,,Zrazu!" Poskok Kalouska! A Hamáček... Babiš se naštval, až začal mluvit slovensky. Stálo to za to

Babiš se svěřil, že mu znovuotevření kauzy Čapí hnízdo zkazilo Vánoce, ale na druhou stranu jeho rodina není dále stíhána. „Nejdřív tam bylo 11 obviněných, potom 7, teď dva, já doufám, že směřujeme k nule," řekl premiér. A pro jistotu zopakoval, že „nic neudělal" a kauzu považuje za absurdní.

„Tady taky v dnešním vydání mluvíte o některých kauzách, ty titulky nejsou úplně košer, protože dluhopisy jsou Kalouskovy, on to dělal pro své kámoše. To já jsem nevymyslel dluhopisy,“ dostal se Andrej Babiš ke svému oblíbenému cíli ještě předtím, než uběhla pátá minuta pořadu. Že byl Andrej Babiš mladší někam zavlečen nebo unesen, je prý také lež. „Tady jsou někteří novináři, kteří chrlí lži, ano? A potom ostatní to opakují, například teď stále slyšíme, že Česká republika bude něco vracet; nebude nic vracet,“ skákal Andrej Babiš od starých kauz k novým.

„To byla ta největší sprosťárna. Moje dcera, která má 40 let, má ráda koně, přišla s tímhle projektem, zkrátka, a já bych chtěl vidět nějakého tátu, když přijde jeho dítě, že chce realizovat nějaký projekt, že mu to teda odmítne,“ vyjadřoval se Andrej Babiš k obviněním jeho rodiny.

„My dneska jsme se dostali do takové fáze, že i ve školách, na občanské výuce se učí o Babišovi. Jaký je to zloduch,“ pokračoval premiér. Moderátor se zeptal, zda nechtěl, když vstupoval do politiky, aby se o něm ve školách učilo. „Aby se ve školách učilo, že Babiš je zloduch? Babiš není zloduch, Babiš nic neudělal? Že dcera šéfky nadace se nedostane do školy, protože byla u Babiše? Kam jsme se to dostali?“ odpovídal otázkou premiér. A ptal se, proč proti němu existuje taková nenávist a co udělal špatně. Svým odpůrcům přiřkl snahu ho zničit. „Pokud se to nepovedlo v Čechách, tak jsme teďka v Bruselu a tam se to řeší teďka,“ narážel ještě na Piráty. Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

Abolice podle něho není nutná a prezidenta Zemana prý žádal, aby o ní při této příležitosti nemluvil. Moderátor se zeptal, zda by pro něho nebylo lepší, aby se celá záležitost dostala k soudu. Což Andrej Babiš popřel. „Samozřejmě, že ne. Jak jako, proč by to mělo být u soudu? Z jakého důvodu? Aby tam Milion chvilek řval, že Babiše je potřeba dostat do vězení, z jakého důvodu? To stíhání nemělo vůbec začít.“

U tématu StB se Andrej Babiš také rozčiloval, že se jedná o 38 let starou záležitost a že soud třikrát vyhrál. A ptal se, proč se v rámci 30 let demokracie nevysílalo o svazcích StB, které byly zničeny. „Že zničili 25 tisíc svazků, že 14 let trvalo, než to otevřeli veřejnosti, proč jste sem nezavolali estébáky, kteří na nás vedli svazky bez našeho vědomí? Co dneska lidi vědí o tom, co se dělo v podniku zahraničního obchodu. Já jsem neudělal nic špatného, oni byli součástí naší práce, oni nás sledovali, terorizovali, takže my jsme byli spíš jejich obětí, a mě tady někdo pořád nadává do estébáků. Proč jako?“

Babiš se pak znovu dostal k Sabině Slonkové a její reportáži o Andreji Babišovi mladším, kterou označil za megaprasárnu a její autory za prasácké novináře, kteří údajně porušili švýcarské zákony. „Paní Protopopovová měla tu smůlu, že měla službu v NÚDZu,“ vyjádřil se k lékařce svého syna, zřejmě ve vztahu k tomu, jak byl Andrej Babiš mladší zadržen policií.

Moderátor se ptal i na volání po rezignaci, na což Babiš sarkasticky odpověděl: „Kdo bude premiérem? Bartoš, nebo Fiala?“ Přišla ještě otázka, zda to nezatěžuje vládu nebo nezpomaluje její práci, jak říkal předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček. „Prosím vás, pan Hamáček moc na tu vládu ani nechodí, občas je tam jen napůl, takže nechť hlavně všichni chodí na vládu, na vládě to neřešíme, vládu to nezatěžuje, zatěžuje akorát opozice,“ nechal se slyšet premiér. Dodal, že v zahraničí kauza nikoho nezajímá. Na připomínky, že o ní zahraniční média psala, reagoval, že myslel politiky. Média prý opisují od aktivistických novinářů z Bakalova Respektu a jiných.

Na Fialovu výtku z Otázek Václava Moravce, že hrál tenis s kmotry, podotkl, že netušil, že Mirek Topolánek, se kterým prý také hrál tenis, je kmotr. A následovala dlouhá tiráda o chybách vlád vedených ODS jako např. byznys se solární energií. Andrej Babiš zdůrazňoval, jak se bije za české zájmy a mluvil o nich tři hodiny v Parlamentu.

Co se týče auditu, Babiš řekl, že je správné se ptát, proč chce Brusel vykládat české zákony. A začal vykládat o lex Babiš: „Víte, proč vznikl? Protože Sobotka když zjistil, že máme vyšší preference než ČSSD, a krajské volby nedopadly dobře, tak potom v rámci toho zákona o střetu zájmů se domluvil s Kalouskem a udělali lex Babiš. Aby vyštvali Babiše z politiky. A ten zákon nabyl účinnost 9. 2. 2017. Takže všichni věděli, že mám firmu, já jsem z firmy odešel v lednu 2014, všechno bylo v pořádku, nebyl žádný problém, potom vznikl problém, že já jsem úspěšný...“

Na dotaz moderátora popřel, že by měl vliv na „své“ firmy. „Dokonce kdybych šel na valnou hromadu, tak mě vyhodí,“ dodal. Ale moderátor se nevzdával a připomenul, že ve svěřenském fondu má funkci jeho manželka. „A co jako?“ popíral Babiš dále, že by měl na své bývalé firmy vliv. A zopakoval, že Brusel nemá co vykládat české zákony, podle kterých jednal. Co jeho paní ve svěřenském fondu dělá, prý neví, protože z firmy odešel. Fotogalerie: - Pochod stávkujících á la Francie

Dodal, že zákon o střetu zájmů byl předložen 31. 7. 2015. „Přišlo to do Sněmovny a Plíšek, to byl poskok Kalouska za TOP 09, a Chvojka (ČSSD) se domluvili, předložili pozměňovací návrhy proti Babišovi a ten zákon o střetu zájmů se stal lex Babiš,“ vykládal premiér. „Každý vám řekne, že ten zákon je proti evropským zákonům,“ trval si na svém s tím, že tomuto zákonu vyhověl. „Teďka, zrazu v roce 2019, nějací auditoři přijdou, kde polovina auditoři jsou Češi, kde na 13. místě do europarlamentu kandiduje auditor Bruselu, takže oni přijdou a začnou říkat, že je problém, protože Babiš má údajně střet zájmů,“ přešel už premiér lehce do slovenštiny. Audit je prý podivný, nestandardní, a došlo i na „udavače“ Wagenknechta, který prý Českou republiku připravil o 800 milionů.

