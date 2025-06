2021: Babišova drahota, hlásal Fiala. Teď ho to drtí

Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10864 lidí



Nynější premiér skrze slova o „Babišově drahotě“ chtěl upozornit na to, že bývalý ministerský předseda tehdy údajně dle jeho tvrzení mohl za růst cen. Fiala termín používal během kampaně i debat, aniž by tušil, nakolik inflace vyletí jen o pár měsíců později během období, kdy on sám bude v úřadu a začne se naopak mluvit o „Fialově drahotě“.



V zápalu předvolebního boje v roce 2021 si ještě Fiala zřejmě ani zdaleka neuvědomoval, že se mu jeho heslo již za krátkou dobu vrátí jako bumerang a lidem přinášel příspěvky, v nichž naznačoval, že Babiš jako tehdejší premiér mohl ovlivnit cenotvorbu v Česku. „‚Babišova drahota‘ není předvolební slogan, ale realita. Všichni to pociťujeme na vlastní kůži. Zdražují energie, potraviny, služby. Ceny letí vzhůru, ale premiér místo toho mluví o migraci, která ohrožuje Českou republiku mnohem méně než stoupající ceny. Migrace je zcela jistě celoevropským problémem, ale ani náhodou nedosahuje takových čísel jako např. v roce 2015. Nepodceňujme ji, ale ani se nenechme vystrašit. Řešme před volbami věci, které opravu pálí Vás – občany,“ tvrdil Fiala v říjnu 2021.

Přiložil též recept, jak jeho vláda bude chtít „zastavit zvyšování cen“. „Nedopustíme další obří schodky. Budeme tlačit na EK, aby uvolnila emisní povolenky, což zlevní energie. Rozjedeme výstavbu, aby zlevnilo bydlení,“ stanovil si Fiala cíle pro svůj kabinet k „zastavení drahoty“.



V přiložené grafice následně ukázal několik výrobků a jejich „cenu před Babišem“ a „cenu po Babišovi“. Fiala tak například sdílel, že údajně máslo stálo před Babišem 30,90 Kč a po Babišovi 54,90 Kč, chléb před Babišem 16,90 Kč a následně 28,90 Kč, desetistupňové lahvové pivo 7,90 Kč a po Babišovi 13,90 Kč a 1,5 kila českých brambor 19,90 Kč a po Babišovi 34,90 Kč.



„Pamatujete si, jak Andrej Babiš sliboval, že bude líp? Tady se můžete podívat, o kolik ‚líp‘ nám ve skutečnosti je po působení jeho vlády,“ dodával text s dovětkem, že právě volba Spolu povede k tomu, že voliči „zastaví nezdůvodněné hospodaření státu, které vede i k vyšším cenám zboží a služeb“.

Jak to bylo ve skutečnosti



I pokud bychom přistoupili na premisu koalice Spolu, že cenotvorbu má ve svých rukou vláda, je důležité se podívat též na text grafiky psaný drobným písmem, který uvádí, že ve skutečnosti nejde o ceny porovnávající zdražení za dobu první a druhé Babišovy vlády, jejichž období začalo v prosinci roku 2017, nýbrž ceny od července roku 2014 – tedy období, kdy premiérem Babiš nebyl a v čele tehdejší vlády stál premiér Bohuslav Sobotka.



Koalice Spolu tak přičítala Babišovi i zdražování, kdy nebyl premiérem a zvolení počátku porovnání cen v červenci roku 2014 pak nedává smysl ani z pohledu, že by tím Fiala se Spolu chtěli Babišovi „přišít“ i zdražení v průběhu jeho období ve funkci ministra financí, jelikož do ní nastoupil na sklonku ledna 2014 a poslancem se pak Babiš stal v říjnu předchozího roku. Proč šéf ODS zvolil tento interval, začínající v červenci a srpnu 2014, je tak zcela nejasné.



Podívejme se tedy na období mapující skutečně jen vládu Andreje Babiše a porovnejme růst cen od prosince 2017 do prosince 2021 z oficiálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) a nikoliv podle náhodných cen z „nejrozšířenějších řetězců“, které jako zdroj použil premiér Fiala a koalice Spolu.

Už data průměrné roční míry inflace naznačují, že se za Fialy zdražovalo téměř trojnásobně oproti premiérskému období Babiše. V roce 2018 se za Babišovy vlády zvedly ceny o 2,1 %, v roce 2019 o 2,8 %, v roce 2020 o 3,2 % a v roce 2021 3,8 %. Kumulativně šlo o růst cenové hladiny zhruba 12,43 % za celé období. Za Fialy pak průměrná roční míra inflace v roce 2022 byla 15,1 %, v roce 2023 10,7 % a vloni 2,4 %. I bez letošního růstu cen je tak kumulativní růst cenové hladiny za Fialy nad 30 %.



Jak na tom byly ale jednotlivé položky podle oficiálních dat ČSÚ? Ve skutečnosti za Babišovy vlády nejvíce rostly ceny ovoce a zeleniny, které jsou však dosti ovlivněné sezónností. Chléb v období první a druhé vlády Andreje Babiše zdražil dohromady o 5,10 Kč (o 20,63 %), vaječné těstoviny o 4,88 Kč (o 9,93 %), párky o 23,91 Kč/kg (16,35 %), vepřová šunka o 18,34 Kč/k (9 %), ale zároveň během vlády Babiše zlevnila kuřata o 9,20 Kč za kilo (13,6 %), polotučné mléko trvanlivé o 4,18 Kč (o 24,40 %), 10kusové balení vajec až o polovinu na 24,62 Kč z téměř 50 korun za plato a o 22,25 % klesly též kupříkladu ceny másla. Pivo pak oproti tvrzení grafiky koalice Spolu za Babiše naopak zlevnilo – a to o 5,53 % z průměrných 11,57 Kč v roce 2017 na 10,93 Kč v roce 2021. Co se týče brambor (bez ohledu na původ), tak ty za Babiše rovněž zlevnily, a to o 4,81 %.



Za Fialy mezi potravinami nejvíce zdražila vejce, a to až o 96,3 % (o 24,40 Kč na 49,73 Kč za 10 kusů z 25,33 korun), následovaná rostlinným tukem, který zdražil o 48,2 % (o 44,33 Kč), krůtími řízky (o 32,1 %), tvarohem (o 31,7 %, 22,76 Kč) a smetanou (o 28,5 %, 30,83 Kč). Naopak nejvíce zlevnilo mražené filé (o 11,8 %, 26,62 Kč), krystalový cukr (o 11,4 %, 1,76 Kč) a vepřová kýta (o 10,5 %, 13,37 Kč).

Dodejme, že do porovnání zasahuje to, že zatímco zdražení za Babišovy vlády je počítané z kompletních dat ČSÚ, vývoj cen za Fialy je prozatím pouze z dat končících v dubnu letošního roku a může proto ještě do konce jeho funkčního období doznat určitých změn.



Babišova anebo Fialova drahota?

Nynější premiér Fiala a koalice Spolu si tehdy pro srovnání vybrala máslo, chléb, lahvové pivo a brambory. Pokud budeme brát oficiální data ČSÚ a reálné období Babišovy první a druhé vlády, počínající prosince roku 2017, pak za Babiše máslo zlevnilo o 22,25 % (z 54 Kč na 42 Kč), kdežto za Fialy zdražilo o 24,1 % (ze 42 Kč na dubnových průměrných 52,40 Kč).



Lahvový půllitr piva za Babiše zlevnil z průměrných 11,57 Kč v roce 2017 na 10,93 Kč (o 5,53 %), naproti čemuž za Fialy zdražilo na 12,60 Kč (o 15,3 %). Kilo brambor pak za Babišovy vlády nejinak zlevnilo o 4,81 % z 14,36 Kč v roce 2017 na 13,67 Kč v roce 2021 a za Fialovy vlády zdražilo o 59,4 % na 21,79 Kč.

Kmínový chléb pak byl jedinou z těchto čtyř potravin, která za Babiše zdražila, a to o 20,63 % z 24,72 Kč na 29,82 Kč v roce 2021. Po několika letech Fialovy vlády však stojí více již o 49,5 % oproti cenám z konce Babišovy vlády. Zdražil totiž až na aktuálních 44,58 Kč/kg.



Slovy a použitou metrikou koalice Spolu by se dalo shrnout, že zatímco za Babiše tyto – jí samotnou vybrané potraviny – až na chléb zlevňovaly, po Babišově konci v premiérském křesle přišla „Fialova drahota“ a výrazně zdražilo z daných položek úplně vše.

