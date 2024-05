50 euro, to je málo. Německo vyhání migranty novým způsobem

V Německu se pomalu rozjíždí opatření, které má za cíl snížit atraktivitu země pro migranty. Žadatelé o azyl, kteří dostávají dávky, je nově budou mít na kartě, se kterou zaplatí jen v některých obchodech. Jen část pak dostanou v penězích. Cílem je zabránit tomu, aby peníze od migrantů tekly k jejich rodinným příslušníkům v zahraničí nebo k pašerákům. Opatření vstupuje v platnost během kampaně do europarlamentu, ve které je migrace významným tématem, které dle agentury AP „zneužívá“ AfD.

Jak je známo, Německo se potýká s problémy kvůli migrantům. Kvůli tomu byla v zemi minulý měsíc schválena změna, jak se uprchlíkům vyplácejí dávky. Nově část dávek dostanou na platební kartě, která je použitelná jen v místních obchodech a službách. Například v durynském Eichsfeldu je to celá polovina. Cílem je, aby migranti neposílali dávky rodině a přátelům v zahraničí a také aby je nemohli poslat těm, kdo je do Evropy propašovali.

Eichsfeldští činitelé říkají, že některým migrantům se platební karty nelíbí. Thomas Dreiling, který provozuje místní ubytovnu pro uprchlíky, uvádí, že pro řadu různých národností jsou karty nezvyk a nevědí, jak s ní platit. Přesto tento krok vítá, protože prý více migrantů bude motivováno, aby si sehnali práci a nespoléhali na dávky.

Například dvacetiletý Jihad Ammuri ze Sýrie si postěžoval, že v některých obchodech ho s kartou odmítli obsloužit. Dreiling uvedl, že ze 400 migrantů, kteří karty měli dostat v prosinci, jich 50 řeklo ne a opustili Německo. Většinou se jednalo o Makedonce a Gruzínce. A dalších 40 si v mezičase našlo práci.

deník Bild. Jak uvádí, v Märkisch-Oderlandu (v Braninorsku – pozn. red.) je možné z karty vybrat hotovost jen 50 eur (přibližně 1250 Kč). Migranti dostávají celkem 460 eur měsíčně na jídlo, oblečení, hromadnou dopravu, telefon a internet. Matky s dětmi mohou vybrat dalších 50 eur za každé dítě.

26letý Niwar z Iráku říká, že 50 eur je málo, potřeboval by 150. S kartou prý nezaplatí ani svůj účet za telefon nebo objednávku z Amazonu. Třicetiletý Eddie z Keni zase poukazuje na to, že v některých obchodech karty ani neberou. A banky a bankomaty si prý účtují 5 eur za výběr z karty, takže jediná možnost, kde si může vybrat, je v supermarketu. 28letý Murat je rád, že zatím dostává peníze v hotovosti. Ale od června se budou platební karty týkat i Turků.

Dle agentury AP se proti tomuto kroku vyhranily organizace podporující migranty. Tvrdí, že se jedná o diskriminaci. Zvláště proto, že Německo více než jiné státy funguje v hotovosti, některé restaurace a i jiné obchody dokonce karty ani nepřijímají. Tyto organizace tvrdí, že to lidi, kteří utíkají před válkou a perzekucí neodradí, ale umožní to migranty rozpoznat a dále ostrakizovat. „Musí se říct jasně, že lidé sem přicházejí kvůli občanské válce a perzekuci – platební karta je neodradí,“ uvedla Wiebka Judithová z organizace PRO Azyl. „Cílem je vytvořit nástroj pro diskriminaci a šikany uprchlíků,“ tvrdí.

Jak článek AP uvádí, Německo se snaží migraci snížit už dlouho a toto opatření přichází v samotném závěru volební kampaně voleb do Evropského parlamentu. V nich se očekává, že AfD, která dle agentury AP „zneužívá čím dál tvrdších postojů Němců k migrantům“, značně posílí. Jak informovala ČT, AfD může nyní sledovat německá kontrarozvědka.

AfD se kvůli verdiktu, který německé kontrarozvědce umožnil vést stranu jako podezřelou z pravicového extremismu, obrátí na vyšší soudní instanci. — ČT24 (@CT24zive) May 13, 2024

Postoje Němců k migrantům se dle AP přitvrzují proto, protože migrační proudy nekončí a k tomu do Německa přišla celá řada uprchlíků z Ukrajiny. Jen minulý rok v Německu požádalo o azyl 350 000 lidí, o 50 % více než v roce předchozím. Nejvíce azylantů pochází ze Sýrie a pak z Turecka a Afghánistánu. Už v lednu byla schválena legislativa, která má usnadnit deportaci těch, kterým azyl přidělen nebyl, kromě toho země jako Gruzie či Moldavsko byly prohlášeny za bezpečné, takže imigranti z nich mohou být deportováni rychleji.

