„Zabij Babiše.“ Stalo se veřejně. To vám jen tak neukážou

Ministr už své požadavky zveřejnil v pátek: „Detailní prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky Policie ČR při podobných akcích a aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni. To budu požadovat od policie na pondělní schůzce.“

Narušování meetingů ANO se však stalo pravidelným zjevem. Jako příklad může sloužit toto video, které jeden z odpůrců vládní koalice zveřejnil včera. Je na něm zachycen celkem standardní meeting ANO v Lázních Bělohrad. Ovšem není slyšet nic kromě „hudby“, linoucí se zřejmě z dodávky zaparkované naproti meetingu, před kterou je umístěn i protibabišovský transparent.

K narušování mítinku si neznámí odpůrci premiéra zvolili píseň „Zabij Babiše“ od rappera Pragoholika, která pochází z minulého roku. Tudíž mohli všichni účastníci i kolemjdoucí slyšet například „Zabij Babiše, zabij Babiše, píčo, zabij Babiše“ nebo „Chci zabít Babiše, zkurvenýho komanče“. Tato píseň se nachází například na hudební službě Spotify nebo Apple Music. Pak už následoval hudbou podbarvený stále se opakujucí sestřih Babišových výroků, například na adresu Miroslava Kalouska.

Kromě toho se objevil i záběr z Borovan, na kterém nejsou policisté, ale dotyčný žák osmé třídy. A dotyčný na nich působí poněkud výhrůžně, nemluvě o tom, že ve srovnání s ostatními se rozhodně nedá říci, že by trpěl malým vzrůstem.

Záběr z Borovan

Zdroj: Twitter

K incidentu se už také vyjadřují politici ANO. Poslanec Patrik Nacher se tázal, zda bylo v pořádku chování matky. „Zatím jsme se dozvěděli, že viníkem celé situace je Babiš, policie a příznivci ANO. Nějak nám ale z toho vypadla matka toho kluka. To je jako v pořádku chodit s autistickým synem po akcích a narušovat je – kopáním do auta, odnášením aparatury apod.? Velká bžunda, bezva trolling, on i ona hrdinové…“ poznamenal ironicky.

„Teď si na okamžik zkusme představit, že by se to stalo jinde, že by se totéž odehrálo na akci premiéra Petra Fialy a ona vykutálená matka byla příznivkyní hnutí ANO. Za jak dlouho by se psalo o tom, že ohrožuje výchovu dítěte, že Babišova příznivkyně zneužívá svého nemocného syna pro politický boj, kam až Babiš zajde v radikalizaci svých voličů atd. atd.? Bylo by to hned v prvním mediálním výstupu nebo až po pár článcích?“ nastínil alternativní scénář a konstatoval, že se zde uplatňuje dvojí metr.

A téma rozvinul ještě v druhém příspěvku: „Na akce Babiše se svými příznivci pravidelně chodí oponenti. Ještě jsem to jakžtakž pochopil, když byl premiér a vládl. Už méně tomu rozumím nyní, kdy je v opozici a vládne tu pětikoalice. Cílem pak není nic jiného než provokovat, vyřvávat, nadávat příznivcům a narušovat tato setkání. Zejména na twitteru tomu většina tleská a považuje to za super trolling. Jinak by samozřejmě mluvili, kdyby se to dělo opačně, kdyby na mítink premiéra Petra Fialy dorazili jeho kritici a vlastně nenechali tu akci vůbec proběhnout,“ posteskl si.

Poznamenal, že z toho logicky vznikají konflikty, což zvyšuje napětí ve společnosti. „Vrcholem pak byl včerejší zákrok policie v Borovanech vůči školákovi. Problém ovšem je, že tento žák vzal reprák s mikrofonem a odnášel je pryč. To už nebylo jen o křiku a pískání,“ zhodnotil chování dotyčného.

„Jestli byl zákrok adekvátní či nikoliv, neumím posoudit, to musí udělat Generální inspekce bezpečnostních sborů. Nicméně věc se vyvinula neskutečným směrem. Po tomto zákroku policie se rozjela další vlna útoků na Babiše. A jsme u jádra věci – on je snad ve vládě, on řídí policii? Ministrem vnitra je Vít Rakušan, který jmenoval nového policejního prezidenta, je třeba se ptát jich. Co s tím má společného Babiš a hnutí ANO? Nic,“ poznamenal.

A dodal: „Kritici Babiše nechodí na svoje akce či setkání s jejich politiky, ale pravidelně narušují mítinky Babiše. Poté se hrozně (podle mě na oko) diví, že vznikají konfliktní situace, které ale z definice věci vyvolávají oni svou přítomností. Pak někde zasáhne policie. Jak jsem už psal, jestli byl zákrok adekvátní či ne, nechť se vyšetří, ale jednoznačně to jde za touto vládou, nikoliv za opozicí. To by bylo absurdní. I kdybych připustil, že zákrok policie byl neadekvátní, kdo nese odpovědnost? Politik, na jehož setkání s občany se to odehrálo, nebo ten, kdo vládne?“

Jakou nenávist někteří lidé cítí vůči hnutí ANO a všem, kteří ho podporují nebo jsou vůči němu neutrální, zveřejnil i komentátor Deník.cz Martin Komárek. Ten na CNN Prima News zastával názor, že Andrej Babiš je demokratický politik. A z e-mailové adresy babisodpad@gilotina.cz mu přišel vzkaz tohoto znění: „Anoisti jsou nemocná, nebezpečná, méně než prasata, která by měla být v klecích a bita od rána do večera… Lidská hovna z ANO nás všechny zadlužila, okradla, společnost by měla přestat být humánní a Babiše poslat pod gilotinu.“

