„Zrada.“ Jeden řádek a Piráti řekli vše: Co plánují s námi v EU. Vážné

Piráti v EU chtějí posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. Česká republika je podle nich přece jen něco jako Vysočina. Souznějí v tom s Čaputovou i s německým ministrem. „Demagogie!“ zaznívá ale nazpět od běžných občanů. A přidal se i Jan Zahradil z ODS. Pirátstvo zřejmě sní sen o „budoucí euroříši“. Je to cesta, jak vydírat Polsko a Maďarsko? A uzavřel to Ovčáček. Prý jde o zradu politbyra.

Vlivný pirátský europoslanec Marcel Kolaja se na svém twitterovém účtu vyjádřil v tom smyslu, že on a jeho stranický šéf Ivan Bartoš chtějí posílit pravomoci Evropského parlamentu na úkor členských států. Pirátská strana je podle Kolaji také pro to, aby se v Radě Evropské unie, která společně s Evropským parlamentem schvaluje legislativu, v otázkách zahraniční politiky nebo daní hlasovalo na základě většinového systému, a ne jednomyslně, jako tomu bylo doposud.

Uživatel s přezdívkou Mdlý tukan se pokusil pirátskému europolitikovi oponovat. Přijde mu podivné, že by se suverénní státy nechaly takto zotročovat. „Důkaz, že EP je naprosto zbytečná organizace. Proč by něco, co chce polovina států, ale druhá ne, mělo platit po celou EU. Proč si brát za rukojmí stamiliony lidí? Cítíte tam tu demagogii? Že je to 3,14čovina? O nic menší, než to, co jste napsal vy.“

Na to mu Kolaja poněkud nešikovně zkusil oponovat následující replikou: „Takže například kraj Vysočina by měl podle Vás také mít možnost blokovat rozhodnutí v národním Parlamentu?“ To už tukana dostalo poněkud do varu a Kolajovo kulhající přirovnání označil za čirou demagogii. „Mezi Prahou, Ostravou a Jihlavou není kulturní a společenskej rozdíl, nebo ne takovej jako mezi různými kouty Evropy. Ale vy to víte, jenom ze sebe děláte blbečka,“ dodal.

Piráta za jeho nešťastné vyjádření o Vysočině napadl rovněž europoslanec Jan Zahradil. Piráti se podle něj dívají na členské státy pouze jako na regiony a vazalské státy „budoucí euroříše“. „Dobré vědět,“ poznamenal vzhledem k nadcházejícím sněmovním volbám.

S Piráty se o zrušení jednomyslného hlasování shodne v zahraničí například slovenská prezidentka Zuzana Čaputová či mocný ministr zahraničí Německa Heiko Mass. „Nemůžeme být nadále rukojmími těch, kdo paralyzuje evropskou zahraniční politiku svými vety,“ výrok ministra přišel ve chvíli, kdy Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem právě vetem zablokovalo prohlášení Evropské unie k událostem v Hongkongu a na Blízkém východě.

Maďarsko a Polsko také v loňském roce pohrozily vetováním zřízení fondu na obnovu ekonomiky po covidu spolu s celým rozpočtem EU, protože ze strany zejména západních států padaly návrhy na propojení některých plateb fondu s podmínkami právního státu, což Maďaři a Poláci označili za „politické vydírání“.

Mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček se naopak na svém twitteru vyjádřil k posilování evropských institucí následovně. „Požadovat zrušení jednomyslnosti při rozhodování EU je jednoznačně národní zradou.“ Směrem k pirátským politikům se ubíral i jeho další příspěvek, kde vůči Kolajovi s Bartošem padlo: „Jak jsou sebejistí! Myslí si, že už vládnou, protože se opírají o bruselskou věrchušku. O nové politbyro a Nejvyšší sovět.“

