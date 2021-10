122 korúúún! Babiš nakonec Fialu vypištěl. U důchodců přituhlo

reklama

A řeč byla i o koronaviru a o možných selháních. „Reagovali jsme velice rychle a opozice protestovala. Byli jsme první v Evropě, kteří zavřeli lety. Léto jsme podcenili. Dělali jsme všechno pro to, abychom vše zvládli,“ sdělil Babiš k pandemii koronaviru, kdy „asi“ se nemělo rozvolňovat před Vánoci. „Celé období jsme dělali vše pro to, abychom ochránili životy. Nikdo na světě to nezvládl perfektně,“ poznamenal Babiš.

„Od počátku jsme upozorňovali na to, že situace je vážná. Není ani pravda, že jsme se nesnažili o dohodu. První opatření vlády jsme podpořili. A chyba? Nedokázali jsme v jednu chvíli vystupovat v ODS jednotně. Snažili jsme se vládu přimět k jednání, nakonec jsme dohody dosáhli a nakonec jsme přiměli vládu alespoň k nějakému společnému postupu. Ale kdybyste nás poslouchali už v lednu a neodbyli nás tím, že o nic nejde, je to chřipka. Kdybyste brali tu naši podanou ruku, tak jsme byli ve zvládání pandemie mnohem dál,“ míní Fiala.

Babiš však oponoval, že to tak nebylo. „Vy jste dělali všechno pro to, abyste nám házeli klacky pod nohy,“ mířil na Fialu Babiš. Fiala však opět reagoval, že s prodlouženími nouzového stavu několikrát souhlasili. „Vy jste to nezvládli. Těch 30 tisíc mrtvých, to není odpovědnost opozice. To je odpovědnost vás, pane premiére, a říkají to i lidé, které jste vy sám vybral do funkce ministra zdravotnictví. To je realita,“ sdělil Fiala. Babiš se však bránil, že opozice nikdy nepomohla.

Došlo i na „opravenou“ dálnici D1. Je skutečně opravená, nebo ne? „Samozřejmě že ta dálnice D1 je katastrofa. Před volbami se dálnice otevřela, klíčové věci nás ale čekají v příštích dnech,“ zmínil Fiala, jemuž chybějí další důležité dopravní stavby. „Vláda nedokázala stavět dálnice, nedokázala opravovat silnice,“ míní Fiala.

Babiš se následně za „fungl novou“ dálnici pochválil. „Vy se vysmíváte těm lidem, kteří tam sedm let pracovali a byli v ohrožení života? Jim se smějete? Jim máte poděkovat,“ sděloval k Fialovi a publiku Babiš. „Dálnice je perfektní a můžete se o tom přesvědčit,“ dodal.

Když se následně Fiala pustil do Babiše za zdražování i za to, že se neudělalo nic s důchodovou reformou, Babiš se velmi rozhorlil. „Když byla ODS u vlády, tak zdravotnictví kleslo. Za nás jsme tam dali 142 miliard navíc. Důchody! Pan Fiala – ODS – dali důchodcům nulu! Velkou nulu! A s Kalouskem dali úžasných 45 korun. My jsme dali 4 500 korun. Investice: my jsme vždycky říkali, že se proinvestujeme, podívejme se na ta čísla. Vždyť ty lidi to vidí. Nádraží stavíme, i ty rychlovlaky začínáme. Průměrné platy učitelů. Víte, kolik jste dal učitelům? 122 korúúún,“ zapištěl Babiš posměšně. „My jsme dali 20 tisíc průměrně. 122 korun – 20 tisíc,“ poznamenal Babiš.

„Vy můžete zdvihat důchody výš a výš, ale pokud porostou ceny, jak rostou teď, tak ti lidé se budou mít pořád hůř,“ oponoval Fiala. „A i kdybyste udržel ty důchody, tak jste nedal vůbec žádnou perspektivu mladým lidem. Mladým lidem pod 40, že budou mít také slušnou penzi. Nic jste neudělal s penzijní reformou, a to je opravdu ostuda!“ rozhorlil se předseda ODS.

„Proč jste proti důchodcům? Proč chce Skopeček zrušit tu slevu pro důchodce? Vždyť pro ně je to důležité. My jsme jim dali příplatky na léky, my jsme jim navyšovali ty důchody. A my jasně říkáme: volte číslo 20, to znamená 20 tisíc průměrný důchod roku 2025, pokud budeme ve vládě – a pokud bude tady pan předseda, nedostanou důchodci téměř nic, všechno jim vezmou,“ rozhorlil se Babiš.

Fiala odmítl, že by byl proti důchodcům. „A důchodci možná budou mít 20 tisíc, díky zákonné valorizaci, jestli ta spirála inflace půjde pořád takhle nahoru, ale koupí si za to méně a méně. Protože vy neřešíte ty problémy, které tady jsou,“ dodal Fiala a vyzval Babiše k řešení problémů – lidé se podle něj bojí zdražování potravin a energií.

Babiš následně odmítl, že by chtěl jít s ODS do vlády. „Já chci vyhrát volby,“ sdělil jasně Babiš a obvinil Fialu, že se spojuje s neomarxisty. A Fiala kontroval: „Vy jako staromarxista se spojujete s komunisty, u kterých jste kdysi byl.“

„My jsme hnutí, které muselo vzniknout, protože ta korupce ODS byla tak neakceptovatelná. Oni mě zplodili!“ rozčiloval se dále Babiš, i když se moderátorka snažila hádky mezi oběma muži uklidňovat. „Oni chtějí stojedničku, je to koalice protibabišovská, oni mají jediný program: zbavit se Babiše,“ rozhorlil se Babiš, jenž předtím sice uvedl, že si Fialy váží jako velice korektního člověka, ale „nehodí se na premiéra“.

„Vytvořili jsme koalici SPOLU a snažíme se přesvědčit co nejvíc občanů, aby nám dali svůj hlas, abychom tady mohli provést politickou změnu a začali řešit konečně ty problémy, o kterých jsme mluvili a které lidi opravdu trápí. A to, že jsme schopni se dohodnout a že jsme schopni dojít nějakého kompromisu, to jsme jasně ukázali už tím, že jsme dali dohromady tři tradiční politické strany a nabízíme společně lidem cestu. Jsme nadějí pro Českou republiku,“ zakončil Fiala.

