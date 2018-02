A jejda, pane Drahoši. Po prohraných volbách se o vás začíná říkat následující...

Ačkoli od druhého kola prezidentských voleb uplynulo více než čtrnáct dní, téma prezidentských voleb je stále velmi živé. Alespoň na sociálních sítích. Analytik Tomáš Klvaňa na sociální síti Facebook napsal, že nastal čas na pitvu. Drahoš podle jeho názoru volby prohrál zkrátka proto, že byl slabým kandidátem. A pod jeho příspěvkem se brzy rozvinula diskuse.

„Smutek skončil, čas na pitvu: Drahoš neprohrál proto, že byl špatný člověk nebo slabý vědec (jak tvrdí Klaus), ani že o něm Zeman lhal (o Schwarzenbergovi lhali Zeman a Klausova rodina daleko hůř). JD byl slabý kandidát bez jasného názoru a programu. Vedl mizernou kampaň,“ konstatoval analytik.

Pan Lubor Jošt k tomu doplnil, že Miloš Zeman byl zkrátka lepší showman a díky tomu vyhrál. Fakta a případný program prý mnoho lidí nezajímá. Zazněl také názor, že Drahoš nemusel mít úplně ucelený program, ale měl představit nějaké srozumitelné poselství, se kterým se měl pokusit uspět u voličů. Jeho slušné vystupování a inteligentní projev byl příjemný, ale sám o sobě nestačil pro vítězství v prezidentských volbách. Diskutující se shodli na tom, že Drashoš je dobrý člověk a vědec, ale zcela mu schází schopnost pohybovat se v politice.

Pan Miroslav Kunštát se jal Jiřího Drahoše v diskusi hájit. „Ano, kandidáti jako Miloš Zeman či Mirek Topolánek „jasný názor“ měli – naprosto nepřijatelný. Floskule „jasný názor“ bývá používán jako neférová žurnalistická facka (pan Klvaňa je ostatně novinář) proti lidem, kteří si uvědomují nesmírnou složitost dnešního světa, přemýšlejí o ní a samozřejmě nemají hned po ruce hotové recepty na jeho záchranu,“ napsal.

Jenže ani silný kandidát s programem nemusel uspět. „Horáček je silný kandidát, s názorem, vedl dobrou kampaň a kde skončil...,“ podotkl pan Zdeněk Žalský.

Jméno Michala Horáčka padlo i v příspěvku Miloše Čermáka. V tomto příspěvku reagoval Jiří Drahoš na slova Michala Horáčka a mluvil přitom sám o sobě ve třetí osobě, což Čermákovi přišlo zvláštní. Horáček si v jednom z rozhovorů, které poskytl, posteskl, že možná nebylo nejšťastnější sázet na člověka, který nejméně vadil. Jak na to Drahoš zareagoval?

Michal Horáček neví o politice vůbec nic. Zatímco já z pozice předsedy Akademie věd osm let s politiky spolupracoval a hádal se s nimi, on byl úplně mimo politiku. Jestliže Jiří Drahoš získal v prvním kole skoro třikrát víc hlasů jak Michal Horáček, tak to o něčem svědčilo. Prezidentská volba je přesně o tom, jak jste přijatelný. Lidi tam chtěli Jiřího Drahoše, nechtěli Michala Horáčka,“ citoval z odpovědi pana profesora Čermák.

