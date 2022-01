500 mailů. Jak vosy! Občané bičují poslance pandemickým zákonem. Síla

Již zítra by se měla v v Poslanecké sněmovně projednávat novela pandemického zákona. Už dva poslanci hlásí, že jejich e-mailové schránky jsou kvůli novele plné. Barbora Urbanová ze STAN doufá, že ministr dobře vysvětlí, že se nejedná o zákon, který by měl odebrat lidem práva a svobody. A Jiří Kobza z SPD už prý smazal 500 e-mailů na toto téma. Podivuje se, proč se lidé více zajímají o tuto novelu než o hlasování z ciziny. Jeden lidovec už má jasno, že pro novelu ruku zvedne.

reklama

Již zítra se bude projednávat novela pandemického zákona. Jak jsme již informovali, právníci a advokáti ze sdružení ProLibertate považují tuto novelu za protiústavní a mají za to, že otevírá dveře diktatuře a také obcházení ústavy a soudní moci.

Psali jsme: Rakušan rozkáže. Řídí vás mobilem. Navždy. Děs ze zákona: Nová fakta

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7406 lidí

Kromě novely pandemického zákona má Sněmovna projednávat také korespondenční volbu. „Korespondenční volba k nám přišla od senátora Marka Hilšera, je to návrh, který bude tlačit i ministr vnitra Vít Rakušan – s tím, že jeho resort dodá v rámci 2. čtení nějaké pozměňovací návrhy tak, aby s výsledkem byli všichni spokojeni. Čekáme velké obstrukce ze strany SPD, která prostě nechce hlasy ze zahraničí,“ očekává Urbanová.

Jedna odpůrkyně novely se ozvala hned u jejího příspěvku. Karolína Cimická má za to, že novela není potřeba, naopak bude lepší, pokud bude v případě nouze vyhlášen nouzový stav. „Toto je opravdu krok špatným směrem a nerozumím tomu, proč toto podporujete... Upřímně jsem si myslela, že volím lepší vládu než byla ta za Babiše, tohle je opravdu smutné,“ mínila dotyčná.

Urbanová se podivovala, že preferuje nouzový stav, když proti trvajícímu nouzovému stavu probíhaly demonstrace. „Ti samí lidé, kteří dnes píšou a demonstrují, psali před rokem, že nesouhlasí s nouzovým stavem,“ poznamenala.

Cimická namítla: „Nouzový stav, s tím nesouhlasím, ale aspoň je to regulovatelné a vidím co ano a co ne. Toto? Toto je neregulovatelná střela, kdy dáváme moc nahoru a nemůžeme už skoro nic ovlivnit. Jako hygiena se mnou bude mluvit pomocí SMS? Co to je? A v době nouze se vytváří takovéhle nové zákony? Není to divný? Mě opravdu tohle udivuje a úplně nejvíc, že za tohle kopete. Fakt jsem úplně zklamaná.“

Kromě Urbanové mluvil o novele i poslanec KDU-ČSL Tom Philipp, který prozradil, že hodlá pro tento návrh zvednout ruku. Tři ministerstva budou skutečně moci vydávat opatření k likvidaci covidu. „Ovšem s podporou vlády,“ připomíná poslanec.

„Novela reaguje na dosavadní aplikační poznatky z praxe a judikáty Nejvyššího správního soudu. To je správný postup, který je uplatňován i v jiných novelizacích,“ říká dále a dodává: „Zákon myslí i na odškodnění osob postižených vyhlášením opatřením. Tedy opět správný postup.“ Ovšem podle Ondřeje Dostála zákon sice odškodňuje, ale ne ušlý zisk. Který je zároveň největší položkou.

„Válčíme s omikronem. Můžeme ho porazit jedině společně a pandemický zákon je jeden z nástrojů boje. Poslanecká sněmovna ho může kdykoliv zrušit. Stačí návrh vlády nebo poslanců,“ ubezpečuje Philipp.

3/5

??Novela reaguje na dosavadní aplikační poznatky z praxe a judikáty Nejvyššího správního soudu. To je správný postup, který je uplatňován i v jiných novelizacích. — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) January 24, 2022

5/5

??Válčíme s omikronem. Můžeme ho porazit jedině společně a pandemický zákon je jeden z nástrojů boje. Poslanecké sněmovna ho může kdykoliv zrušit. Stačí návrh vlády nebo poslanců. — Tom Philipp (@MUDr_TomPhilipp) January 24, 2022

A z SPD se ozval poslanec Jiří Kobza. „Už jsem byl nucen smazat asi 500 mailů – spamu, abych nehlasoval pro novelu pandemického zákona, protože mi zablokovaly mailovou schránku,“ stěžuje si.

„Pozoruhodné je to, že tato novela je úplně marginální ve srovnání s návrhem zákona o korespondenčním hlasováním, které by otevřelo cestu k manipulacím s hlasy a ovlivňování voleb. Tento útok na samotné základy naší demokracie ale očividně nikoho z těch spamerů nezajímá. Zvláštní, že by to spamování k tomuto zákonu nikdo nezaplatil?“ spekuluje.

Psali jsme: Hejtan Půta: V našem kraji se už naplno začala projevovat varianta omikron FNUSA: Aktuálně máme 16 pacientů s nemocí COVID-19 VIDEO Orgán EU vymlácen. V Bruselu při covid-akci i hořelo Putina zastaví omikron! Kroutí si gumičky na respirátoru, teď vyvrcholil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.