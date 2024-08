„Železná pěst v hedvábné rukavici“. Bobošíková dostala k narozeninám unikátní knihu

Moderátorka, politička, novinářka a podnikatelka Jana Bobošíková oslavila své 60. narozeniny. Na oslavu do prostor Letenského zámečku v Praze dorazila řada významných hostů, včetně Miloše Zemana, bývalé hlavy státu. Při té příležitosti byla představena kniha, do níž přispělo 50 osobností, které vyzdvihují Bobošíkové vlastnosti jako odvaha a pracovitost.

Free speech absolutist. Volně přeloženo jako absolutista svoboda slova. Tak nová kniha svým názvem reprezentuje Janu Bobošíkovou.

Miloš Zeman, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár, Helena Vondráčková, profesor Petr Drulák a více než čtyři desítky dalších osobností přispěly do knihy svými esejemi, v nichž popisují hodnoty, ke kterým se podle nich Jana Bobošíková po celý život hlásí.

Vedle Hany Lipovské, blízké spolupracovnice oslavenkyně, knihu představily další dvě dámy. Odbornice na etiketu a v minulosti zvláštní tajemnice pěti amerických prezidentů Eliška Hašková Coolidge a spisovatelka a exšéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

„Narozeniny Jany Bobošíkové jsou úžasnou oslavou svobody. Demokracii a svobodu nelze udržet bez tisíce maličkostí, které dělá den co den každý z nás. Velká dáma francouzské historie Madame de Staël řekla sejte dobré věci a vyrostou z nich krásné památky. Myslím, že se tím ve svém životě řídí i Jana Bobošíková v tom nejlepším slova smyslu a za to ji velice děkuji,“ uvedla Eliška Hašková Coolidge.

Podle Aleny Vitáskové není v současné době přijímáno, pokud někdo vystupuje kriticky. „Znamená to být zostuzován a likvidován. Proto si nesmírně vážím celoživotní práce Jany Bobošíkové, které se nikdy nenechala trhnout žádnou vlnou, ale snaží se říkat pravdu a informovat veřejnost, aby si lidé mohli z těchto zpráv udělat obrázek sami. Nikdy svůj názor nikomu nevnucovala jako jediný správný. To je dnes nesmírné umění. My všichni jako český národ jsme zodpovědni za to, co se v naší zemi děje a každý z nás proto může přispět k tomu, aby se nám zde lépe žilo. Tato kniha je unikátní tím, že má 50 autorů, z nichž každý pochází z jiného spektra společnosti, politici, diplomaté, ekonomové a jiní, ale shodli se ve svém názoru na Janu Bobošíkovou a její práci. Moc bych si přála, aby kniha měla co nejvíc čtenářů. Janě přeji, aby ji všechno nadále vycházelo a stále se neobávala sdělovat pravdu,“ uvedla Vitásková.

„Tato kniha rozhodně nevznikla z mého popudu. Ještě před třemi týdny jsem o tom nevěděla. Impuls k jejímu vzniku dala Hanka (Lipovská, pozn.red.). Nad texty v knize jsem dojatá, překvapená a opravdu si jich hluboce vážím. Nejsou o mně, ale o současnosti, ve které žijeme. Jejich největší ceny těchto textů je, že vzbuzují naději. Jsou psány beze strachu, bez cenzury a bez autocenzury. Jedině tehdy, když poznáme v čem žijeme, když bez cenzury, autocenzury a strachu pojmenujeme realitu, můžeme vykročit dál. Proto mi kniha dává naději, že i když si na současnou situaci stěžujeme a nelíbí se nám, má řešení. Těchto 50 textů mi tuto obrovskou naději dává,“ uvedla oslavenkyně Jana Bobošíková.

K přípitku byl připraven speciální drink, který podle Hany Lipovské skvěle vystihuje osobnost Jany Bobošíkové. Drink nesl název „železná pěst v hedvábné rukavičce“.