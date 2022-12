100 milionů Kč z USA. Proti Orbánovi. Bomba v Maďarsku

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 62% Ne 38% hlasovalo: 11065 lidí

Ovšem o dubnových volbách teď začínají vycházet najevo zajímavé okolnosti. Totiž že hnutí Maďarsko pro každého (Mindenki Magyarországa Mozgalom – MMM) bylo sponzorováno z USA. A to značně. Tato zpráva pochází od maďarských tajných služeb a rozhodl se ji zveřejnit Orbánem kontrolovaný parlament. Jak píše server hungarytoday.hu, peníze pocházely od organizace Action for Democracy (Akce pro demokracii), která sídlí ve Spojených státech. A nejednalo se o malou částku, samotnému MMM šlo dle serveru 1,8 miliardy forintů, tedy necelých 107 milionů korun. Dalších 1,15 miliardy forintů (68,35 milionu korun) pak bylo posláno třem maďarským firmám. Převody byly uskutečněny na jaře a v létě, tedy před a po volbách.

Informace poskytl Zoltán András Kovács, ředitel Národního informačního centra na základě požadavku opozičního poslance Jobbiku, aby byly odtajněny zprávy o financování stran ze zahraničí. Zprávy nebyly zveřejněny kompletně, případem se zabývají celníci i policie, zda se nejednalo o zpronevěru nebo praní špinavých peněz. Kovács podotkl, že maďarské i evropské zákony zapovídají financování politických stran ze zahraničí, tudíž je situace ještě složitější.

Že k těmto darům došlo, potvrdil v létě i lídr opozice Péter Márki-Zay. A argumentoval, že financování stran ze zahraničí je sice zakázané, ale MMM není stranou, ale hnutím. Za neziskovou organizací Action for Democracy stojí dle Hungary Today například Dávid Korányi, bývalý poradce primátora Budapešti.

Do opozice už si rýpl předseda poslaneckého klubu Fideszu Maté Kocsis, který podotkl, že už jen zjištěná částka je čtynásobná oproti té, kterou stranám dává maďarský rozpočet. Což je dle něho samo o sobě narušením maďarské suverenity. A také si povšiml, že předtím opozice popírala, že by byla financována ze zahraničí, a pak se přiznala „jen tak napůl“.

A ředitel kanceláře premiéra Balász Orbán se ptá, zda miliony poskytnuté Akcí pro demokracii demokracii v Maďarsku spíše pomohly nebo jí uškodily.

US based NGO, Action for Democracy transferred $4.6M funding to the opposition's PM nominee's party & $3M to companies w/ close links to the opp. before & after the general elections in April 2022.



Is this action FOR or AGAINST democracy? You tell me...https://t.co/24WdgckFwj