A dost! Okamura to novinářům vysypal na hlavu. S Pekarovou to prý bylo jinak

„Prý jsem vyčetl předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, že nepodepsala Chartu 77. Ta se přitom narodila až v roce 1984. No a Novinky, iDNES a Echo24 se ze mě snaží udělat hlupáka, jako že říkám nesmysly. Ve skutečnosti ale jsem řekl svoje slova v úplně jiném kontextu a ti, kdo sledovali můj projev v České televizi, na ČT24, tak to moc dobře viděli. A děkuji desítkám lidí a stovkám lajkujících čtenářů Novinek, kteří se právě v diskusi, kteří se za mě postavili, jelikož můj projev slyšeli. A vyzývají Novinky k tomu, aby přestaly lhát,“ poznamenal Okamura.

Titulek serveru Echo24.cz.

Následně přesně – podle svých slov – odcitoval, co řekl. „Takže si udělejte obrázek sami, jak tyto servery za každou cenu lžou, aby zmanipulovaly moje vyjádření, aby pomluvily SPD,“ poznamenal Okamura a četl přesně, co řekl:

„SPD je schválně lživě nálepkováno v médiích, že prý SPD není demokratická strana, protože prosazujeme přímou demokracii. Takže to, když chceme, aby v zásadních věcech mohli rozhodnout občané, to je nedemokratické? To je přece naopak vrchol demokracie. A tady bych rád zmínil našeho poslance SPD Jaroslava Baštu. Protože je tady ve Sněmovně jediný signatář Charty 77, jediný politický vězeň, který byl za své názory v sedmdesátých letech 2,5 roku uvězněn ve vězení,“ citoval Okamura a dodal: „Tady ve Sněmovně, že je to jeden jediný politický vězeň.“

„A pokračuji dál, co jsem řekl v projevu. A protože my prosazujeme právě tu demokracii, proto jsem rád, že je tady s námi v SPD. Vzpomínám, když přišel poprvé Jaroslav Bašta na poslanecký klub, tak kroutil hlavou, kam se to ta Česká republika za těch dosavadních vlád dostala v té demokracii. Lidé se bojí říct své názory. Cenzura, názorová šikana. Když někdo prosazuje demokracii, tak tady s oblibou paní Pekarová Adamová, předsedkyně Sněmovny, říká, že to nejsou demokrati. Urazí tady poslanecký klub SPD, řekne, že prý SPD nemá mít zastoupení ve vedení Sněmovny. Přitom Jaroslavu Baštovi, který statečně bojoval za svobodu a demokracii, nesahá ani po kolena. Vy jste nebyla ani ve vězení ani jste nepodepsala Chartu. To je taková ostuda, tohleto účinkování paní předsedkyně Pekarové Adamové,“ říká Okamura, že jde o konec jeho citátu.

Titulek serveru Novinky.cz.

„Takže tady přesně vidíte, v jakém kontextu jsem to říkal. Nikoliv že jsem vyčetl paní Pekarové, že nepodepsala Chartu, všichni víme, že je mladá a podepsat ji nemohla. Ale vzhledem k jejím útokům na SPD, kdy nás neustále označuje za nedemokratickou stranu, tak jsem hovořil o Jaroslavu Baštovi a říkal jsem, že na rozdíl od lidí v SPD, kteří podepsali například Chartu, byli ve vězení za názory, bojovali skutečně za demokracii, tak ona nic takového za sebou nemá, přesto nás tady neustále kritizuje, že jsme nedemokratičtí, a naváží se do SPD. Takže rád bych požádal redakce Novinek, iDNES, Echo24 o korektní práci, aby již nepokračovaly v těchto smyšlených manipulacích,“ vyzval Okamura.

„Nejhorší na tom je, že jsme telefonovali do redakce Novinek a oni moc dobře vědí, v jakém kontextu to zaznělo. Moc dobře to vědí, ale odmítli ten nadpis změnit, protože cílem článku je poškodit SPD, protože na ten můj projev jsou velmi dobré reakce skrz Českou republiku. Mně je to líto, mě to zklamalo, protože jsem měl dojem, že v těchto redakcích v podstatě v rámci toho, jak píšou, tak mi připadalo, že se tam mnozí redaktoři snaží být nějakým způsobem korektní. Ale tohle je zbytečný. Je to zbytečný, chci jim to vzkázat, je to zbytečný, že takovým způsobem za každou cenu se snaží zmanipulovat moje slova, za každou cenu pomluvit SPD, a je to škoda, protože v těch diskusích na Novinkách, podívejte se na tu diskusi pod tím článkem, tam píše, že ten můj projev viděli – ať přestanou Novinky manipulovat, ať přestanou lhát, takže tu důvěryhodnost ztrácejí především oni,“ zakončil Okamura.

