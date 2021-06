A Šlachta pořád stoupá. K tomu zděšení: Babiš taky

reklama

Podle volebního modelu agentury Median by volby těsně vyhrála koalice Pirátů se STANem. Na rozdíl od jiných průzkumů zde není dominance koalice příliš velká. Dle tohoto volebního modelu by získali 24 % hlasů. Oproti dubnu se ovšem jedná o pohoršení o tři procentní body. Na druhém místě se nachází hnutí ANO s 23 %. Náskok koalice Pirátů se STANem je tedy jeden procentní bod. Oproti dubnu vzrostly preference ANO o dva procentní body.

Další, kdo si zvýšil preference, je koalice Spolu. Ta by měla získat 19,5 %, to je o dva a půl procentního bodu více, jak před měsícem. Sběr dat probíhal od 1. května do 31. května, čili aféra kolem bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho se dotkla průzkumu nejspíše pouze okrajově, neboť chování Feriho se dostalo do médií poslední týden v květnu.

Volební model společnosti MEDIAN:

Na čtvrtém místě je SPD s 9 %, následuje ČSSD se 7 %, KSČM s 6 %. Zajímavý je ovšem případ hnutí Přísaha, jejíž hlavní tváří je bývalý elitní policista Robert Šlachta. Ta se blíží pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. V modelu MEDIANU by Přísaha získala čtyři procenta. Za Přísahou je koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků s 3,5 %. Těm tedy zbývá k získání mandátu ještě 1,5 %. Poslední stranou ve volebním modelu jsou Zelení s 2,5 %, jsou tedy na polovině z nutných pěti procent.

Oproti jiným volebním průzkumům zde není tolik jasná dominance koalice Pirátů se STANem. Před týdnem zveřejněný průzkum společnosti Data Collect pro Českou televizi, měla výše zmíněná koalice 27 %, zatímco ANO se pohybovalo na 19,4 %.

V nedávném průzkumu společnosti SANEP by volby opět vyhrálo uskupení Pirátů a STANu se ziskem 26,3 %. Hnutí ANO 2011 získalo v květnovém měření společnosti SANEP 22,4 % voličských hlasů.

Co se týče volební účasti, tak voleb do Poslanecké sněmovny by se v květnu 2021 zúčastnilo, dle svého vyjádření, 64,5 % respondentů. To by ve výsledku znamenalo vyšší volební účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017. Těch se zúčastnilo 60,8 % oprávněných voličů. Určitě by k volbám do PSP nešlo 27 % dotázaných.

Na průzkum se ve svém tweetu podíval i novinář Petr Honzejk. „Opakuju spolu s tetou Kateřinou: Neporcujte Babiše, když ještě běhá po lese,“ napsal.

Koukám na nový výzkum Medianu a opakuju spolu s tetou Kateřinou: Neporcujte Babiše, když ještě běhá po lese. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) June 1, 2021

Dan Landa: Testíček, vakcínka, tyhle s*ačky, to je jako rudá knížka. K poblití Hejduk (Svobodní): V jaké zemi bych chtěl žít? Zachrání nás lesby. Džamila Stehlíková za více dětí. Umělým oplodněním

