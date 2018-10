A co ta naše vlajka? Po smrti vojáka položila novinářka šéfovi armády nečekaný dotaz

„Armáda i já prožíváme v současné době velmi těžké chvíle. Věřím, že s námi celá Česká republika. Včera kolem poledne došlo k útoku na jednotku českých vojáků, při které byl smrtelně zraněn rotný Tomáš Procházka a zraněni byli i další dva čeští vojáci. Ti jsou mimo ohrožení života,“ začal pohnutě Metnar. Náčelník generálního štábu Aleš Opata podotkl, že jeden z vojáků je ve stabilizovaném stavu po operaci, druhý bude dokonce dnes propuštěn. „Oba vojáci mluvili se svými rodinami,“ sdělil Opata.

„Naši vojáci jsou hrdinové. Riskují život dnes a denně. Tím bojují proti terorismu v místě a chrání klid a bezpečí u nás doma. Byl to nečekaný a bezprecedentní útok. Tohle byl útok z vlastních řad od spojenců. Z Afghánistánu neodcházíme. V poslední době, jak jste zaznamenali, se počet útoků zvýšil, i s ohledem na probíhající parlamentní volby v Afghánistánu,“ dodal Metnar.

„Slova pana premiéra beru velmi vážně, a proto se zaobíráme riziky a chceme je řešit,“ dodal Metnar.

Své pak řekl i generál Opata. „Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině vojáka Procházky. Část jednotky vykonávala zcela rutinní činnost na základně, jela převzít materiál k dostavbě základny. Po převzetí materiálu se vydala zpátky ke své základně. Při návratu po nich byla vedena střelba, vojáci na to okamžitě reagovali. Je pro nás naprosto zásadní říct, že to byl útok insidera, který necílil specificky na české vojáky, ale na vojáky koaliční. Voják nebyl z jednotky, kterou mentorují naše speciální jednotky. Útočník byl zastaven a zajat,“ dodal Opata.

„Armáda je v těžké situaci, prožíváme smutné dny. Na druhou stranu vaši podporu a podporu občanů České republiky potřebujeme. Vojáci Armády České republiky vědí, jaké úkoly plní. Jsme na to připraveni, s tím rizikem počítáme a poradíme si s ním,“ zdůraznil Opata.

„Tělo padlého vojáka připravujeme transportovat zítra ve večerních hodinách, kolem 22. hodiny,“ dodal Metnar k okolnostem převozu těla zesnulého vojáka. Zda bude pohřben s vojenskými poctami, se zatím neví, probíhají jednání s rodinami. Jednotka se s padlým vojákem rozloučí dnes a vrátí se ke své běžné činnosti.

„Mě by zajímalo, pane generále, část vozidel, která používají čeští vojáci v Afghánistánu, je poměrně snadno identifikovatelná díky výraznému zobrazení české vlajky na chladiči nebo na bočních dveřích. Není to pro vojáky riziko? A nepatří to mezi věci, které teď budete přehodnocovat?" zazněla pak jedna z otázek.

Opata pak na dotaz novinářky ze serveru DVTV.cz uvedl, že se v současné době rozhodně nebude přehodnocovat přítomnost vlajek a českých státních symbolů na vozidlech, neboť útok nespojuje s útokem přímo na české vojáky. „Čeští vojáci jsou vlastenci, nemyslím si tedy, že tuto věc budeme přehodnocovat. Nejsem přesvědčen, že útok proti českým vojákům má souvislost se státní vlajkou na vozidle,“ zmínil jasně Opata.

