„Zeman umře?“ Sranda z Babiše a Soukupa: To jste si předplatili na ČT. Nový pořad

16.09.2019 7:21

Boj proti dezinformacím už nikdy nebude stejný jako dříve. Česká televize v neděli večer spustila svůj očekávaný pořad To se ví, který si kladl za cíl nasadit do boje proti fake news humor a nadsázku. Tomu odpovídalo i obsazení bavičů Haliny Pawlowské a Aleše Hámy do role kapitánů obou týmů.