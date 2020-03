A co chudí lidi, co ztratí práci? Výprask Janu Hrušínskému u Xavera. Tam to jelo

Petr Holec z Info.cz přišel ke Xaverovi komentovat aktuální dění. Řešil se samozřejmě koronavirus, obzvlášť však „kulturní fronta“, jak podotkl Xaver, v čele s Janem Hrušínským. Došlo však i na Dominika Haška a Matěje Stropnického. „Mně se líbí ten Bureš a Falmer. Signatář anticharty, to je borec, že jo? Signatář anticharty tak kádruje lidi, že jsou estébáci a komouši, a pak z toho vyleze to, že chce vlastně peníze. Co všichni ti lidi, co přijdou o práci, kteří třeba mají mnohem méně peněz než on?“ rozčílil se na Hrušínského komentátor Infa.

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec byl hostem pořadu Podtrženo, sečteno na XTV u Xavera. Zde, jak bývá v tomto pořadu zvykem, komentoval aktuální témata. Již na úvod začal Holec žertovat, že prý od sebe nesedí dva metry, tak prý se snad něco nestalo. Xaver ho však uklidnil, že jemu nic není a s nikým se stejně nestýká. Následně se zeptal Holce, co si o současné koronavirové situaci myslí. „Takhle si nějak představuji začátek války nebo vystoupení z EU, czexit! Co nám slibuje Tomio Okamura. Všechno se zavře, nikdo nikam nebude jezdit, ani ven, ani sem, to bude paráda,“ shrnul Petr Holec, čímž Xavera rozesmál, protože Xaverovi se prý na dnešek zdálo, že zrovna začala válka, no, a tak to bude dle Holce opravdu vypadat, že si ji takto představuje.

Celý rozhovor ZDE

„Má to různé vtipné konotace, to je potřeba uznat, a kulturní fronta stojí v první linii, jak tomu bylo vždycky. To je dobrý, ale po čase opět začneme tady Facebookem, protože Jan Hrušínský, umělec veskrze národní, to je potřeba říci, vydal, prosím, začátkem minulého týdne, protože my teď vysíláme v pondělí, že? Natáčíme v pátek, aby bylo úplně jasno, tak vydal tento status na Facebooku, který pravda oběhnul celý internet. Myslím, že všude i po všech zemích, po všech planetách a tak. Poté, co bylo zakázáno, že lidé se nesmějí ve více než sto kusech scházet kdekoliv, na představení, no prostě zavřeli divadla, kina. Jste v obraze, že?“ zeptal se Petra Holce Xaver.

O stěžujícím si statusu Jana Hrušínského jsme psali ZDE.

„Jsem v obraze. Já jenom nevím, on brečí furt tenhleten člověk, že jo? Jestli k němu do divadla chodí víc jak sto lidí, to by mě zajímalo. Jestli se ho to vůbec muselo týkat?“ zeptal se Xavera Holec. Moderátor odpověděl, že neví, že tam nebyl, poté přečetl status, co Hrušínský napsal. „Co na to říkáte?“ zeptal se Xaver po dočtení jeho statusu. „Já bych tak rád seděl na vašem místě ani nevíte, jak vám závidím,“ dodal Xaver s letmým úsměvem.

„No já věřím, že to je představení nějaké. To je pozvánka do divadla k němu nebo reality show nějaká? Ten člověk… Mně se líbí ten Bureš a Falmer. Signatář anticharty, to je borec, že jo? Signatář anticharty, tak kádruje lidi, že jsou estébáci a komouši a pak z toho vyleze to, že chce vlastně peníze. Co všichni ti lidi, co přijdou o práci, kteří třeba mají mnohem méně peněz než on? Já jsem nedávno mluvil s manažerkou z velký restaurační firmy a i taková firma, co má několik restaurací, dvacet pět let funguje, tak říkala, že začnou propouštět. Samozřejmě dole, to jsou ti, co mají nejméně peněz a jsou nejzranitelnější. A kde brečí oni? Kde jsou kompenzace pro ně? Já si myslím, že Jan Hrušínský, ale to je dokola, on je nemocný člověk. To je patologie, on vidí ty estébáky a komouše všude, možná kvůli tomu, že podepsal tu antichartu, tak je mu z toho tak zle pořád,“ dodal Holec.

„No jasně, svědomí, ale já v tom vidím už trošku toho Cibulku. Bude mít do pár dnů siderické kyvadélko a pojede?“ s vtipem se tázal Xaver. Prý to tam již začíná dle Holce být. Xaver podotkl ještě, že viděl s ním rozhovor na DVTV a prý z toho člověka číší taková nenávist, že se o něj až prý bojí. „Možná by se mohl nechat hospitalizovat na pár dnů, že by mu pomohli, že by ho zbavili toho břímě, co nese, mentálního. To si myslím, že by bylo fér, dokonce by mi nevadilo, kdyby to bylo hrazené z veřejných peněz, já si myslím, že by se pročistil vzduch tady,“ zakončil debatu o Hrušínském komentátor Infa.

Další titulek zněl: „Manažeři ČT: Rozporcovali si milionů na odměnách.“ „Ale podívejte, cítí se dobře. Je to šťastný muž,“ poukázal Holec na rozesmátou ilustrační fotku ředitele České televize Petra Dvořáka. „Jedná se o šestnáct manažerů, kteří si rozdělili, na odměnách podotýkám, padesát milionů. Jestli platíte poplatky, tak, že se tak na ně skládáte,“ pověděl Xaver. „No já musím. Teď mám radost, že jak jsem to poslal taky, že je takový spokojený člověk, ale je to paráda. Zaprvé mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce hrazená z veřejných peněz nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákonná, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci a oni umí tady sdělit, kdo ty odměny dostal. Oni pořád honí politiky za transparentnost, a když chce po nich někdo nějakou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní a pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. Já jsem rád, teď se volí Rada České televize, tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože ta instituce potřebuje provětrat,“ shrnul Holec.

O padesátimilionových odměnách jsme psali ZDE.

Dále se mluvilo o Haškovi. O hokejistovi Dominikovi Haškovi, kde si tentokrát vzali na paškál náš článek o tom, že chce v roce 2028 zkusit kandidaturu na prezidenta. „To mi děláte schválně, ne?“ rozesmál se Holec. Xaver to připustil, že tu chtějí propagovat energetický drink, na nějž dělal Hašek reklamu. „On se jmenuje Smarty a víte, že to není jen nápoj a že s ním zažijete úplně jiný život?“ zeptal se Holec Xavera. Xaverovi to prý nabízeli nedávno v řeznictví za výhodnou cenu k nákupu, co tam udělal. Prý to chutná jako okena. „Jako smarty, to znamená, že Dominik je jako smarty, jako smart?“ ukázal si Holec na hlavu. „No on má takový nápoj, v plechovce,“ řekl Xaver. „No mně to nikdy nepřeplo, že k němu patří Smarty,“ rýpl si Holec. Xaver prý pochopil Holcovy pochody, ale nechce se tomu smát, že aby nevypadal, že je zlý. „Prosím tě, Dominiku. Neodkládej to a zvedni to teď už, tahle země tě potřebuje stejně jako v Naganu, potřebujeme tě znovu, tak ne až 2028, ale 2023,“ poprosil Haška Holec.

„Moje otázka je, je to hra, aby zpopularizoval svůj výrobek, nebo opravdu chce být prezident?“ zeptal se Xaver. „Já se obávám, že je to to horší, že chce být prezidentem,“ zněla odpověď. Na otázku, zda jím bude, odpověděl Holec, že určitě ne, to spíš Jágr, že má popularitu větší. „Já kvůli zábavě bych byl taky rád, aby kandidoval. Já bych byl přední fanoušek, poslouchač všech rozhovorů.,“ shrnul Xaver. Na to Holec podotkl, že by to bylo rozdávání radosti.

Poté se přešlo k vážnějšímu tématu – ke stavu nouze, jelikož nadpis zněl: „Česko je kvůli pandemii koronaviru ve stavu nouze. Co to znamená? A jaké začnou platit zákazy?“

Holec pověděl, že ani neví, co všechno to znamená. „Tak pojďme začít od těch zavřených hranic, to vás překvapilo?“ Holce to prý nepřekvapilo. „Když teď budu mluvit vážně, tak asi je to potřeba, protože já bych se inspiroval Čínou, výjimečně. Podobně jako náš pan prezident. To jsou borci, ti dokázali izolovat a uzavřít šedesátimilionovou oblast. Během měsíce a půl dokázali ten trend negativní zlomit. Tak si tady uzavřeme deset a půl milionu a třeba to bude lepší,“ doplnil.

Pořad se zakončil Matějem Stropnickým, kde v rozhovoru pro Info.cz některé šokoval. Titulek zněl: „Levice desítky let kolaboruje se systémem, říká Matěj Stropnický.“ Xaver prý má tohohle člověka rád. „To je ale naléhává upřímnost, jak je tady vidět. Já vám něco řeknu, já jsem si to četl a já ho mám rád za to. Jenom mě mrzí, že to prozření přichází až poté, co napáchal všechny ty škody politické v Praze, ale on odešel na ten venkov a tam prozřel, a to byl člověk, který ani neuměl zaplatit složenku, že na to měl pobočníka, když byl náměstkem primátorky. Teď se to na venkově učí, navíc je tam čistý vzduch, takže bude zdravější. Jak říká levice, tak já bych na ten jeho statek nahnal třeba celou ČSSD. Hlavně ministryni Maláčovou a jejího poradce Špidlu. Oni jsou v podstatě strana práce, ale nikdy nepracovali, tak že by se to naučili s ním. Matěj Stropnický by mohl dát Špidlovi krumpáč do ruky a ministryni Maláčový lopatu alespoň na chvíli, že by si to vyzkoušeli,“ řekl Holec. To, jak názorově otočil, vysvětlil tím, že se musí Stropnický nyní starat sám o sebe. „Já mu fakt chci poděkovat, mohl by se stát takovým manažerem očisty levice,“ zakončil Petr Holec.

