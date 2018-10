A co Landa, ten hrát může? To je jiné. Ortel u Soukupa o rasismu a cenzuře. A celebrity proti Zemanovi

Tentokrát byli jen čtyři. Přišel jednak častý host Soukupových pořadů, hudební producent a bývalý kandidát na senátora a prezidenta Petr Hannig, dále Tomáš Ortel z kapely, která nese jeho jméno, Olivie Žižková, zpěvačka známá například písní Já volím SPD a Evropo, dýchej, a jako poslední slepý operní pěvec Radek Žalud. Hned na úvod Petr Hannig uvedl, že Zlatý slavík již zpočátku byla soutěž, kde politika rozhodovala o tom, kdo bude nebo hlavně nebude vítězem. Jako příklad uvedl Martu Kubišovou, Karla Černocha a Vítězslava Vávru. A spolu s nimi zmínil, i jak byla minulý rok odsunuta z prvního místa skupina Ortel. Radek Žalud také souhlasil, že Český slavík není o zpívání.

Tomáš Ortel uvedl, že umístění na druhém místě v anketě v roce 2016 jim otevřelo dveře mezi celebrity. Na otázku, o čem kapela Ortel zpívá, odpověděl její zpěvák kulantně, že zpívají „o všem, o problémech ve společnosti“. Soukup pak přitvrdil: „Cítíte se jako šovinista a rasista?“ ptal se zpěváka. Ortel odpověděl, že vůbec ne a že mnoho lidí, kteří ho po proslavení kritizovali, žádnou píseň od Ortelu neslyšeli. „Taky není divu, nás rádia nehrajou,“ dodal. Soukup řekl, že jejich písničky zkusil, a i když podle jeho názoru „nejsou pro děti“, žádná zvěrstva v nich nenašel.

Pak Soukup srovnal Ortela s dalším jménem, které je v Čechách spojováno s rasismem: s Danielem Landou. Tomu prý jeho rasistickou minulost nikdo moc nevyčítá a z Českého slavíka ho také nikdo nevyškrtává a neodsunuje, a přitom jsou texty podle jeho názoru srovnatelné. Hannig to vysvětlil tak, že Landa je součástí „kulturní fronty“, zatímco Ortel přišel zvenčí. „Já bych neřekl, že texty jsou tvrdý, doba je tvrdá, my to jen zrcadlíme,“ opravoval pak Ortel Soukupa, s čímž souhlasila i Olivie Žižková a publikum větu odměnilo potleskem. Ortel řekl, že není ten správný člověk, kterého by se měl Soukup zeptat, proč Slavík letos nebude, ale podle jeho mínění zřejmě přispěl ke zrušení ankety.

Pak se Jaromír Soukup zaměřil na Olivii Žižkovou. Ta uvedla, že ji do Slavíka dostali lidé, kteří ji považují za statečnou vlastenku, prý padaly výrazy jako „Johanka z Arku“. Politická angažovanost jí prý uškodila, přestala být obsazována jako herečka. Hannig zmínil další duo, které prý bylo „odsunuto“, aby se z nich nestal skokan roku. Byli to Eva a Vašek. Potom Soukup přešel opět k Tomáši Ortelovi. Ptal se na svobodu lidí hlasovat a svobodu tvořit, co chtějí. „Ta svoboda tady není už dlouho,“ vyjádřil se Ortel.

Petr Hannig se ozval, že Český slavík je přežitek, když se v českých rádiích hraje z 95 % anglicky. „Víte, kolik platí OSA na Západ peněz, to jsou stovky milionů, snad i miliardy,“ stěžoval si Hannig. Ortelovi naopak soutěž zbytečná nepřijde, zejména proto, že je jako jedna z mála divácká a má tradici. Žalud soutěž okomentoval, že by měla smysl, kdyby v jejím vedení nebyli úplatní lidé. Hannig také uvedl, že Slavík bude spíše chybět těm, kdo se zúčastňují poslavíkovských rautů než zpěvákům.

Poslední otázka zněla, zda je dobře, že se umělci angažují v politice. Hannig řekl, že v Americe byly celebrity proti Trumpovi a ten vyhrál, v Čechách zase většinou proti Zemanovi a i ten vyhrál. „Dělejte to klidně dál,“ vzkázal umělcům. Ortel prohlásil, že čekal, že se z něj stane politikum, i když je to podle jeho názoru vedlejší produkt jeho tvorby. A došlo i na Michala Davida. Hannig uvedl, že Michal David je výborný skladatel, ani nepodepsal antichartu. „Tak proč mu to nedat?“ vyslovil řečnickou otázku.

Celý záznam pořadu ZDE:

autor: kas