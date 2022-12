„Za pět, Nerudová.“ Věc pokračuje: Kandidátka ještě víc zesměšněna

Listování v notesu při testu, který provázel debatu prezidentských kandidátů? Video prezidentské kandidátky a bývalé rektorky již proběhlo. Nyní učitelka a někdejší ministerská úřednice Miroslava Pašková objevila, co měla někdejší rektorka mít v notesu napsáno. Šlo o tak triviální data, jako je datum založení EU či vstup ČR do ní. „To proboha musí vědět, i kdyby ji o půlnoci budili, zkouším z toho žáky ZŠ,“ uvedla učitelka Pašková.

reklama

Miroslava Pašková, autorka zmíněného příspěvku, je někdejší úřednice Ministerstva obrany, v současné době učitelka a předsedkyně nestátní organizace pro podporu veteránů a vojáků v činné službě Vlčí máky.

„Před pár dny jsem si z toho dělala srandu, ale ona to taková legrace není,“ napsala na svůj facebookový účet a pokračovala.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 7% Nerudová 74% Pavel 19% hlasovalo: 351 lidí

„Kromě videa, jak prezidentská kandidátka Danuše Nerudová nervózně listuje v poznámkovém bloku během testu na debatě kandidátů, jsem teď našla i fotku, co je v tom bloku. Stačilo si to zvětšit a bez problémů přečtu, že jsou tam datace založení EHS, pak EU, kdy se přidaly které země včetně ČR – to proboha musí vědět, i kdyby ji o půlnoci budili, zkouším z toho žáky ZŠ,“ nezapřela v sobě pedagoga.

„Takže ano, paní Nerudová opravdu natvrdo podváděla, a to při testu, při kterém o nic nešlo,“ mohla si na základě zmíněných důkazů dovolit dále napsat Pašková a přidat i svoje hodnocení toho, co pro ni takové jednání potenciální hlavy státu znamená.

Dodejme, že tématem zmíněného testu byla zahraničně-bezpečnostní politika.

„Tahle debata byla bezvýznamná, test byl její okrajovou součástí,“ dodala Pašková.

Fotogalerie: - Vrábelovi věrní

„Přesto se snížila k podvádění, aby a pročež v tomto testu vyhrála. Proboha, proč? U mě teda tímto prohrála na plné čáře.“

Zdroj: FB účet Miroslavy Paškové

Dále ve svém příspěvku bývalá pracovnice Ministerstva obrany píše o tom, že původně chtěla volit generála Pavla, ale znejistila ji jeho minulost a Nerudovou měla jako jasnou volbu pro druhé kolo prezidentské volby. To nyní padlo.

„Prostě nespojím své jméno a občanství s dospělou ženskou, která opisuje! U dětí to nějak chápu, tak trochu je k podvodům vede náš špatně nastavený vzdělávací systém, ale náš volební systém k tomu prezidentské kandidáty nijak nenutí,“ má jasno učitelka.

Fotogalerie: - Podpora protestujících v Číně

Miroslava Pašková ale na základě odhaleného podvodu kandidátky Danuše Nerudové přidává i úvahu o tom, jak by se žena, která má potřebu podvádět v nevýznamné debatě, jen aby vypadala, jako žena se všeobecným přehledem, který vzhledem k nutnosti „taháku“ a v něm uvedeným údajům evidentně nemá, zachovala ve vypjatějších okamžicích.

Pokládá si otázku, jak by se asi Nerudová chovala za totality.

„Anebo, zda by se zachovala stejně statečně, jako ukrajinský prezident Zelenskyj letos na jaře – to byla pro mé pesimistické smýšlení o politice obrovská vzpruha, sic z jiné země, ale zásadní.“

Pašková naznačuje i to, co bude preferovat u budoucího prezidenta. O jeho zapojení do různých oblastí politiky má jako bývalá ministerská úřednice jasno.

Fotogalerie: - Jmenování soudců

„Bude pro mě ještě důležité, co budou kandidáti říkat v prezidentských debatách, zda mají zásadové postoje, jak realizovat pravomoci prezidenta. Co si myslí například o školství, je celkem jedno, protože do toho prezident nemá co kecat, kromě jmenování rektorů. Co si myslí o zdravotnictví, jde úplně mimo... Podstatné je, co si myslí o zahraniční a bezpečnostní politice, kterou spolurealizují s vládou, a pak o řízení ekonomiky prostřednictvím ČNB. Tak na to ještě počkám.“

Zdroj: FB účet Miroslavy Paškové

Dodává ale, že zmíněné věci pro ni budou důležité u jiných kandidátů, než je Danuše Nerudová. Ta se svým podvodem u učitelky zdiskreditovala a na základě toho ji podezírá i z jiného „návyku“, který provází některé školou povinné děti. Nerudová se podle ní problematiku prostě našprtá bez hlubších znalostí.

„Ale už bez Nerudové, té už prostě nevěřím. Nejspíš udělá to, co taky dělají děti ve škole – kromě opisování – nadrtí se odpovědi nebo referáty nazpaměť.“

Na to prý Pašková ve škole říká: „Děkuji, nechci, za pět.“

A z uvedeného je velmi pravděpodobné, že to samé hodnocení použije i u případné prezidentské volby Danuše Nerudové.

Dodejme, že výše zmíněné odhalení podvodu, kterého se Nerudová dopustila, přichází právě ve chvíli, kdy se zmíněná kandidátka na prezidenta dostala poprvé do čela předvolebních průzkumů.

Agentura Median jí přisoudila celých 28 % voličských hlasů a Nerudová tak zaznamenala obrovský skok oproti říjnovému průzkumu.

Druhý by podle stejné agentury skončil Andrej Babiš (ANO), který na Nerudovou ztrácí 1,5 %. Na třetím místě by se umístil s 23,5 % hlasů Petr Pavel.

Prezidentské volby se uskuteční v lednu příštího roku. Právě tři výše zmínění kandidáti patří k jejich favoritům a bylo by velkým překvapením, kdyby prezidentský post získal někdo jiný, než jeden z nich. Nerudová a Pavel jsou oba kandidáti, které doporučila vládní koalice SPOLU, Andrej Babiš je kandidátem nejsilnějšího opozičního hnutí ANO.

Psali jsme: Čaputová se propadá. „Vypadne, ještě v prvním kole.“ Ze Slovenska přišlo překvapení Prezidentská volba: Může být všechno jinak. Babiš čeká, pak rozpoutá peklo Ať odstoupí Pavel a Nerudová. Vyzývá Hilšer Kupte si Nerudovou, směje se Hašek: Ponožky Danušky, chlebíček s věnováním za dvacet tisíc

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.