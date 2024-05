„Zastavovat vás bude Rumun? Zhovadilost.“ Turek a Šlachta drtili Rakušana. Posměch i Nerudové

Téměř o dva miliony korun se prodraží výstavba nových domků či bytovek. A proč? Musíte mít přípojku na elektroauta, i kdybyste ji nechtěli a elektromobil neměli. Zostuzený Pirát Pexa, který by nejraději elektřinu dovážel. Ministr Rakušan sní o policistech - cizincích v Česku. Až bude evropská armáda, nastane federalizace a nevratný proces pro národní státy. To vše a mnoho dalšího zaznělo na setkání koalice Přísahy a Motoristů sobě a představení lídra kandidátky do Evropských voleb, Filipa Turka. Sál v Plzni byl zcela zaplněn, mezi mnoha sty přítomnými byla většina mladých lidí, od 18 do 30 let.

Přítomni byli také Robert Šlachta, „šéf motoristů“ Petr Macinka a odbornice na zahraniční migraci Nikola Bartůšek, která dlouhodobě pracovala v rakouských zařízeních.

Turek na začátku diskuse připomněl, že „před rokem a něco byl podepsán zákaz výroby spalovacích motorů do roku 2035. Člověk by očekával, že tu potupu pojede podepsat ministr průmyslu, ale jela to podepsat ministryně životního prostředí. Protože ministři životního prostředí rozhodují o průmyslu v EU. Tak to bohužel je“.

Vyhostit není vyvést za uši zlobivého žáčka

Následoval dotaz na vyhoštění lidí a Nikola Bartůšek uvedla, že má čerstvá čísla. „Německo se snažilo vyhostit 350 000 lidí a podařilo se jim vyhostit jen 30 procent.“ Sál zašuměl.



Robert Šlachta se auditoriu přiznal, že byl na stánku STANU v Hradci Králové, „pokusil jsem se infiltrovat, ale nedopadlo to dobře“. Nastalo oživení v sále. „Paní Nerudová říká, že tady migranti nejsou, ale v letáku mají, že se postarají o Evropu bez nelegální migrace a že zavedou přísnější hraniční kontroly a ochranu hranice. Na jedné straně tedy nemáme migranty, a na druhé straně je budeme posílat zpět,“ uvedl Šlachta za potlesku a smíchu přítomných. „Cizinecká policie byla sloučena a přišla o svoji sílu.“

Levice naplnila Brusel i Štrasburg

Další dotaz se týkal federalismu EU a federální armády.

Bartůšek na to reagovala slovy: „Mám obrovské výhrady, co se týká FRONTEXU. Dostali jsme se v Itálii do prvních záchytných bodů, kde se provádí screening. Vznikají tam obrovské mezery. Společná armáda je obrovská společná zátěž.

Turek na to: „Pokud vznikne evropská armáda, není cesta od federalismu zpět. To už nebudou jednotlivé státy mít své slovo. Pro ně by bylo velmi těžké hájit vlastní zájmy.“

Byznys kolem převaděčství

Bartůšek k tomu dodala, že jenom pobřeží Itálie je 7000 kilometrů dlouhé a má více jak 400 ostrovů a ostrůvků, které jsou už vstupem do EU. „To uhlídat je nemožné a to je jen Itálie. Většina migrantů samozřejmě nepřechází přes přechody, ale přes zelenou hranici a tu je obtížné uhlídat. Největším problémem je organizovaný zločin převaděčství. Víte, kolik stojí jeden převod do cílové země? Jeden člověk zaplatí 10 000 euro. Záleží samozřejmě na způsobu, větší částky zaplatí ti, kteří třeba jedou dodávkou. Je to na etapy. Zaplatí část peněz za převoz do Evropy, pak si berou půjčky a doplácí to. Třeba skupina lidí dostane mobilní telefony, kde mají přesně napsáno, kde jsou pozice zastávek a oni prochází trasu, chodí po ní a už ví, kde jsou připraveny karimatky, oblečení, jídlo, voda a všechno mají připravené.“

Macinka, který chodil po sále s mikrofonem: „Soudružka Layenová prohlásila, že pokud bude zvolena, bude prosazovat také funkci komisaře pro ochranu. My to nikdy v životě neschválíme.“



Nejdražší neznamená nejlepší

„Vymíráme. Jak podpoříte budoucí rodiny?“ zněl další dotaz.

Turek na to: „Když je tak drahé stavebnictví, tak jak mají dvaceti, pětadvacet, třicet let staří lidé chtít děti. Daně jsou nepřiměřené a mnohonásobné a už v tom zas hrají roli emisní povolenky. Představte si, že máme nejdražší cement na světě. Oproti Rusku, Africe. Máme i nejdražší ocel, sklo. Protože Pařížská úmluva mohla vyřešit dramatické zásahy do cen, pokud by nastal světový konsensus na zdražení surovin kvůli životnímu prostředí a celý svět by tak společně postupoval. Jenže to se neděje.“

„V Evropě automobilová výroba plní sedm procent HDP, na Slovensku je dokonce nad 15. Místo toho, abychom byli průmyslovou velmocí a měli velkou porodnost, tak začínáme být na chvostu,“ konstatoval dále Filip Turek.

Nechte lidi stavět!

Bartůšek vstoupila do debaty: „Lidé potřebují mít jistotu – kde budou bydlet, zda se po mateřské mohou vrátit do té samé práce, potřebují mít zajištěnu péči pro děti. Když chceme zvýšit porodnost, musíme řešit bytovou politiku, školy, školky a dostatek míst v nich.“

Turek pak šokoval přítomné: „Když nyní budete stavět bytovku, musíte tam mít přípojku na elektromobil. O to se to zdražuje. Na světě je něco přes 190 států. My jsme na 170. místě v délce stavebního povolení. Tady se nemusí přece řešit příspěvky na bydlení, ale to, že by si lidé mohli postavit sami. Nikoho nezajímá, že když budete stavět, musíte mít místo pro elektromobil. Jedno místo stojí 70 000 euro. To místo musí být širší, musíte tam mít přípravu na hašení auta, nabíječku. Takže tak se to zdraží v rámci Green Dealu. To není zelená revoluce, ale blázni. To nemá nic společného s racionálním uvažováním. Politika se chová tak, že se ničí vše, co je původní a přirozené“.

Pexovi navzdory

Turek se ujal odpovědi: „ Uhlí je cesta a zdražují ji emisní povolenky. Návratnost jádra je v nedohlednu. Není třeba dramaticky zastavovat těžbu a dovážet jej z Polska nebo z Austrálie. To mně přijde úplně padlé na hlavu. Všechny elektrárny, včetně těch uhelných, máme zmodernizované. Čína staví nejvíce uhelných elektráren v historii a tam nějaký Green Deal neřeší. Je to pokrytectví, stejně jako s ocelí. V Británii se zavřela největší ocelárna, protože byla špinavá a přesunulo se to do Číny, kde se to dělá mnohem horším způsobem. Pirát Pexa vám řekne, proč bychom si tady vyráběli elektřinu, když ji můžeme dovézt. A myslí, že tohle je politika. To je destrukce našeho státu.“

„Sází se na větrné a solární elektrárny, ale každá z nich je nestabilní. Potřebujeme regulační zdroj, který nahrazuje jejich výpadky třeba v noci, kdy nesvítí slunce a třeba nefouká,“ konstatoval Filip Turek.

Dotaz dalšího mladého posluchače byl na migraci: „Naši policisté jezdí na zahraniční mise a chybí tady.“

Policisté ze Saint - Tropez v Česku?

Šlachta: „Máme podstav, chybí 4300 policistů. Ministr Rakušan to chce řešit tím, že zaměstná cizí státní příslušníky, kteří tu žijí tři roky a umí česky. Není přece možné, aby vás zastavoval rumunský státní příslušník. To je naprostá zhovadilost. My navrhujeme zas osamostatnit cizineckou policii. Když jsem kdysi sloužil na kriminálce, tak „cizina“ věděla o každém, kde se pohybuje,“ překvapil lídr Přísahy Robert Šlachta.

