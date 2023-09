2 500 se utopilo a našli je. Zbytek? Kdo ví...

Přes 2 500 uprchlíků zemřelo nebo se pohřešuje ve Středozemním moři, uvedla ředitelka Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle UNHCR do Evropy od ledna dorazilo přibližně 186 000 uprchlíků, naprosto většina z nich do Itálie. Zbylí uprchlíci skončili ve Španělsku, Řecku, na Kypru či Maltě.

Od ledna do 24. září bylo nalezeno přes 2 500 mrtvých nebo stále pohřešovaných lidí, kteří se pokoušeli překonat Středozemní moře. Toto číslo představuje velký nárůst oproti počtu zemřelých či pohřešovaných osob za stejné období v minulém roce. Od ledna do září 2022 to bylo 1 680 lidí, uvedla Ruven Medikdiwelová, ředitelka newyorské kanceláře Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (United Nations Refugee Agency, UNHCR) s tím, že uprchlíci „riskují smrt a hrubé porušování lidských práv na každém kroku“.

Podle UNHCR dorazilo od ledna do 24. září do Evropy přes Středozemní moře přibližně 186 tisíc uprchlíků. Většina uprchlíků – až 130 tisíc, kterým se do Evropy podařilo dostat – dorazila do Itálie. Oproti stejnému období minulého roku toto číslo představuje 83% nárůst. Zbylí uprchlíci dorazili do Řecka, Španělska, na Kypr nebo Maltu.

UNHRC odhaduje, že od ledna do srpna se do Evropy pokusilo dostat více než 102 tisíc uprchlíků z Tuniska a více než 45 tisíc z Libye.

Menikdiwelová též uvedla, že pozemní cesta ze subsaharských afrických zemí do výchozích míst na pobřeží Tuniska a Libye „zůstává jednou z nejnebezpečnějších na světě“.

„Od počátku zdůrazňujeme, že migraci nelze zvládnout bez řešení jejích příčin. Tunisko však může chránit pouze své vlastní hranice. Nemůže být strážcem hranic pro ostatní, s výjimkou monitorování vlastních hranic,“ sdělil tuniský ministr zahraničí Kamel Fekih pro DW. Dodal, že kvůli obtížné hospodářské situaci Tunisko není schopné přijmout takto vysoký počet přistěhovalců: „Tunisko se nachází v obtížné situaci. Nejsme proto schopni přijmout tak (vysoký) počet afrických přistěhovalců ze subsaharských a sahelských zemí.“

Fekih sdílel své očekávání vyplacení finanční podpory ze strany Evropské unie, a to v rámci nedávno dohodnuté spolupráce mezi Tuniskem a Evropskou unií v otázce nelegální migrace.

Ve čtvrtek se v Bruselu také sešli ministři vnitra Evropské unie, aby kvůli rostoucím obavám Německa a Itálie jednali o tom, jak se s narůstající migrací lidí do Evropy vypořádat.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová řekla, že Berlín je připraven přistoupit na nový kompromis ohledně regulace migrace do Evropské unie. Berlín je ohledně oživení zastaveného procesu rozdělování uprchlíků přes hranice 27 členských zemí Evropské unie optimistický.

