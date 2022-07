„Začali jsme se tomu hrozně smát.“ Langšádlová a Richterová terčem posměchu. Ale pak humor přešel

Občanská aktivistka Jana Jochová z Aliance pro rodinu byla hostem pořadu XTV.cz. Ministryně Helena Langšádlová (TOP 09) a poslankyně Olga Richterová (Piráti) před nedávnem Alianci pro rodinu obvinily, že je financována Ruskem. „Přišlo nám to legrační. Začali jsme se tomu hrozně smát, jenomže ono to dneska úplně vtipné není," uvedla.

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 72% hlasovalo: 2194 lidí

Ministryně Helena Langšádlová (TOP 09) a poslankyně Olga Richterová (Piráti) před nedávnem Alianci pro rodinu obvinily, že je financována Ruskem. „Přišlo nám to legrační. Začali jsme se tomu hrozně smát, jenomže ono to dneska úplně vtipné není. Ale proč jsme se tomu začali smát. Já jsem vdaná za Romana Jocha, ředitele Občanského institutu, který vlastně Putinův režim kritizuje už dávno, ještě před tím, než to začalo být populární i u jiných lidí. Takže je pro mě tak hrozně zvláštní, že zrovna já bych měla být placená Putinem, protože to by manžel určitě nepřežil. A hlavně bych asi nemohla být jeho žena, abych já byla financovaná Putinem. Takže po téhle stránce je to úplně legrační obvinění,“ zmínila Jochová.

„Ona to paradoxně rozšířila Česká televize. Je to takové zvláštní, protože by člověk čekal, že zrovna tohle veřejnoprávní médium by mělo dávat prostor i jiným stranám než jenom té jedné, ale oni pozvali vlastně do Událostí, komentářů neziskovku nebo prostě zapsaný spolek, který se jmenuje Fórum pro sexuální menšiny, je to prostě bruselská neziskovka, která vlastně vytváří agendu menšin a sexuálních práv. A tento pán už před několika lety sledoval financování – já nevím jak, protože jsem nikde nenašla jeho zdroje, jak on to financování různých spolků sleduje. A samozřejmě dává do souvislosti agendu prorodinnou a potratové agendy a vlastně jmenoval v tom pořadu Události, komentáře i náš spolek. On to naznačil, neřekl to úplně přímo, jenom naznačil, že i náš spolek by mohl být placen tím Putinem,“ řekla Jochová, že následně to začali přebírat další novináři.

„A my jsme nikde nedostali prostor tuto fámu vysvětlit,“ posteskla si Jochová, že Česká televize je asi nemá ráda, a tak už dlouho alianci nedala žádný prostor. Následně pak hovořila i o Jindřichu Šídlovi a Šťastném pondělí. „Ten si vzal Alianci pro rodinu do toho svého satirického pořadu a mapoval tam, jaké máme kontakty. A my jsme s politiky, různými politiky, točili videa na podporu manželství muže a ženy. A jedno z těch mnoha videí nám natočila i paní Langšádlová. A pan Šídlo ji tam zmínil. Asi jí to někdo řekl a řekl jí, že jsme placeni tím Putinem, a ona si asi neuvědomila, že to tak být nemůže. Ještě jí nějaký aktivista na Twitteru psal, že od nás má dát ruce pryč, a ona vlastně napsala to, co napsala na ten Twitter, a obvinila nás, že s tím Putinovým spolkem nechce mít nic společného,“ dodala.

Fotogalerie: - Předání štafetového kolíku

„A paní pirátka, ta byla pozvaná zase s mým kolegou Janem Gregorem do vysílání CNN Prima NEWS a tam mu to vpálila do očí, že my jsme Putinovým hlasem v Evropě,“ podotkla Jochová.

Zmínila také to, že ministryni Langšádlové aliance poslala předžalobní výzvu. „Zřejmě asi došlo k tomu, že se za nás postavili někteří lidé, protože vědí, že je to absolutní nesmysl. Takže paní Langšádlová tady toto stáhla a veřejně se i omluvila. Takže za to jsme vděční. Ale paní Richterová na naši předžalobní výzvu odpověděla, že naše předžalobní výzva je šikanózní, že jsme ji citovali nepřesně, byť náš kolega strávil velké množství času, aby citoval její výroky přesně, ta se od toho distancovala, takže nyní jsme u psaní žaloby na Olgu Richterovou,“ zmínila Jochová, že se budou bránit u soudu, i když jim to není příjemné.

Podle Jochové jsou zájmem Aliance pro rodinu rodiny jako takové. „Většina rodin si nepřeje redefinici manželství. Redefinici na to, aby to bylo pro všechny. Hájíme to manželství založené na vztahu muže a ženy,“ dodala.

„My si myslíme, že redefinice manželství s sebou přinese spoustu negativních jevů, jaké v některých státech už vidíme a máme na to i důkazy. Manželství je jedna z mála institucí, které záleží na tom pohlaví. A my žijeme v takovém světě, kdy vlastně dneska ta pohlaví už jakoby nejsou významná. Ale já si pořád myslím, že se rodíme muži jako muži a ženy jako ženy. Že to je to důležité. A že jenom z muže a jenom z ženy může vzejít to dítě. A pro to dítě je extrémně důležité znát své rodiče a vědět, odkud mám modré oči, po kom mám chování, jaké mám. Je to prostě něco, co nemůžete vymazat z lidského života,“ řekla. A dodala, že manželství pro všechny de facto považují za kulturní revoluci.

A řeč byla i o mnohoženství. „Před volbami byl nalezen takový článek nebo rozhovor bratra paní Richterové, pana Ferjenčíka... A takovéto tendence to mladé pirátstvo, když se podíváte, tak oni ty polyamorické vztahy propagují dál. To je něco jako legalizovaná nevěra a oni vlastně chtějí to povýšit do nějakého právního rámce,“ zmínila Jochová.

Psali jsme: Pospíšil (TOP 09): Hrdost. Češi otevřeli svá srdce a domovy Ukrajincům, řekla Leyenová Úspěch Fialy, europarlament podpořil jádro. A proč mluvil o Havlovi? Schillerové chybělo v projevu Fialy v EP řešení dopadů krize, Konečné chyběl sociální rozměr Česko: 11 procent nezaměstnanost, euro za 31 Kč. Nejhorší scénář ČNB rozmáznut

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.