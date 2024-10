1090 Kč. Elon Musk začal voličům rozdávat peníze

Bez peněz do voleb nelez. Volební kampaň se sice dá vést levně, ale bez finančních prostředků není možné ve volbách zvítězit, zvláště v těch velkých. Reklamní spoty, setkání s voliči, samolepky, marketéři, to vše něco stojí.

Proto se Donaldu Trumpovi nesporně hodí, že ho začal podporovat miliardář Elon Musk. Nedávno se například zúčastnil jeho setkání s voliči v okresu Butler, kde byl na Donalda Trumpa spáchán atentát.

Muskův America PAC se zřejmě bude nejvíce angažovat v tzv. swing states. To jsou státy, kde není jisté, který kandidát v nich vyhraje. V americkém volebním systému totiž výhra ve státě znamená (až na několik málo výjimek), že výherci připadnou všichni volitelé z daného státu, tj. jedná se o systém všechno nebo nic. O některých velkých státech už je rozhodnuto, například Kalifornie se svými 54 voliteli je celkem bezpečně demokratická, naopak Texas a jeho 40 volitelů volí republikány.

V těchto volbách se za swing states považuje sedm států. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severní Karolína, Pensylvánie a Wisconsin. America PAC chce v těchto státech vybrat jeden milion podpisů pro petici, která by podpořila první a druhý dodatek americké ústavy. A k tomu nabízí i finanční pobídku. Za každého „doporučeného“ voliče ze swing state, který petici podepíše, dostane ten, kdo ho doporučil 47 dolarů, v přepočtu přibližně 1 090 Kč. První a druhý dodatek americké ústavy řeší svobodu slova, tisku, náboženského vyznání, a také právo na držení zbraní.

„Za každou osobu, kterou doporučíte a která je voličem v rozhodujícím státě, získáte 47 dolarů! Snadné peníze,“ slibuje sám miliardář na sociální síti. Zatímco pro voliče se jedná o snadné peníze, pro miliardáře jde o těžké peníze. Bráno velice zjednodušeně, pokud by v každém státě, ve kterém je to možné, doporučili celý milion podpisů, vyšplhala by se vyplacená suma na 329 milionů dolarů (7,6 miliardy korun). Pro Muska by se ovšem nejednalo o podstatnou část jeho jmění, které je magazínem Forbes vyčísleno na 264 miliard dolarů. Nabídka je navíc časově omezena, a to do 21. října. Také není řečeno, že by byl někdo omezen na počtu doporučených.

