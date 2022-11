27 let bude dodávat Katar plyn Číně. Nám se vysmáli

Katar uzavřel skrze svou společnost QatarEnergy s čínskou firmou Sinopec dosud nejdelší dohodu o dodávkách zkapalněného plynu (LNG). Kontrakt na 27 let trvající dodávky LNG do Číny šéf katarské energetické společnosti komentoval s poznámkou, že pokud mají Evropané zájem také obchodovat, měli by se prý podívat, jak přistupují k jednáním asijští kupci a být ochotni uzavírat dlouhodobé smlouvy. „Vítr neustále nefouká a slunce taky pořád nesvítí,“ šťouchl si následně do evropské energetické politiky.

reklama

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 3258 lidí



Evropa se dříve rozhodla katarský zkapalněný zemní plyn ignorovat, jelikož ji orientace na ruský plyn importovaný přímými plynovody zaručoval mnohem nižší cenu. To však po ruském napadení Ukrajiny – a porušení obchodních smluv Moskvou skrze krácení nasmlouvaných dodávek – padlo. A zatímco Rusko ztratilo dosavadní hlavní oporu své ekonomiky, která byla celé desetiletí postavená na exportu surovin do evropských zemí, evropské země zase přišly o levně dodávanou surovinu, která měla být strategická v přechodu na zelené plány.



Možnost, že by se v budoucnu obnovil tok plynu z Ruska v plné výši, pohřbily, kromě odmítavých postojů evropských politiků a ruské stopky plynu doplněné o vyhrožování Evropě umrznutím, také výbuchy plynovodů Nord Stream, které měly podmořskou cestou zabezpečovat proud zemního plynu do Německa.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Poté, co začalo být jasné, že se tuto zimu bude muset Evropa obrátit na jiné dovozce, začaly do Kataru proudit z Evropské unie zástupy delegací a kromě zástupců EU se snažily urvat určité množství zásob katarského zkapalněného plynu na zimu i jednotlivé země. Velmi dlouhá jednání o dlouhodobých kontraktech se v Dauhá vedla například za přítomnosti německé delegace, ale pozornost budilo na začátku října i zavítání hlavy Kataru emíra Tamima bin Hamáda Sáního do Prahy. A ještě větší pozornost pak budilo emírovo nečekané ukončení návštěvy v Praze, po kterém se spekulovalo, že jej urazilo, když se předsednickému Česku nepodařilo zajistit mu účast na summitu lídrů Evropské unie.



Na konci října pak sice do Kataru zamířil šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti). Katarcům podle svých slov jel vysvětlovat „v jaké situaci se Evropa nachází“, plody to ovšem nepřineslo. Od spolupráce v rámci dodávek plynu je podle prvního českého velvyslance Petra Chalupeckého možné uvažovat spíše ve střednědobém než krátkodobém horizontu.

V Kataru jsem slavnostně otevřel ???? velvyslanectví v Dauha. Našimi hosty byli ???? ministr sportu Salah bin Ghání, vysocí představitelé @MofaQatar_EN, diplomaté i ???? komunita v Kataru. Věřím, že budeme mít více příležitostí spolupracovat v oblasti obchodu, energetiky i turismu. pic.twitter.com/dQbtKPTwos — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 26, 2022

Ledová sprcha následně dorazila z Dauhá i ke zbytku Evropy, jelikož se Katarci nechali slyšet, že tuto zimu nebudou zkapalněný zemní plyn (LNG), nasmlouvaný s asijskými odběrateli, přesměrovávat do Evropy.



Společnost QatarEnergy ujistila, že pracuje na rozšíření své těžby plynu a obchodování, dodržování stávajících smluv je však pro ni prioritou. „Objem, který půjde do Evropy, je takový, jaký byl přidělen,“ vzkázal šéf společnosti Saad al-Kaabi a odmítl, že by kvůli Evropě přemýšlel o krácení dodávek asijským zemím.



A jak dlouho může Evropa čekat? To není jisté. Katar oznámil, že rozšíření katarského pole North Field z kapacity zkapalňování 77 milionů tun ročně na 126 milionů tun bude do roku 2027.



Že tento objem poté půjde automaticky do Evropy, také není jisté, což dokládá i právě uzavřený kontrakt společnosti QatarEnergy o dodávkách zkapalněného zemního plynu čínské společnosti Sinopec na 27 let.

Fotogalerie: - České uhlí nebo ruský plyn ?

Dosud nejdelší dohodou o dodávkách LNG podle agentury Reuters okomentoval šéf katarské společnosti slovy, že pokud evropské společnosti mají zájem nakupovat LNG, měly by se podívat, jak přistupují k jednáním asijští kupci a jak jsou ochotni uzavírat dlouhodobé dohody.



„Dlouhodobé dohody jsou důležité jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího,“ doplnil s varováním pro Evropu, že se na Katar nyní „skutečně obrací mnoho asijských kupujících, aby s ním uzavřeli dlouhodobou dohodu“.



Kaabi uvedl, že probíhají jednání s dalšími odběrateli nejen v Číně, ale právě i v Evropě.

Fotogalerie: - Žádné peníze psychoputinovi

Evropským státům pak před podpisem smlouvy s Čínou směřoval ještě doporučení, aby se raději soustředily na dodávky plynu, než na jiné energetické zdroje. „Vítr neustále nefouká a slunce taky pořád nesvítí,“ šťouchl si do evropských zelených plánů a Evropanům vzkázal, že právě katarské LNG je to řešení, které „má nejmenší uhlíkovou náročnost“.



Europoslanec Jan Zahradil (ODS) míní, že čínsko-katarský kontrakt na LNG je vzkazem pro „všechny hodnotově orientované dědice havlovské politiky, co se s oblibou vysmívají ‚reálpolitice‘“.



K tomu, že Dauhá dodá čínské společnosti 4 miliony tun LNG ročně, pak připojil poznámku, že Katar je „živ nejenom fotbalem“ a vše zakončil dotazem: „Kolik že to dodá v příštích 27 letech ročně do Evropy?“

Psali jsme: Podnikatelé, plačte? Korunu osmdesát za kilowatt plynu. V Německu už od ledna Elektřina pro Čechy dvacetkrát dražší. „Sprosté.“ Expert už nemá slov „Čekají, zda lidi vydrží.“ Strop na ceny stačit nebude. Ví to vláda? A ještě 2 % navíc! Místopředseda Timmermans v Egyptě perlil. Ale něco přece jen připustil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama