4+1 v Praze za 20 tisíc? Novinářka hledá bydlení v centru, trh je ale proti

Uhlová na svém facebooku poprosila, zda by někdo nevěděl o levném pronájmu v centru Prahy. Její požadavky se ale absolutně neslučují s realitou na trhu s nemovitostmi. Uhlová totiž shání do nájmu byt 4+1 s cenovkou 20 tisíc korun, přičemž i nejlevnější byty v Praze stojí řádově výš.

„Tak už je to tady. Do osmi týdnů se musíme vystěhovat z bytu, kde jsme žili 13 let. Dům má nové majitele a bude se rekonstruovat. Sháním 4+1 pro čtyři lidi někde na Žižkově, Vinohradech, ve Vršovicích, Nuslích, popřípadě Strašnicích. Za bydlení nemůžu platit víc jak 30k, nájemné by tak nemělo přesáhnout dvacet (plus něco málo navíc by se ještě sneslo) tisíc,“ píše Uhlová.

Sama si uvědomuje, že jde o nereálný požadavek. „Vím, že je to nemožné zadání a že pomoct mi může jedině zázrak, ale v zázraky věřím, takže zatím nepanikařím,“ dodala Uhlová.

Realita na trhu dává Uhlové za pravdu, že požadavek na velký byt s nájmem do 20 tisíc by našla jedině zázrakem. Podle serveru Sreality například byty 4+1 ve Strašnicích stojí nejméně 34 tisíc korun. Navíc jsou aktuálně k pronájmu ve Strašnicích pouze dva takto prostorné byty.

Například byt v panelovém domě ve Strašnicích o celkové výměře 122 m2 stojí 34 tisíc, plus poplatky za služby ve výši 4700 korun. Byt je nevybavený a disponuje novou kuchyňskou linkou. I s poplatky za energie by se tak Uhlová dostala k hranici 50 tisíc korun, ačkoliv její požadavek byl maximálně 30 tisíc.

Podobná situace je na Vinohradech. Tam je nejlevnější byt k sehnání za 32 tisíc korun, přičemž ostatní byty v dispozici 4+1 se pohybují kolem částky 40 tisíc a nezřídka se přibližují až 60 tisícům korun.

Například byt ve starém činžovním domě v přímém sousedství parku Folimanka o výměře 116m2 stojí 32 tisíc korun měsíčně. V bytě proběhla částečná rekonstrukce, přičemž například okna a parketové podlahy zůstaly původní. Zálohy za služby jsou uváděny 900kč/osobu + energie, takže Uhlová by dle svých požadavků pro čtyřčlennou rodinu opět platila částku dalece přesahující 40 tisíc korun.

Další byty na Vinohradech už stojí minimálně 42 tisíc korun. Jde například o řadu bytů ve starém cihlovém domě po rekonstrukci v ulici Anny Letenské. Tento podkrovní byt o výměře 110 m2 počítá s poplatky 3 tisíce korun plus energie. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádně nehospodárnou budovu, celková cena bude šplhat k 60 tisícům korun za měsíc.

Celkově je na Vinohradech a ve Strašnicích k dispozici méně než 30 velkých bytů 4+1. V Nuslích, na Žižkově a ve Vršovicích dokonce aktuálně žádné velké byty v dispozici 4+1 k pronájmu nejsou. Požadavek Uhlové se tak opravdu jeví jako zcela mimo realitu, protože neodpovídá ani cenově ani možnostmi na realitním trhu v Praze.

Je příznačné, že Uhlová se ve své tvorbě věnuje výhradně sociálním tématům, jako je práce nízkopříjmových lidí nebo právě nedostupnost bydlení. Je zastánkyní ideologie socialismu a tvrdí, že kapitalismus na Západě brzy skončí, protože se mu vzepřou lidé žijící v chudobě, jak uvedla v rozhovoru pro Voxpot.cz.

Uhlová píše primárně pro levicový deník Alarm, který je ve svém vlastním popisu označen za „nejčtenější progresivní deník v ČR,“ a věnuje se zejména tématům ekonomických a sociálních rozdílů ve společnosti, klimatické krizi, urbanismu a nedostupnosti bydlení nebo rasismu, feminismu a právu menšin.

