neříkám, že nikde nevisí vlajka Ukrajiny, to asi jo, ale já jsem ji neviděl. Prostě ostatní země nejsou přebarveny na modrou a žlutou,“ prohlásil Holec.

Pozornost věnoval i ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN). A ani tady nešetřil kritikou.

„Ten člověk se regulérně zbláznil. Já mám tady manuál z ministerstva, podle kterého ten, kdo mluví o míru, tak šíří prokremelský narativ,“ kroutil hlavou Holec.

Stejně tak kroutil hlavou nad Petrem Pavlem, který podle jeho názoru letos na Národní třídě v Praze 17. listopadu odhalí svůj vlastní pomník a jako bývalý komunista se pokloní těm, kteří proti komunismu bojovali.

Poté hájil záměr vlády zaplatit Michelinu za podporu českých restaurací. „Česku se to vrátí, protože zahraniční hosté Michelin používají,“ upozornil Holec s tím, že turisté zanechají v Česku o to víc peněz.

Ve druhé polovině svého streamu Holec věnoval pozornost summitu NATO ve Vilniusu. Zelenskyj podle něj shání podporu pro svou zemi ze všech sil. To prý chápe i Holec. I tak prý ale platí, že si „vycvičil západní politiky a vrtí jima“. „Pro mě bylo nepříjemným překvapením, že jako prezident nečlenské země NATO, tak stejně řídil zasedání NATO. … Západní politici si ho vycvičili, tak mají, co chtějí,“ pokračoval.

Nakonec si oddechl, že Ukrajina do NATO přijata nebyla. Pokud by přijata byla, „tak je to fraška, která smrdí prů*erem,“ pravil Holec.

Stejně tak podle něj smrdí průšvihem, když chce vláda bojovat se lží a dezinformacemi ve veřejném prostoru. „Fiala toho nakecal a nalhal tolik, že ho to dobíhá do teď,“ smál se stávajícímu předsedovi vlády Holec.

