2 % HDP na obranu. Ale Černochové je to stále málo

Dvě procenta HDP na obranu nejsou pouze dlouholetým závazkem České republiky vůči Severoatlantické alianci, který byl přijat před 25 lety, ale také součástí programového prohlášení současné vlády.

Ministryně obrany Jana Černochová zdůraznila, kolik úsilí stálo dosáhnout toho, aby vláda mohla tento závazek splnit. „Hodně úsilí a obrovské poděkování panu premiérovi a mým kolegům z vlády, kteří to nezpochybňovali od první minuty, kdy jsem přišla s návrhem, že bychom chtěli tento závazek plnit už v roce 2024, a ne až v roce 2025, jak bylo původně stanoveno v koaliční smlouvě,“ uvedla Černochová. Připomněla, že v roce 2023 předložila návrh zákona, který počítal s navýšením rozpočtu na obranu na dvě procenta HDP. Návrh schválila Poslanecká sněmovna, a to s podporou i opozice včetně hnutí ANO, kterému za to poděkovala.

Šéfka obrany také upozornila na složitý proces sestavování rozpočtu v době ekonomické krize. „Není jednoduché bojovat o každou položku v rozpočtu, zvlášť když je vývoj HDP proměnlivý. Prognózy mohou oscilovat mezi 1,99 a 2,20 procenta HDP. Tohle neovlivní ani ministr obrany, ani ministr financí,“ dodala.

Na jaře letošního roku se ministryně obrany Jana Černochová dozví, zda výdaje, které Česká republika deklaruje jako prostředky na obranu pro rok 2024, budou uznány Severoatlantickou aliancí. Není totiž jisté, že NATO uzná všechny položky, které český stát zahrnuje do výdajů na obranu. Sama Černochová k tomu uvedla: „Metoda Severoatlantické aliance je velmi exaktní, my ji známe. Určitě se může stát, že některé položky budou rozporuplné, ale budou to prakticky jen promile. Myslím si, že jestli dosáhneme 1,99, nebo 2,01 procenta HDP, na tom už tolik nezáleží.“

Zároveň zdůraznila, že hlavním úspěchem je skutečnost, že se Česká republika po dvaceti letech přiblížila k plnění aliančního závazku. Podle Černochové nejde jen o splnění závazku vůči NATO, ale také o modernizaci armády, kterou Česká republika slíbila sama sobě.

„Podařilo se to mně. Kdyby se podařilo mému předchůdci Lubomíru Metnarovi dosáhnout dvou procent HDP v rozpočtu na obranu, ráda bych mu pogratulovala a poděkovala. Bohužel jsme se ale dostali do absurdní situace, kdy ve Sněmovně zpochybňují úplně všechno, i exaktní čísla. To je škoda, protože jako opoziční poslankyně jsem se vždy snažila najít shodu v základních otázkách a tou základní otázkou byly právě výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP,“ uvedla Černochová v narážce na Lubomíra Metnara, předsedu výboru pro obranu, bývalého ministra obrany a poslance hnutí ANO, který dlouhodobě ostře kritizuje hospodaření resortu obrany.

Ministryně obrany Jana Černochová zdůrazňuje, že současná dvě procenta HDP na obranu je sice splněním aliančního závazku, ale stále považuje tuto částku za nedostatečnou. „Ty ambice bychom měli mít vyšší. Říkám to včera, dnes a budu to říkat i zítra, byť chápu reálie ekonomické situace v České republice,“ uvedla.

Připomněla, že nová americká administrativa hovoří o výrazně vyšších výdajích na obranu. „Donald Trump mluví o pěti procentech HDP. To já zůstávám nohama na zemi, protože pět procent by v současné prognóze pro rok 2025 znamenalo 420 miliard korun. Už vidím to nadšení opozice, koalice a ministra financí, že by nám tuto částku schválili. To se prostě nestane,“ dodala ministryně obrany.

Doplnila však, že i navýšení na 2,5 % nebo tři procenta HDP by podle ní bylo významným krokem, který by výrazně přispěl k modernizaci armády a jejímu lepšímu vybavení. „Myslím, že ten recept musí být jasný. Musíme se snažit co nejvíce finančních prostředků utrácet v České republice. Je to i nějaká pobídka pro naše zbrojní firmy, které by tohle měly brát jako obrovskou příležitost pro rozvoj zbrojního průmyslu na našem území,“ odpověděla Černochová na otázku, zda by Česká republika dokázala smysluplně utratit i 2,5 až tři procenta HDP na obranu s ohledem na to, jak náročné bylo navýšení z jednoho procenta na současná dvě procenta.

Ministryně obrany Jana Černochová se vyjádřila k často zmiňovaným neshodám mezi ní a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Podle některých zdrojů z ministerstva tyto neshody údajně komplikují fungování resortu. Černochová však tyto spekulace odmítla a uvedla: „Naše vztahy jsou zcela profesionální. Víme, že před sebou máme tento rok, který je klíčový pro armádu. Rozhodně není čas na nějaké žabomyší války.“

Černochová dále dodala: „Já bych chtěla říct, že o mně nenajdete v žádném rozhovoru, že bych tady dávala na stůl nějaké kauzy, které tam řešíme. Bohužel jsem poslední dobou v situaci, kdy neustále reaguji na nějaké uvolňování informací z ničeho. Jsem člověk, který je velmi státotvorný, který má rád Českou republiku. Záleží mi na ní a na dobré pověsti naší země. Já prostě nebudu říkat a prát nějaké špinavé prádlo na veřejnosti, jako jsme toho častokrát svědky.“

Na otázku, zda spolu s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou dotáhnou spolupráci až do konce, odpověděla ministryně obrany Jana Černochová jednoznačně: „Samozřejmě.“ Dodala: „Myslím si, že skutečnost, že jsme vedle sebe jako ministr a náčelník generálního štábu, je pro vojáky, kteří čelí různým bezpečnostním situacím, důležitá. Vědí, že si nenechám vše líbit, stejně jako si to nenechá líbit pan náčelník. Ale kdybych byla submisivní blondýna, tak bych dneska asi neměla dvě procenta HDP na obranu. A dnes bychom se tu ani neměli o čem bavit,“ uzavřela Jana Černochová.

