A hele: Matěj Stropnický pojednal téma Jan Palach tak, že už do kavárny nevkročí. Už mu myjou hlavu

Včera tomu bylo právě 50 let, co se student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach zapálil na Václavském náměstí. Byl tento čin hrdinstvím? Mnozí si myslí, že ano, o hrdinství se hovoří i v titulcích médií. Ale najdou se i tací, kteří tento názor nesdílejí, třeba právník Tomáš Tyl nebo bývalý poslanec Klán. A bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický přirovnal Palacha ke slavnému novináři.

Jedním z těch, kdo nepovažují Palachovo sebeupálení za hrdinství, je bývalý poslanec KSČM Jan Klán. „Ted by mě vážně zajímalo, co je hrdinského na tom, že se někdo upálí?“ ptá se v reakci na článek iDNES o Palachovi na Facebooku. „Lidsky je to tragédie, ale ne hrdinství. Podívejme se na to, kolik lidí dnes páchá sebevraždy jen proto, že nemají jak uživit rodinu, z nouze, bezvýchodnosti. Mám tomu všemu rozumět tak, že kdyby se dnes někdo chtěl upálit na protest proti současnému systému, režimu, který potají ničí všechny a všechno, že budou lidé dotyčného uctívat jako ikonu? Ikonu, která bojuje proti současnému bezpráví, klidně i ve světě?“ dodává další otázky „marxistický sociolog dneška“. Míní, že Palachův případ budeme moci objektivně posoudit až za dalších 50 let. „Mnohé okolnosti se prý k tomuto případu vůbec nezmiňují...“ zakončuje svůj příspěvek.

Cituje z Katechismu: „Každý je odpovědný za svůj život před Bohem, který mu jej dal. On také zůstává jeho svrchovaným pánem. Život máme přijímat s vděčností a ochraňovat jej k jeho cti a ke spáse svých duší. Jsme správci, a ne vlastníky života, který nám Bůh svěřil. Nedisponujeme jím.“ A dodává k tomu: „Sorry, ale sebeupálení, ať tomu říkáme jakkoliv, žádný křesťan nemůže schvalovat. Mučedníkem je ten, kdo byl pro víru zabit, ne ten, kdo se sám zabil pro politický postoj.“

Matěj Stropnický, bývalý předseda Zelených, byl o poznání stručnější, zato srovnal Palacha se socialistickou ikonou.

„Z Palacha se stává Fučík: symbol, k jehož činu se přilísává dnešní moc, a to i ta nejodpornější, aby se víc líbila,“ míní obyvatel zámku v Osečanech.

S tímto statusem však mnozí nesouhlasili, i z vlastních řad. „Matěji, promiň, ale tohle přirovnání je patrně nejpitomější věc, kterou jsem od tebe kdy četl,“ píše mu ekologický aktivista Jan Rovenský.

Nakonec i mediální expert Petr Štěpánek dodal velmi krátký status k výročí a hlavně k těm, kdo se o Palachovi vyjadřují. „Pokud byl Jan Palach tak citlivý, jak ho líčí, musel by se dnes při pohledu, kdo všechno si ho bere do úst, znovu upálit,“ konstatoval.

