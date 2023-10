„Zabít Izraelce – v pořádku.“ Novinář v Británii slyšel na vlastní uši. A ještě horší věci

reklama

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14372 lidí

Mnozí z účastníků akce nesli stejně jako minulý týden transparenty, na kterých bylo napsáno „Svobodu Palestině“ či „Bez spravedlnosti nemůže být mír“. Na místě byl také americký novinář Michael Tracey, jenž některé lidi, kteří přišli vyjádřit podporu Palestincům, vyzpovídal.

Jednu z účastnic pochodu, která v rukou držela transparent s nápisem „Bez osvobození Palestiny není příměří“, požádal o vysvětlení tohoto nápisu. Žena prý doslovně uvedla, že souhlasí s masakrem Izraelců Hamásem, protože ti, kteří byli při útoku zabiti, byli „koloniální osadníci“. Své jméno na dotaz novináři sdělit nechtěla.

At pro-Palestine march in Birmingham, England. When asked to explain the sign, she explicitly said she agreed with Hamas massacring Israelis, because those killed in the attack were “colonial settlers.” No, I’m not exaggerating; that’s what she said. She wouldn’t give her name pic.twitter.com/GSusEIpjyR — Michael Tracey (@mtracey) October 21, 2023

Jiní lidé, se kterými Tracey mluvil, měli na vraždění izraelských civilistů sice jiný názor, ale rozhodně nelze podle novináře tvrdit, že tento extrémní názor schvalující zabíjení Izraelců je mezi podporovateli Palestinců ojedinělý.

Dalším rozšířeným názorem mezi účastníky propalestinské akce je, že k útoku Hamásu vůbec nedošlo. „Jedna žena mi právě řekla, že jen ‚rozbili plot‘. K žádnému zabíjení nedošlo, řekla. Ale i kdyby ano, bylo by správné, aby Palestina reagovala takovým způsobem kvůli 70 letům útlaku,“ citoval novinář slova další protestující.

Another common view is that the Hamas attack didn’t happen at all. One woman just told me that all they did was “break down a fence.” No killings happened, she said, but even if they did it would’ve been right for Palestine to retaliate in such a way due to 70 years of oppression pic.twitter.com/Bi7ZYryOk0 — Michael Tracey (@mtracey) October 21, 2023

Narazil i na některé propalestinské hlasy „o svobodě od řeky až k moři“. Britské ministerstvo vnitra dnes přišlo s nápadem kriminalizovat tento slogan ‚Od řeky až k moři‘, protože je považován za výzvu k násilí,“ řekl Tracey k přiložené fotografii s mužem držícím nad hlavou transparent s heslem „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná“.

Podle některých lidí, s nimiž Tracey mluvil, je slogan „Od řeky k moři“ skutečně zamýšlen jako výzva k násilnému vyhnání Izraelců z jejich současných zemí a ke zničení izraelského státu. Jiní ji prý považují za výzvu k nenásilnému zrušení Státu Izrael. Podle dalších toto heslo znamená "mírové řešení" a "řešení dvou států". „Zdá se však, že většina lidí nerozumí dobře tomu, co tato fráze může nebo nemusí znamenat, a používá ji pouze jako obecné propalestinské heslo,“ dodává americký novinář.

Dle očekávání tedy neexistuje jednotný pohled ani úplná shoda. Jak by tomu bylo obecně na každém politickém shromáždění. Zároveň Tracey však potvrzuje, že některé skutečně extrémní názory jsou mezi účastníky propalestinské akce ve skutečnosti dobře zastoupeny

Policie také shodně uvedla, že od začátku pochodů nedošlo k žádným problémům ani zatýkání. "Naprosto spořádaný protest," řekl z policistů. Nevidí prý žádný důvod, proč by měli jednat podle návrhu ministerstva vnitra na kriminalizaci některých hesel, popisuje Tracey.

The UK Home Office just floated the idea of criminalizing this slogan, “From the river to the sea,” because it’s regarded as a call for violence.



According to some I’ve spoken with, it really is intended as a call for a violent expulsion of Israelis from their current lands and… pic.twitter.com/p51RQiHR67 — Michael Tracey (@mtracey) October 21, 2023

Ve svém reportu z pochodu na podporu Palestinců v Birminghamu zveřejnil také fotku muže, který textem na ceduli říká: „Palestina nemá armádu, námořnictvo ani ozbrojené síly. Izrael má čtvrtou největší armádu. To není válka, to je genocida“

I tento muž novináři sdělil, že trvá na tom, že útok Hamásu byl „připravený“ a nestal se. „Neřekl bych, že většinový názor je ‚pro-Hamas‘, ale jako popírání toho, že Hamás vůbec něco udělal. Ten chlap tady v podstatě tvrdil, že Hamás vůbec neexistuje,“ přináší Tracey další názor z místa konání.

This guy insists the Hamas attack was a “set-up” and didn’t happen. I wouldn’t say the majority view is “pro-Hamas” so much as denial that Hamas even did anything. The guy here basically was arguing that Hamas doesn’t exist at all pic.twitter.com/gBebxsVLDP — Michael Tracey (@mtracey) October 21, 2023

Zmínil také nemilé slovní střety s některými demonstranty, kterým musel vysvětlovat, že není ani Žid, ani Izraelec: „Při mnoha příležitostech při chatování s lidmi mě oslovili přihlížející a polovýhrůžně se mě zeptali „Jsi Žid“ a „Jsi Izraelec“. Skoro jsem chtěl říct ano, ale rozhodl se být čestný a odpovědět méně vzrušující pravdou, že jsem irský-Ital z New Jersey,“ líčí novinář.

K pousmání zmínil, že lidé, kteří si akci užívají nejvíce, jsou popeláři. „Říkají mi, že dnes nemusí pracovat, protože protest maří jejich schopnost sbírat popelnice,“ dodává Tracey pobaveně.

The people who seem to be enjoying this most are the bin men who tell me they don’t have to work today because the protest is thwarting their ability to collect the bins ?? pic.twitter.com/XnlQAblAGL — Michael Tracey (@mtracey) October 21, 2023

Birminghamské nebylo jediným shromážděn, které se dnes ve Spojeném království koná. Organizace Palestine Solidarity Campaign (PSC) uvedla, že očekává 200 000 lidí, kteří se připojí k "největšímu pochodu za práva Palestinců v britské historii", uvedl deník Birmingham Mail. Protesty se konaly také například v Londýně, Cardiffu a Salfordu.

Ředitel PSC Ben Jamal řekl: Jamal: "Budou vyzývat k ukončení násilí, všech útoků na civilisty a k tomu, aby naše vláda ukončila svou spoluvinu na hlavních příčinách násilí - izraelském systému vojenské okupace, kolonizace a apartheidu."

Mluvčí organizace Free Palestine Birmingham dodal: "Jedná se o pokojný protest. Nesouhlasíme s žádným násilím. Na protest si neberte reproduktory, megafony ani izraelské vlajky. Můžete si přinést transparenty a vlajky Palestiny."

Britský ministr zahraničí James Cleverly navštívil Izrael, Turecko a Katar v rámci diplomatického úsilí kolem zhoršující se krize v Izraeli a na okupovaných územích. V projevu na mírovém summitu v Káhiře řekl: "Jedná se o téma, které již dlouho podněcuje vášně, a nyní všichni vidíme na sociálních sítích a v našich komunitách, jak rozdělující a polarizující se současná situace stala. Je tedy naší povinností spolupracovat, abychom zabránili tomu, že region zachvátí nestabilita a vyžádá si další oběti na životech.“

Psali jsme: Izrael a Hamás: Dvě ženy propuštěny. Nejméně 201 dalších rukojmí zbývá Scénář pro Pásmo Gazy. V Izraeli mají na nejvyšších místech jasno Právě dnes Greta Thunbergová opět naštvala mnoho lidí Muslimové vymlátili McDonald's. Dával v Izraeli vojákům jídlo zdarma

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama