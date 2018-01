„Zeman je nemocný člověk,“ vypálil dnes na tiskovce Topolánek. A Ovčáček si to s ním vyřídil ve dvou větách

Prezidentský kandidát Mirek Topolánek dnes na tiskové koferenci prohlásil, že pokud prezident Miloš Zeman obhájí svou funkci hlavy státu, těžko ji bude dalších pět let schopen vykonávat. „Je to nemocný člověk,“ řekl, a pěkně tím namíchl jeho tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Podle Topolánka je potřeba mít nového prezidenta, který bude plný sil, energie a nebude rozdělovat českou společnost. Je si jistý také tím, že Zeman bude mít velkou voličskou podporu proto, že se s ním voliči v poslední době nepotkali. „Zeman je nemocný člověk. V předvolebních debatách nevystupuje, protože by mu to ubralo podporu. Pokud bude Zeman znovu zvolen, nebude schopen plnohodnotně svůj mandát dalších pět let vykonávat,“ uvedl Topolánek na tiskové konferenci.

To, jak na prezidenta Zemana jeho soupeři v boji o Hrad útočí, o nich podle Ovčáčka ledacos vypovídá. „Pan prezident na zoufalé útoky protikandidátů v zásadě nereaguje. Za sebe mohu uvést, že se tímto prohlášením definitivně potvrdilo, že protikandidáti nemají vůbec žádný pozitivní program pro republiku,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

