„Zoufalec Drahoš.“ A objevilo se FOTO profesora – kandidáta, které budí vášně

„Politika je jako droga a drogy nám dávají hezké iluze, proto je máme tak rádi. A iluzi o sobě teď evidentně propadl i Drahoš. Matematicky ve druhém kole sice se Zemanem prohrál o 150 000 hlasů, když ho celkem volilo 2,7 milionu lidí. Číselně svedl důstojný souboj. Neměl by se tím ale moc opíjet a raději zůstat střízlivý,“ doporučil Drahošovi Holec.

Za Jiřím Drahošem podle Holce nestojí 2,7 milionu lidí, kteří mu dali hlas. Přibližně polovina těchto voličů totiž nevolila samotného profesora Drahoše, ale proti Miloši Zemanovi. Sám Drahoš dokázal oslovit asi 1,3 milionu obyvatel, jak ukázalo první kolo prezidentské volby. Není to málo, ale na vítězství to prostě nestačí. A pan profesor by se s tím měl smířit, stejně jako se se svou prohrou smířili Mirek Topolánek, Jiří Kulhánek a další kandidáti.

Holec také připomněl, že si Drahoš zakládal na své apolitičnosti, což se teď jaksi neslučuje s myšlenkou, že uvažuje o kandidatuře do senátu či jiné politické aktivitě. „Trochu se v tom podobá Tomiu Okamurovi: nejdřív se otestujete u veřejnosti a pak si necháte napsat nějaký politický program,“ vyjádřil svůj názor publicista.

Největší slabinou Jiřího Drahoše podle publicisty je, že vlastně pořád neznáme jeho názory. Celou svou kampaň vystavěl na tom, že není Zeman, jenže to ještě neříká nic o jeho názorech. Jako prezidentský kandidát sice představil jakýsi program, jenže to byl program plný frází.

Jistě za sebou má určitou skupinu voličů, ale to jsou lidé, kteří ve sněmovních volbách hlasovali pro lidovce, TOP 09, Starosty a nezávislé či Piráty. Kdyby se Drahoš rozhodl založit novou politickou stranu, pravděpodobně by tím zahubil některou ze jmenovaných. Nabízí se samozřejmě i možnost, že vyrazí do senátu, ale tam se rychle ztratí v davu 81 senátorů a jeho politická pochodeň dříve či později zhasne. Když nebude moct lidi spojit proti jednomu silnému společnému nepříteli, řadu voličů přestane zajímat. „Každopádně by si tím ale vylepšil důchod,“ uzavřel svůj komentář Holec.

Marketingový expert Jakub Horák na sociální síti Facebook sdílel fotku Jiřího Drahoše, jak jede metrem. Konstatoval, že je mu pana profesora líto, neboť se jako vědec musel postavit bučícímu davu, a to pro něj muselo být velmi těžké. Teď by si prý zasloužil zasednout v senátu, odkud by mohl české vědě pomoct.

Pod Horákovým příspěvkem se rozjela diskuse, ve které marketingový expert mimo jiné čelil dotazu, proč teď sdílí fotku s Jiřím Drahošem v metru. Jeden z diskutujících zapochyboval nad tím, že k tomu Horáka vede lítost. Horák odpověděl ironicky. „Je to jednoduché – Soros mi dal deset milionů, abych o něm psal lítostivé statusy. Už je vám to jasnější?“

U dalších diskutujících se pan profesor dočkal zastání. „Já si myslím (z mnoha nonverbálních projevů i např. z jeho nedávného vystoupení v pořadu Jana Krause), že je pan Drahoš mnohem silnější, než my si všichni myslíme. Kdyby nebyl, NIKDY by tím metrem nejel! Kdyby nebyl, NIKDY by do tý Primy nelezl.... atd.,“ napsala Hana Šimková.

Petr Lasák doplnil, že z Jiřího Drahoše čiší charisma, dokonce asi dvakrát tolik, co ze staronového prezidenta Miloše Zemana. Vzhledem k tomu, co je Miloš Zeman za člověka, to prý ale není zase tak těžké. Další diskutující konstatoval, že „Drahoš je prostě chlap“. Mnozí se shodli na tom, že na post senátora se hodí.

Další marketingový expert, Martin Jaroš, doplnil, že Drahoš dělá dobře, když dál jezdí metrem. „Spousta lidí by se po tom výsledku raději zavřela na měsíc na chatu. Ale on evidentně ne a dalších interakcí s lidmi se nebojí. To přece je sympatické!“ podotkl.

„Vítězit umí každý, prohrávat jenom někteří... Přeji panu Drahošovi, ať ho tato čestná prohra jenom posílí,“ shrnul pocit mnoha Drahošových podporovatelů pan Vítězslav Adamíček.

