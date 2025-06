Muslimové v Evropě. Začali překážet. Arabista Pelikán o tom, kde vyvstaly vážné problémy

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3956 lidí

„Otázky, které se v Evropě kladou kolem islámu, vycházejí z určitého historického pozadí. Problémy s imigranty začaly ve Skandinávii a v západní Evropě na přelomu 70. a 80. let. Na konci 80. let jsme to vůbec nesledovali, protože jsme tady privatizovali, demokratizovali a tak podobně. V západní Evropě se už tehdy rozjíždí něco, co jsme tu zaznamenali o pět až deset let později – boj proti xenofobii, rasismu a snaha propagovat multikulturní společnost. Lidé se v každodenním životě začali střetávat s tím, že tam najednou měli spoustu lidí, kteří měli úplně jiné hodnoty, jiný životní styl. Začali jim zcela přirozeně překážet. Jejich způsob života byl dost asertivní,“ vysvětlil Pelikán.

Obyvatelé západní Evropy se podle něj začali proti takovému chování imigrantů ohrazovat, ale určitá „akční“ část společnosti je začala označovat za xenofoby. „Být xenofobem není nic špatného, ale oni tomu dali naprosto negativní, někdy dokonce až trestně právní nádech,“ domnívá se orientalista.

Někteří lidé byli označeni za rasisty. Tenhle „boj“ začal ve Skandinávii. „Ale Skandinávie to vnutila Německu, což je účinná převodová páka. Německo to nacpalo celé Evropě jako povinný pohled na svět. Všichni už tehdy věděli, o co jde – nemáme rádi přistěhovalce, protože jsou jiní, žijí jinak a my chceme žít jinak. Ty životní styly nejdou skloubit. Ale protože se začala prosazovat koncepce mulitkulturalismu a nejenom soužití, ale obohacování naší společnosti, tak se ta nenávist jakoby kanalizovala. Známe to tu taky. U nás je nepřípustné, aby někdo byl otevřeně xenofobem nebo nacionalistou, rasistou. Nicméně je zcela přijatelné politicky, trestně právně, společensky navážet se třeba do Číňanů nebo do Rusů. Běžně vídám naše politiky, jak říkají, že je někdo Rusák. Kdyby stejné jazykové paradigma užili v případě národnosti Žid, tak mají na krku policii,“ řekl Pelikán.

Znásilňují muslimové děvčátka?

V české společnosti je běžné říkat, že Rusové mají v sobě geneticky zakódovanou mentalitu stepních barbarů. Podobným způsobem se kanalizovala nenávist k imigrantům a proti islámu i v západní Evropě. Islám však není primárně tím, co lidem vadí.

„Vytvořila se legenda, že muslimové potlačují ženská práva. Ve stejné době šel feminismus v západní Evropě strašně nahoru,“ připomněl orientalista. Lidé začali mluvit o tom, že muslimové znásilňují děvčátka. „Mnoho z toho jsou buď legendy, nebo se to nevztahuje na muslimy jako takové, ale je to způsobem života společenství, ze kterých přicházejí. Nemá to moc společného s náboženstvím jako takovým,“ upozornil znalec arabského prostředí.

Chalífát je řešení

Připomněl záležitost z dubna 2024, kdy se u nás propíraly demonstrace muslimů v Hamburku. V Německu se tehdy schylovalo k volbám. „Tamní orgány potřebovaly nějaký důvod, aby v demokratické společnosti zakázali demonstraci. Nejde zakázat demonstrace, protože se lidem nelíbí. Takže všechno nafotili, natočili a vybrali jako nepřípustné heslo, které se tam objevovalo na transparentech – Chalífát je řešení,“ uvedl Pelikán. Policie si následně nechala vypracovat znalecký posudek od odborníka v oblasti extrémismu. Získala tak posudek, že chalífát je zřízení potlačující lidská práva, což je v příkrém rozporu s německou ústavou.

„Tři měsíce na to jsem jel do Německa na výroční sraz jedné z islámských sekt. Jedním z bodů tohoto každoročního setkání bylo obnovování holdu jejich chalífovi, který zcela legálně a politicky i společensky přijatelně žije v Británii. Nikomu v Německu to nevadilo. Vhled Evropanů do islámu je zatížen spoustou předsudků a dezinformací. Islám má značnou roli v tom, že se imigranti z muslimských zemí neasimilují. Islám používají jako zástěrku, aby si mohli zachovat svůj životní styl,“ domnívá se Pelikán.

V zemích, odkud muslimští uprchlíci přicházejí, je náboženství naprosto nedotknutelnou hodnotou. „U nás se pod tím rozumí svoboda svědomí a vyznání. Spousta muslimů, kteří přicházejí do Evropy, je naprosto sekulární. Ale tady se potom stávají praktikujícími. Pod islám zahrnují všechno, v čem vyrostli – lokální zvyky, tradice. Ale řeknou, že toto je islám,“ objasnil orientalista, jak vzniká napětí ve společnosti, které se nepodařilo asimilovat uprchlíky z islámských zemí.

Dalším problémem je evropská porodnost. „Rodilí Evropané přestávají mít děti, zatímco imigranti mají dětí více, potom logicky začínají přečíslovat nositele dosavadních tradic, jazyka,“ zdůraznil Pelikán.

Evropanství označuje za naprosto umělý koncept. „Co Čech má společného s Albáncem, se Švédem nebo s Portugalcem?“ ptá se Pelikán.