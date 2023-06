880 tisíc za Rakušana v Africe? „Pokuta za dva migranty“

Osmidenní návštěva ministra vnitra v Africe se odehrála na přelomu dubna a května. V Senegalu ministr předal osmimilionový dar nemocnici ve městě Thies, který poslalo české ministerstvo zahraničí. Měl mít několik jednání o možnostech angažmá českých firem.

29. dubna navštívil tamní nemocnici a Ministerstvo vnitra se na svých sociálních sítích pochlubilo mimo jiné snímkem, na kterém pacientce předává balíček s banány.

Mnozí se pozastavili nad tím, že předávat v Africe zrovna toto ovoce, které je považováno za symbol rasistických předsudků, není příliš vhodné. Poté Vít Rakušan zapózoval před nemocnicí v tradičním místním oděvu.

Pak pokračoval do Ghany, kde jej přivítal ministerský náměstek v kostkované košili.

V této zemi se ministr vnitra poklonil památníku obětí obchodu s otroky. A opět kolem toho byl rozruch, na fotografii, sdílené českým velvyslanectvím, totiž přišel vyjádřit úctu obětem v kraťasech a tričku.

Yesterday the Deputy Prime Minister @Vit_Rakusan of the ???? Czech Republic paid homage to the vicitims of Transatlantic slave trade in Cape Coast Castle. It is important to remember these tragic deeds to prevent them from ever happening again in whichever form they may take. pic.twitter.com/46XsIEZSz4