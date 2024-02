A co ty vaše vrtulníky, pane Metnare? Černochová po kritice nákupu stíhaček vytekla

09.02.2024 6:40 | Monitoring

Do exministra obrany Lubomíra Metnara (ANO), který vládu kritizuje za nákup amerických letounů F-35, se opřela současná šéfka obrany Jana Černochová (ODS) za to, že Česko při nákupu vrtulníků, o kterém rozhodla předchozí vláda, porušilo směrnici o obranných zakázkách, vytýká mu to nyní Evropská komise. Metnar ministryni následně upozornil, že do stejných problémů může přivést naši zemi i ona, jelikož letouny F-35 jsou nakoupené podle stejných pravidel.