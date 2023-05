„Zlatíčko Jana“. Má zápal, ale občas založí špatný požár, říkají o Černochové v ODS

reklama

Marek Benda, šéf poslanecké frakce občanských demokratů, o Černochové, která je aktivní členkou ODS pětadvacet let, říká, že je výbušná, zároveň ji ale chválí: „Jsem přesvědčený, že je dobrou ministryní obrany. My, co už dlouhé roky známe Janu zblízka, tak samozřejmě dobře víme, že jsou chvíle, kdy dokáže být neuvěřitelné zlatíčko, aby pak kvůli nějaké banalitě vybouchla a ztropí scénu. Ano, to je ona, tak to s ní holt někdy bývá,“ říká.

Podobně Černochovu popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS: „Jana je mimořádně pracovitá, zapálená a občas založí špatný požár,“ uvádí. V součtu ale vždy její působení vnímal pozitivně. „Je absolutně oddaná tomu, co dělá. Tím dokáže lézt ostatním na nervy,“ uvedl pro Seznam Zprávy Portlík, který s Černochovou dlouhé roky spolupracoval.

V minulém týdnu zveřejnil Expres výpovědi několika zdrojů, které tvrdily, že se Černochová vměšuje do věcí, do kterých nemá. „Prolamuje veškeré hranice. Dříve bylo normální, že každý ministr měl personální pravomoc a tu si nechával na generály. Paní ministryně si ale vzala na starost všechny plukovníky s tím, že musí vědět o všem, co se s nimi děje. Vzala si všechny kurzy v zahraničí nad třicet dnů, takže rozhoduje třeba i o praporčíkovi, který jede na kariérní kurz, a dost často do všeho vstupuje,“ dodává zdroj.

Velkou pozornost na sebe strhává situace kolem náčelníka generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, který měl podle Novinek premiérovi předložit rezignaci, ten ji měl odmítnout a rozmluvit mu to. Přesné zdůvodnění odmítnutí rezignace redakce nezná. „Ve hře by ale mohla být například obava z obrazu o situaci na ministerstvu obrany, o čemž se měsíce v odborných kruzích spekuluje, který by mohlo složení funkce šéfa armády, jehož si vybrala současná ministryně, vyvolat,“ uvedly Novinky.

Po sporech s Janou Černochovou už museli odejít například náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn. Podivný vyhazov Foltýna vysvětlují důvěryhodné zdroje redakce Expres tím, že Černochové nebyl po chuti jeho milenecký poměr s majorkou, její identita zůstává skryta. „Pan Foltýn měl poměr s paní majorkou. On sám to nijak nezastíral, normálně se k tomu přiznal,“ popisuje redakci důvěryhodný zdroj z vojenského prostředí, proč se měl Foltýn ministryni Černochové údajně znelíbit.

Po sporech s Černochovou měl skončit i velitel vzdušných sil Petr Mikulenka nebo první česká generálka Lenka Šmerdová. A teď se podle iRozhlasu pokouší zbavit šéfa Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslava Zavorala.

„Vím, že má tendence k mikromanagementu. Ale ona je hlavně srdcařka a bojovnice. Vážím si jí, protože hodně dělá pro bezpečnost a obranu země,“ dodal k ministryni obrany Janě Černochové místopředseda ODS a bývalý ministr obrany Alexandr Vondra.

